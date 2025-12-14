Brutálisan beütött az influenza Magyarországon: megszólalt Kemenesi Gábor - rájuk vadászik az új variáns

Korábban indult az idei influenzaszezon, új vírusváltozat is megjelent, de szó sincs „szuperinfluenzáról” – figyelmeztet Kemenesi Gábor virológus. A szakember szerint a pánikkeltő hírek helyett érdemes a tényekre koncentrálni: kiket érint most leginkább a járvány, mennyire véd az oltás, és mit tehetünk azért, hogy csökkentsük a súlyos megbetegedések kockázatát a téli hónapokban.

Korábban indult, de nem rendkívüli – röviden így foglalható össze eddig az idei influenzaszezon Kemenesi Gábor virológus szerint, aki friss bejegyzésében igyekezett rendet tenni a járvánnyal kapcsolatos, gyakran ellentmondásos információk között.

A szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy az influenzaszezon szinte egész Európában a megszokottnál hamarabb kezdődött, ami egy új vírusváltozat megjelenésével magyarázható. Ez ugyan sokak számára riasztónak tűnhet, de az influenzavírusok esetében teljesen megszokott jelenségről van szó. Jelenleg a fertőzések elsősorban az 5-14 éves korosztályt érintik, míg a súlyosabb lefolyás és a kórházi kezelések szükségessége leginkább a 65 év felettiek körében jellemző. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a szezon során ez a kép még változhat, hiszen számos tényező befolyásolja a járvány alakulását.

Kemenesi Gábor külön kitér az oltások szerepére is. Bár az idei szezonban egy olyan A(H3N2) altípus dominál, amely kevésbé illeszkedik a vakcinaösszetételhez, az oltás továbbra is várhatóan védelmet nyújt a súlyos megbetegedés ellen. Éppen ezért az influenza elleni vakcina idén is fontos eszköz marad, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A virológus hangsúlyozza: nem „szuperinfluenzáról” van szó, csupán egy új variánsról, amelynek pontos hatásai még nem ismertek. A járványt övező pánikhangulatot szerinte nagyrészt a COVID–19 óta felerősödött médiavisszhang és a túlzó értelmezések gerjesztik.

A felkészülés kapcsán a szakember azt javasolja, hogy ahol idős családtag, kisgyermek, krónikus beteg vagy szervátültetésen átesett személy él, ott erősen ajánlott az oltás felvétele. Ráadásul nemcsak az érintetteknek, hanem a közvetlen környezetüknek is, az úgynevezett „fészekhatás” kialakítása érdekében. Emellett mindenki másnak is javasolt az oltás, hiszen a szezonális influenza évről évre komoly terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre. Az oltás mellett ismét előtérbe kerülnek az alapvető járványügyi szabályok is: a rendszeres kézmosás, a légúti higiénia, valamint az, hogy betegen lehetőség szerint kerüljük a közösségeket.

Végezetül Kemenesi Gábor egy gyakori tévhitet is eloszlat: az influenzaoltás nem okoz rendellenességeket, a védelem kialakulásához viszont időre van szükség, ezért indokolt minél hamarabb beadatni. Mint írja, ő maga is a napokban tervezi felvenni az oltást.

