2025. december 14. vasárnap Szilárda
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
influenza, járvány, megbetegedés
Egészség

Brutálisan beütött az influenza Magyarországon: megszólalt Kemenesi Gábor - rájuk vadászik az új variáns

Pénzcentrum
2025. december 14. 12:05

Korábban indult az idei influenzaszezon, új vírusváltozat is megjelent, de szó sincs „szuperinfluenzáról” – figyelmeztet Kemenesi Gábor virológus. A szakember szerint a pánikkeltő hírek helyett érdemes a tényekre koncentrálni: kiket érint most leginkább a járvány, mennyire véd az oltás, és mit tehetünk azért, hogy csökkentsük a súlyos megbetegedések kockázatát a téli hónapokban.

Korábban indult, de nem rendkívüli – röviden így foglalható össze eddig az idei influenzaszezon Kemenesi Gábor virológus szerint, aki friss bejegyzésében igyekezett rendet tenni a járvánnyal kapcsolatos, gyakran ellentmondásos információk között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy az influenzaszezon szinte egész Európában a megszokottnál hamarabb kezdődött, ami egy új vírusváltozat megjelenésével magyarázható. Ez ugyan sokak számára riasztónak tűnhet, de az influenzavírusok esetében teljesen megszokott jelenségről van szó. Jelenleg a fertőzések elsősorban az 5-14 éves korosztályt érintik, míg a súlyosabb lefolyás és a kórházi kezelések szükségessége leginkább a 65 év felettiek körében jellemző. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a szezon során ez a kép még változhat, hiszen számos tényező befolyásolja a járvány alakulását.

Kemenesi Gábor külön kitér az oltások szerepére is. Bár az idei szezonban egy olyan A(H3N2) altípus dominál, amely kevésbé illeszkedik a vakcinaösszetételhez, az oltás továbbra is várhatóan védelmet nyújt a súlyos megbetegedés ellen. Éppen ezért az influenza elleni vakcina idén is fontos eszköz marad, különösen a veszélyeztetett csoportok számára. A virológus hangsúlyozza: nem „szuperinfluenzáról” van szó, csupán egy új variánsról, amelynek pontos hatásai még nem ismertek. A járványt övező pánikhangulatot szerinte nagyrészt a COVID–19 óta felerősödött médiavisszhang és a túlzó értelmezések gerjesztik.

A felkészülés kapcsán a szakember azt javasolja, hogy ahol idős családtag, kisgyermek, krónikus beteg vagy szervátültetésen átesett személy él, ott erősen ajánlott az oltás felvétele. Ráadásul nemcsak az érintetteknek, hanem a közvetlen környezetüknek is, az úgynevezett „fészekhatás” kialakítása érdekében. Emellett mindenki másnak is javasolt az oltás, hiszen a szezonális influenza évről évre komoly terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre. Az oltás mellett ismét előtérbe kerülnek az alapvető járványügyi szabályok is: a rendszeres kézmosás, a légúti higiénia, valamint az, hogy betegen lehetőség szerint kerüljük a közösségeket.

Végezetül Kemenesi Gábor egy gyakori tévhitet is eloszlat: az influenzaoltás nem okoz rendellenességeket, a védelem kialakulásához viszont időre van szükség, ezért indokolt minél hamarabb beadatni. Mint írja, ő maga is a napokban tervezi felvenni az oltást.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #járvány #egészségügy #vírus #oltás #védőoltás #betegség #influenzajárvány #vírusfertőzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:18
12:55
12:31
12:05
11:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
2025. december 14.
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
2025. december 13.
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
2025. december 13.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 14. vasárnap
Szilárda
50. hét
December 14.
Advent (3.)
December 14.
Sopron napja (A hűség napja)
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
2
2 hete
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
3
4 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
4
4 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
5
1 hónapja
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 12:55
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 10:02
Ne csússz le róla: top 5+1 hazai jégpálya, ahol a 2025/2026-os téli szezonban INGYEN korizhatsz
Agrárszektor  |  2025. december 14. 12:01
Szörnyű vírus miatt ölik le a marhákat: teljes állományokat számolnak fel