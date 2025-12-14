2025. december 14. vasárnap Szilárda
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mikulás bokszkesztyűvel
Világ

Tömegverekedés a karácsonyi vásáron: videón a brutális ámokfutás

Pénzcentrum
2025. december 14. 14:02

Verekedés tört ki a massachusettsi Nantucket szigetén rendezett karácsonyi ünnepségen, ahol több százan gyűltek össze, hogy tanúi legyenek a Mikulás érkezésének a helyi karácsonyi vásáron - számolt be a Fox News.

A múlt hétvégén tömegverekedés alakult ki a massachusettsi Nantucket szigetén tartott karácsonyi rendezvényen. Az incidenst, amelyről videófelvétel is készült, a Nantucket-i Rendőrség megerősítette.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dulakodás szombaton a Federal Street-en történt az 51. Nantucket Christmas Stroll elnevezésű esemény során, amikor több százan gyűltek össze a tehetős környéken, hogy megtekintsék a Mikulás érkezését.

Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
EZ IS ÉRDEKELHET
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
A karácsonyi vásárok évről évre turisták tízezreit vonzzák Budapestre, miközben a hazai látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a tömegre és az elszálló árakra.

A videófelvételeken látható, amint különböző korú, 20-as évektől 60-as évekig terjedő férfiak vitatkoznak és lökdösődnek az utcán. A dulakodás közben pedig pofonok is csattantak rendesen. Persze végül a szemben álló csoportok kettéváltak.

Az egyik csoportban két idősebb férfi lökdöste egymást, míg a másikban egy fiatalabb férfi meglökött egy másik személyt. Ezt követően valaki az egyik férfi hátára is rá grott, akit végül a földre is vittek. Bár lehettek volna sokkal zűrösebbek is az események, végül senkit sem tartóztattak le az incidens során.
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #videó #rendőrség #karácsonyi vásár #amerika #verekedés #mikulás #világ #amerikai egyesült államok #balhé

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:05
14:22
14:02
13:18
12:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
2025. december 14.
A kutyának sem kell a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2025. december 14.
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
2025. december 13.
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 14. vasárnap
Szilárda
50. hét
December 14.
Advent (3.)
December 14.
Sopron napja (A hűség napja)
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
1 hete
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
3
2 hete
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
4
1 hete
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
5
7 napja
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon biztosítás
a biztosítottak saját tulajdonú (vagy kezelésükben lévő), illetve felelősségi körükbe tartozó, a vagyontárgyakat és a vagyoni érdekeket érintő és a biztosítható károk fedezetét szolgáló biztosítási fajtákat (módozatokat) és egyedi biztosításokat foglalja magában. (Vagyonbiztosítást az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 15:05
A kutyának sem kell a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 14:22
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat
Agrárszektor  |  2025. december 14. 14:01
Változtatniuk kell a magyar gazdáknak, de nem lehet mindenen spórolni