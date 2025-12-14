2025. december 14. vasárnap Szilárda
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
karácsonyi vásár, cashtag, turizmus
Utazás

Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije

Pénzcentrum
2025. december 14. 12:55

A karácsonyi vásárok évről évre turisták tízezreit vonzzák Budapestre, miközben a hazai látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a tömegre és az elszálló árakra. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag legújabb adásában ezért nem a Vörösmarty tér és a Bazilika környékét jártuk végig, hanem kisebb, kerületi és vidéki adventi vásárokat hasonlítottunk össze: megnéztük, hol mennyibe kerül a forralt bor, mennyire élhető a hangulat, és valóban olcsóbb-e a karácsonyi élmény a kevésbé frekventált helyszíneken.

A karácsonyi vásárok minden évben tömegeket vonzanak, különösen a Vörösmarty téren és a Bazilika környékén. A zsúfoltság és az évről évre visszatérő „ársokk” azonban sokakat eltántorít.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Pénzcentrum CashTag legfrissebb epizódjában ezért nem a klasszikus turistamágneseket jártuk végig (azt megtettük korábban), hanem kisebb, emberléptékűbb adventi vásárokat, és megnéztük, mit kapunk ugyanazért a pénzért Budapesten belül és vidéken.

Szentlélek tér: hangulat van, tömeg nincs

A III. kerületi Szentlélek téri karácsonyi vásár kifejezetten kellemes meglepetést okozott. Hétköznap este, nyolc óra körül jártunk itt, a tömeg teljesen kezelhető volt, a hangulat pedig kifejezetten barátságos. Fények, bódék, jégpálya és dekoráció, egyszóval minden adott az adventi készülődéshez, ráadásul a hely vizuálisan is „Instagram-kompatibilis”.

Az árak ugyan nem estek drámaian a belvárosi vásárok alá, de néhány száz forinttal olcsóbbak voltak, mint a Bazilikánál. Persze ez attól még nem elég a spóroláshoz.

Miért vonzzák ennyire a turistákat a karácsonyi vásárok?

A karácsonyi vásároknak komoly turisztikai hatásuk van” - mondta el a CashTag új epizódjában Gosztola Judit, a Pénzcentrum turizmus rovatának szerkesztője. Európa közepén fekvő városként Budapest különösen jól pozicionált, és a vásárok nemcsak a légitársaságoknak és a szállodáknak hoznak forgalmat, hanem a vendéglátásnak is.

Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
EZ IS ÉRDEKELHET
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
Mutatjuk, mennyiért vesztegetik idén a prémium, Szamos-minőségű édességet.

A Bazilika és a Vörösmarty tér vásárai kifejezetten turistákra szabott események: látványos fényshow-k, programok, angol nyelvű kommunikáció, és ennek megfelelő árszint. A Pénzcentrum szakértője szerint nem véletlen, hogy ezek a helyszínek rendre feltűnnek a nemzetközi ranglistákon is.

Kisebb vásárok, nagyobb közelség

A kerületi és közösségi szervezésű vásárok más logika mentén működnek - mutatja be a videó. Nem feltétlenül olcsóbbak, viszont sokkal emberközelibbek. Több a kézműves termék, rövidebb az ellátási lánc, gyakran maga az alkotó árulja a portékáját.

Ez a slow turizmushoz, a lassabb, kapcsolódóbb élményekhez áll közel” – fogalmazott Judit. Ezek a vásárok elsősorban a helyi közösségeket szólítják meg, és éppen ettől működnek másképp, mint a nagy, ikonikus helyszínek.

XII. kerület és Újpest: kisebb lépték, barátságos árak

A XII. kerületi vásárnál a helyi óvodások karácsonyi műsora adta meg az alaphangot, amikor a CashTag ott forgatott. Itt a forralt bor 1000 forint volt, szemben a Vörösmarty téri 1500 forinttal, zsíros kenyeret pedig 1000 forintért lehetett kapni. A kézműves bódék autentikusabbnak hatottak, valóban „készítőtől vásárlós” élményt adtak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Újpesten még nagyobb szórást láttunk az árakban: a forralt bor decije 400 és 600 forint között mozgott, ami a belvárosi vásárok egységes árszintjéhez képest szokatlan. A hangulat itt is meghitt volt, egyértelműen a helyiekre szabva.

Városliget: vásár + vidámpark = belvárosi árak

A Városligetben egészen más lépték fogadott: egy pop-up téli élménypark nőtt ki a földből, játékokkal, attrakciókkal és egy teljes karácsonyi vásárral. Az árak azonban itt már egyértelműen a belvárosi szintet hozták: a forralt bor és az ételek ugyanannyiba kerültek, mint a Bazilikánál.

Miért drágák a nagy vásárok?

A válasz prózai. „A központi helyszínek területbérlése drága, rengeteg az élőmunka-költség, a dekoráció, az áram, a szezonális munkaerő magasabb bére mind-mind pénzbe kerül” - magyarázta Gosztola Judit. Ehhez jön még a hazai és nemzetközi marketing, amit szintén be kell árazni. Ez pedig így együtt már nem kevés, és akkor természetesen még ott van a profit vágy is.

Vidéken még mindig olcsóbb az advent

Békéscsabán egészen más árszinttel találkozott ott jártakor a CashTag: forralt bort 350–500 forintért is lehetett kapni. A hangulat itt is családias volt, erősen kötődött a helyi közösségekhez. Összehasonlításban a legolcsóbb forralt bor Békéscsabán volt, míg a legdrágább a Szentlélek téren, ahol a magasabb deciár mellé még pohárbetét is társult.

Mennyi az annyi?

Ha nem csak egy forralt borra ugrunk ki, hanem eszünk, korcsolyázunk vagy ajándékot is veszünk, egy adventi vásározás könnyen 5–10 ezer forintba kerülhet fejenként.

A kérdés így már nem csak az ár, hanem az élmény: tömeg vagy meghittség, látvány vagy közelség.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #karacsony #Budapest #turizmus #árak #vendéglátás #városliget #karácsonyi vásár #penzcentrum #advent #cashtag #békéscsaba #újpest #forralt bor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:18
12:55
12:31
12:05
11:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
2025. december 13.
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
2025. december 13.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
2025. december 12.
Ez a szörnyű rögvalóság: titkolni próbálják, pedig ennyien éheznek valójában Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 14. vasárnap
Szilárda
50. hét
December 14.
Advent (3.)
December 14.
Sopron napja (A hűség napja)
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
2 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
3
2 napja
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
4
3 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
1 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 10:02
Ne csússz le róla: top 5+1 hazai jégpálya, ahol a 2025/2026-os téli szezonban INGYEN korizhatsz
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 07:05
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
Agrárszektor  |  2025. december 14. 12:01
Szörnyű vírus miatt ölik le a marhákat: teljes állományokat számolnak fel