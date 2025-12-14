Tömegverekedés a karácsonyi vásáron: videón a brutális ámokfutás

Verekedés tört ki a massachusettsi Nantucket szigetén rendezett karácsonyi ünnepségen, ahol több százan gyűltek össze, hogy tanúi legyenek a Mikulás érkezésének a helyi karácsonyi vásáron - számolt be a Fox News.

A múlt hétvégén tömegverekedés alakult ki a massachusettsi Nantucket szigetén tartott karácsonyi rendezvényen. Az incidenst, amelyről videófelvétel is készült, a Nantucket-i Rendőrség megerősítette.

A dulakodás szombaton a Federal Street-en történt az 51. Nantucket Christmas Stroll elnevezésű esemény során, amikor több százan gyűltek össze a tehetős környéken, hogy megtekintsék a Mikulás érkezését.

A videófelvételeken látható, amint különböző korú, 20-as évektől 60-as évekig terjedő férfiak vitatkoznak és lökdösődnek az utcán. A dulakodás közben pedig pofonok is csattantak rendesen. Persze végül a szemben álló csoportok kettéváltak.

Az egyik csoportban két idősebb férfi lökdöste egymást, míg a másikban egy fiatalabb férfi meglökött egy másik személyt. Ezt követően valaki az egyik férfi hátára is rá grott, akit végül a földre is vittek. Bár lehettek volna sokkal zűrösebbek is az események, végül senkit sem tartóztattak le az incidens során.