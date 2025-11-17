Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten

Megjelent a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának legújabb heti tájékoztatója a hazai járványügyi helyzetről. Ebben említik azt a nagy port kavart esetet, amely során több száz budapesti óvodás mutatta ételmérgezés tüneteit, sokan kórházba is kerültek. Most kiderült, mit mutatnak a kivizsgált minták.

Az NNGYK szerint a 45. héten egy tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt jelentettek. Budapesten november 6-án, több óvodát érintő tömeges enterális megbetegedések kezdődtek. 3393 fő exponáltból összesen 594 fő betegedett meg (541 fő óvodás és 53 fő intézményi dolgozó) - írják. 48 esetben volt szükség kórházi ápolásra, 32 főt láttak el ambulánsan fekvőbeteg intézményben, haláleset nem történt. A tünetek hasmenés, levertség, gyomorfájdalom, hányás, hőemelkedés, láz, fejfájás, izomfájdalom, hasi görcs voltak - írja a jelentés.

Az NNGYK közlése szerint a Budapest Főváros Kormányhivatal munkatársai által azonnal megkezdett járványügyi vizsgálat során felmerült a fertőzés élelmiszer eredete, így a járvány kivizsgálásába a Nemzeti

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és az NNGYK Közegészségügyi Főosztályát is bevonták. Az érintett intézmények főzőkonyhájában és a tálalókonyhákban végzett közös ellenőrzés alkalmával étel- és környezeti mintavételezések történtek, melyek laboratóriumi vizsgálata még nem zárult le. A főzőkonyha működésének felfüggesztése mellett a konyhák fertőtlenítőszeres nagytakarítását, az óvodák folyamatos fertőtlenítőszeres takarítását rendelték el a hatóságok.

A jelenleg rendelkezésre álló diagnosztikus laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján 18 betegnél mintájának vizsgálata alapján 14 mintában calicivírust és 6 mintában enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus baktériumot mutattak ki. A további járványügyi vizsgálatok még folyamatban vannak - írták.

Bár az NNGYK nem hozott egyértelmű ítéletet, hogy a tüneteket ételmérgezés, vagy fertőzés okozta-e, hiszen a laboratóriumi vizsgálatok még tartanak. Azt viszont lehet tudni, hogy a calicivírus erősen fertőző már kis mennyiségben is: emberről emberre is terjed, akár közösen fogyasztott ételek útján, de belélegezve is. A nem megfelelő higiéniás körülmények elősegítik a terjedését. Az "enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus" említése a jelentésben pedig arra utal, hogy az ételmérgezést nem lehet kizárni.

Korábban készült már magánúton teszt, mely ugyancsak calicivírust és Staphylococcus baktériumot mutatott ki az eset kapcsán. A szakemberek szintén korábban már kizárták a szalmonella-fertőzés lehetőségét, de azt még továbbra sem állapította meg egyértelműen a hatóság, hogy a konyha hibázott-e és tényleg tömeges ételmérgezésről lehet-e szó.