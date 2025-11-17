Kamillo, a teltkarcsú 12 kg-os main coon cica, hirtelen szokatlanul sokat kezdett inni. Gazdái azonnal állatorvoshoz vitték, és a vérvizsgálat kimutatta: a cica bizony cukorbeteg.
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
Megjelent a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának legújabb heti tájékoztatója a hazai járványügyi helyzetről. Ebben említik azt a nagy port kavart esetet, amely során több száz budapesti óvodás mutatta ételmérgezés tüneteit, sokan kórházba is kerültek. Most kiderült, mit mutatnak a kivizsgált minták.
Az NNGYK szerint a 45. héten egy tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt jelentettek. Budapesten november 6-án, több óvodát érintő tömeges enterális megbetegedések kezdődtek. 3393 fő exponáltból összesen 594 fő betegedett meg (541 fő óvodás és 53 fő intézményi dolgozó) - írják. 48 esetben volt szükség kórházi ápolásra, 32 főt láttak el ambulánsan fekvőbeteg intézményben, haláleset nem történt. A tünetek hasmenés, levertség, gyomorfájdalom, hányás, hőemelkedés, láz, fejfájás, izomfájdalom, hasi görcs voltak - írja a jelentés.
Az NNGYK közlése szerint a Budapest Főváros Kormányhivatal munkatársai által azonnal megkezdett járványügyi vizsgálat során felmerült a fertőzés élelmiszer eredete, így a járvány kivizsgálásába a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és az NNGYK Közegészségügyi Főosztályát is bevonták. Az érintett intézmények főzőkonyhájában és a tálalókonyhákban végzett közös ellenőrzés alkalmával étel- és környezeti mintavételezések történtek, melyek laboratóriumi vizsgálata még nem zárult le. A főzőkonyha működésének felfüggesztése mellett a konyhák fertőtlenítőszeres nagytakarítását, az óvodák folyamatos fertőtlenítőszeres takarítását rendelték el a hatóságok.
A jelenleg rendelkezésre álló diagnosztikus laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján 18 betegnél mintájának vizsgálata alapján 14 mintában calicivírust és 6 mintában enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus baktériumot mutattak ki. A további járványügyi vizsgálatok még folyamatban vannak - írták.
Bár az NNGYK nem hozott egyértelmű ítéletet, hogy a tüneteket ételmérgezés, vagy fertőzés okozta-e, hiszen a laboratóriumi vizsgálatok még tartanak. Azt viszont lehet tudni, hogy a calicivírus erősen fertőző már kis mennyiségben is: emberről emberre is terjed, akár közösen fogyasztott ételek útján, de belélegezve is. A nem megfelelő higiéniás körülmények elősegítik a terjedését. Az "enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus" említése a jelentésben pedig arra utal, hogy az ételmérgezést nem lehet kizárni.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Korábban készült már magánúton teszt, mely ugyancsak calicivírust és Staphylococcus baktériumot mutatott ki az eset kapcsán. A szakemberek szintén korábban már kizárták a szalmonella-fertőzés lehetőségét, de azt még továbbra sem állapította meg egyértelműen a hatóság, hogy a konyha hibázott-e és tényleg tömeges ételmérgezésről lehet-e szó.
A dolgozók szerint régóta ismert volt a probléma, mégsem történt érdemi beavatkozás a vízhálózatban.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
A támogatás összege legfeljebb 300 ezer forint, melyet 10 évenként lehet igényelni a lakókörnyezet akadálymentesítésére.
A magvak fogyasztása, tünetmentes időszakban, nem növeli az egyik gyakori vastagbélgyulladás, az ún. divertikulitisz kockázatát, sőt akár enyhén csökkentheti is.
Az emberiség 95%-a elkapja ezt a vírust: most súlyos, végzetes szövődményt fedeztek fel vele kapcsolatban
Az EBV-fertőzés rendkívül elterjedt, a felnőttek több mint 90 százaléka átesett rajta élete során.
Több száz gyerek betegedett meg egy budapesti ételmérgezés miatt, a vizsgálatok calicivírust és Staphylococcus aureust is kimutattak.
A koronavírus örökítőanyagának mennyisége csökkent a hazai szennyvízben.
A cél a 2050-re tervezett klímasemlegesség eléréséhez szükséges.
Egy friss kutatás szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéshez és korábbi agykárosodáshoz vezethet.
Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben.
Több millióan választanak szépészeti beavatkozást világszerte – köztük egyre több magyar. Mi áll a plasztikai sebészet robbanásszerű növekedése mögött?
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg.
Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
A havi bér 7,5-12,5 százalékkal kevesebb lehet, ha egy váratlan betegség miatt - mely év vége felé közeledve gyakrabban előfordul - egy heti munkabéréből levonnak...
Ehető sütőtök fajták képpel: japán sütőtök, hokkaido tök, sonkatök és muskotályos sütőtök. Mit kell tudni a sütőtök jótékony hatása és a sütőtök szénhidráttartalma kapcsán?
A közétkeztető cég hangsúlyozta, hogy a gödöllői intézményekben, valamint a többi ellátott településen nem jelentettek hasonló megbetegedéseket.
Az amerikai kontinensről származó amerikai májmétely (Fascioloides magna) egyre jelentősebb problémát jelent a magyar vadgazdálkodásban.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
Bojti Andrea gyermekpszichológussal beszélgettünk, akit idén a Highlights of Hungary-díjra is jelöltek.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.