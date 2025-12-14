Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije

A karácsonyi vásárok évről évre turisták tízezreit vonzzák Budapestre, miközben a hazai látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a tömegre és az elszálló árakra. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag legújabb adásában ezért nem a Vörösmarty tér és a Bazilika környékét jártuk végig, hanem kisebb, kerületi és vidéki adventi vásárokat hasonlítottunk össze: megnéztük, hol mennyibe kerül a forralt bor, mennyire élhető a hangulat, és valóban olcsóbb-e a karácsonyi élmény a kevésbé frekventált helyszíneken.

A karácsonyi vásárok minden évben tömegeket vonzanak, különösen a Vörösmarty téren és a Bazilika környékén. A zsúfoltság és az évről évre visszatérő „ársokk” azonban sokakat eltántorít.

A Pénzcentrum CashTag legfrissebb epizódjában ezért nem a klasszikus turistamágneseket jártuk végig (azt megtettük korábban), hanem kisebb, emberléptékűbb adventi vásárokat, és megnéztük, mit kapunk ugyanazért a pénzért Budapesten belül és vidéken.

Szentlélek tér: hangulat van, tömeg nincs

A III. kerületi Szentlélek téri karácsonyi vásár kifejezetten kellemes meglepetést okozott. Hétköznap este, nyolc óra körül jártunk itt, a tömeg teljesen kezelhető volt, a hangulat pedig kifejezetten barátságos. Fények, bódék, jégpálya és dekoráció, egyszóval minden adott az adventi készülődéshez, ráadásul a hely vizuálisan is „Instagram-kompatibilis”.

Az árak ugyan nem estek drámaian a belvárosi vásárok alá, de néhány száz forinttal olcsóbbak voltak, mint a Bazilikánál. Persze ez attól még nem elég a spóroláshoz.

Miért vonzzák ennyire a turistákat a karácsonyi vásárok?

„A karácsonyi vásároknak komoly turisztikai hatásuk van” - mondta el a CashTag új epizódjában Gosztola Judit, a Pénzcentrum turizmus rovatának szerkesztője. Európa közepén fekvő városként Budapest különösen jól pozicionált, és a vásárok nemcsak a légitársaságoknak és a szállodáknak hoznak forgalmat, hanem a vendéglátásnak is.

A Bazilika és a Vörösmarty tér vásárai kifejezetten turistákra szabott események: látványos fényshow-k, programok, angol nyelvű kommunikáció, és ennek megfelelő árszint. A Pénzcentrum szakértője szerint nem véletlen, hogy ezek a helyszínek rendre feltűnnek a nemzetközi ranglistákon is.

Kisebb vásárok, nagyobb közelség

A kerületi és közösségi szervezésű vásárok más logika mentén működnek - mutatja be a videó. Nem feltétlenül olcsóbbak, viszont sokkal emberközelibbek. Több a kézműves termék, rövidebb az ellátási lánc, gyakran maga az alkotó árulja a portékáját.

„Ez a slow turizmushoz, a lassabb, kapcsolódóbb élményekhez áll közel” – fogalmazott Judit. Ezek a vásárok elsősorban a helyi közösségeket szólítják meg, és éppen ettől működnek másképp, mint a nagy, ikonikus helyszínek.

XII. kerület és Újpest: kisebb lépték, barátságos árak

A XII. kerületi vásárnál a helyi óvodások karácsonyi műsora adta meg az alaphangot, amikor a CashTag ott forgatott. Itt a forralt bor 1000 forint volt, szemben a Vörösmarty téri 1500 forinttal, zsíros kenyeret pedig 1000 forintért lehetett kapni. A kézműves bódék autentikusabbnak hatottak, valóban „készítőtől vásárlós” élményt adtak.

Újpesten még nagyobb szórást láttunk az árakban: a forralt bor decije 400 és 600 forint között mozgott, ami a belvárosi vásárok egységes árszintjéhez képest szokatlan. A hangulat itt is meghitt volt, egyértelműen a helyiekre szabva.

Városliget: vásár + vidámpark = belvárosi árak

A Városligetben egészen más lépték fogadott: egy pop-up téli élménypark nőtt ki a földből, játékokkal, attrakciókkal és egy teljes karácsonyi vásárral. Az árak azonban itt már egyértelműen a belvárosi szintet hozták: a forralt bor és az ételek ugyanannyiba kerültek, mint a Bazilikánál.

Miért drágák a nagy vásárok?

A válasz prózai. „A központi helyszínek területbérlése drága, rengeteg az élőmunka-költség, a dekoráció, az áram, a szezonális munkaerő magasabb bére mind-mind pénzbe kerül” - magyarázta Gosztola Judit. Ehhez jön még a hazai és nemzetközi marketing, amit szintén be kell árazni. Ez pedig így együtt már nem kevés, és akkor természetesen még ott van a profit vágy is.

Vidéken még mindig olcsóbb az advent

Békéscsabán egészen más árszinttel találkozott ott jártakor a CashTag: forralt bort 350–500 forintért is lehetett kapni. A hangulat itt is családias volt, erősen kötődött a helyi közösségekhez. Összehasonlításban a legolcsóbb forralt bor Békéscsabán volt, míg a legdrágább a Szentlélek téren, ahol a magasabb deciár mellé még pohárbetét is társult.

Mennyi az annyi?

Ha nem csak egy forralt borra ugrunk ki, hanem eszünk, korcsolyázunk vagy ajándékot is veszünk, egy adventi vásározás könnyen 5–10 ezer forintba kerülhet fejenként.

A kérdés így már nem csak az ár, hanem az élmény: tömeg vagy meghittség, látvány vagy közelség.