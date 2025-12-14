A vitatott küzdősport egyre növekvő népszerűségnek örvend, miközben szakértők és kritikusok között folyamatos vita zajlik annak biztonságáról.
Brutálisan beütött az influenza Magyarországon: megszólalt Kemenesi Gábor - rájuk vadászik az új variáns
Korábban indult az idei influenzaszezon, új vírusváltozat is megjelent, de szó sincs „szuperinfluenzáról” – figyelmeztet Kemenesi Gábor virológus. A szakember szerint a pánikkeltő hírek helyett érdemes a tényekre koncentrálni: kiket érint most leginkább a járvány, mennyire véd az oltás, és mit tehetünk azért, hogy csökkentsük a súlyos megbetegedések kockázatát a téli hónapokban.
Korábban indult, de nem rendkívüli – röviden így foglalható össze eddig az idei influenzaszezon Kemenesi Gábor virológus szerint, aki friss bejegyzésében igyekezett rendet tenni a járvánnyal kapcsolatos, gyakran ellentmondásos információk között.
A szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy az influenzaszezon szinte egész Európában a megszokottnál hamarabb kezdődött, ami egy új vírusváltozat megjelenésével magyarázható. Ez ugyan sokak számára riasztónak tűnhet, de az influenzavírusok esetében teljesen megszokott jelenségről van szó. Jelenleg a fertőzések elsősorban az 5-14 éves korosztályt érintik, míg a súlyosabb lefolyás és a kórházi kezelések szükségessége leginkább a 65 év felettiek körében jellemző. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a szezon során ez a kép még változhat, hiszen számos tényező befolyásolja a járvány alakulását.
Kemenesi Gábor külön kitér az oltások szerepére is. Bár az idei szezonban egy olyan A(H3N2) altípus dominál, amely kevésbé illeszkedik a vakcinaösszetételhez, az oltás továbbra is várhatóan védelmet nyújt a súlyos megbetegedés ellen. Éppen ezért az influenza elleni vakcina idén is fontos eszköz marad, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A virológus hangsúlyozza: nem „szuperinfluenzáról” van szó, csupán egy új variánsról, amelynek pontos hatásai még nem ismertek. A járványt övező pánikhangulatot szerinte nagyrészt a COVID–19 óta felerősödött médiavisszhang és a túlzó értelmezések gerjesztik.
A felkészülés kapcsán a szakember azt javasolja, hogy ahol idős családtag, kisgyermek, krónikus beteg vagy szervátültetésen átesett személy él, ott erősen ajánlott az oltás felvétele. Ráadásul nemcsak az érintetteknek, hanem a közvetlen környezetüknek is, az úgynevezett „fészekhatás” kialakítása érdekében. Emellett mindenki másnak is javasolt az oltás, hiszen a szezonális influenza évről évre komoly terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre. Az oltás mellett ismét előtérbe kerülnek az alapvető járványügyi szabályok is: a rendszeres kézmosás, a légúti higiénia, valamint az, hogy betegen lehetőség szerint kerüljük a közösségeket.
Végezetül Kemenesi Gábor egy gyakori tévhitet is eloszlat: az influenzaoltás nem okoz rendellenességeket, a védelem kialakulásához viszont időre van szükség, ezért indokolt minél hamarabb beadatni. Mint írja, ő maga is a napokban tervezi felvenni az oltást.
Büntetőeljárás indult a XIII. kerületi tömeges ételmérgezés ügyében, amely során közel 600 ember, többségében gyermek betegedett meg Norovírus-fertőzés következtében.
Pfizer, amely a BioNTech-kel együttműködve szintén mRNS-alapú COVID-19 vakcinát gyárt.
Más városokba is jutott azokból a kukacos csokimikulásokból, amelyek miatt több gyermek is rosszul lett Hajdúböszörmény oktatási intézményeiben
Egyre súlyosabb problémát jelent a demenciával élő idősek eltűnése - azaz elmennek otthonról, és sosem térnek haza.
Hajdúböszörményi oktatási intézményekben több gyermek rosszullétet tapasztalt, miután lárvákkal szennyezett csokimikulást fogyasztottak.
A fekete halál 1348-49-ben söpört végig Európán, a lakosság akár felét is elpusztítva.
Egy idős férfi életéért küzdöttek a járókelők a Határ útnál, de hiába kérték a defibrillátort, a BKV munkatársa nem adta oda nekik.
