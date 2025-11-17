2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
9 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
MRSA baktériumok, Antibiotikum-rezisztens Staphylococcus aureus baktériumok számítógépes ábrázolása
Egészség

Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten

Pénzcentrum
2025. november 17. 16:10

Megjelent a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának legújabb heti tájékoztatója a hazai járványügyi helyzetről. Ebben említik azt a nagy port kavart esetet, amely során több száz budapesti óvodás mutatta ételmérgezés tüneteit, sokan kórházba is kerültek. Most kiderült, mit mutatnak a kivizsgált minták. 

Az NNGYK szerint a 45. héten egy tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt jelentettek. Budapesten november 6-án, több óvodát érintő tömeges enterális megbetegedések kezdődtek. 3393 fő exponáltból összesen 594 fő betegedett meg (541 fő óvodás és 53 fő intézményi dolgozó) - írják. 48 esetben volt szükség kórházi ápolásra, 32 főt láttak el ambulánsan fekvőbeteg intézményben, haláleset nem történt. A tünetek hasmenés, levertség, gyomorfájdalom, hányás, hőemelkedés, láz, fejfájás, izomfájdalom, hasi görcs voltak - írja a jelentés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az NNGYK közlése szerint a Budapest Főváros Kormányhivatal munkatársai által azonnal megkezdett járványügyi vizsgálat során felmerült a fertőzés élelmiszer eredete, így a járvány kivizsgálásába a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és az NNGYK Közegészségügyi Főosztályát is bevonták. Az érintett intézmények főzőkonyhájában és a tálalókonyhákban végzett közös ellenőrzés alkalmával étel- és környezeti mintavételezések történtek, melyek laboratóriumi vizsgálata még nem zárult le. A főzőkonyha működésének felfüggesztése mellett a konyhák fertőtlenítőszeres nagytakarítását, az óvodák folyamatos fertőtlenítőszeres takarítását rendelték el a hatóságok.

A jelenleg rendelkezésre álló diagnosztikus laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján 18 betegnél mintájának vizsgálata alapján 14 mintában calicivírust és 6 mintában enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus baktériumot mutattak ki. A további járványügyi vizsgálatok még folyamatban vannak - írták.

Bár az NNGYK nem hozott egyértelmű ítéletet, hogy a tüneteket ételmérgezés, vagy fertőzés okozta-e, hiszen a laboratóriumi vizsgálatok még tartanak. Azt viszont lehet tudni, hogy a calicivírus erősen fertőző már kis mennyiségben is: emberről emberre is terjed, akár közösen fogyasztott ételek útján, de belélegezve is. A nem megfelelő higiéniás körülmények elősegítik a terjedését. Az "enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus" említése a jelentésben pedig arra utal, hogy az ételmérgezést nem lehet kizárni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ételmérgezés tünetei: mennyi idő után jelentkezik és meddig tart, ételmérgezés kezelése otthon
EZ IS ÉRDEKELHET
Ételmérgezés tünetei: mennyi idő után jelentkezik és meddig tart, ételmérgezés kezelése otthon
Az ételmérgezés gyakori probléma, ami akkor alakul ki, ha valaki szennyezett élelmiszert vagy italt fogyaszt. Mik a tünetek? Hogyan kezeljük? Lássuk, mit tehetünk, otthon, házilag.

Korábban készült már magánúton teszt, mely ugyancsak calicivírust és Staphylococcus baktériumot mutatott ki az eset kapcsán. A szakemberek szintén korábban már kizárták a szalmonella-fertőzés lehetőségét, de azt még továbbra sem állapította meg egyértelműen a hatóság, hogy a konyha hibázott-e és tényleg tömeges ételmérgezésről lehet-e szó.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #Budapest #óvoda #fertőzés #egészségügy #vírus #betegség #baktérium #ételmérgezés #nngyk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:18
16:10
16:03
15:51
15:41
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 17.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
2025. november 17.
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
2025. november 17.
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 17. hétfő
Hortenzia, Gergő
47. hét
November 17.
Nemzetközi diáknap
November 17.
Budapest napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
4 hete
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
5 napja
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
4
3 napja
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
5
1 hónapja
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 16:03
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 15:02
Újabb részletek jöttek a 14. havi nyugdíjról: ma benyújtották a törvényjavaslatot, ez áll benne
Agrárszektor  |  2025. november 17. 15:33
Olyan vihar söpör végig Magyarországon, amilyet rég láttunk: jég is jöhet