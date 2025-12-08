2025. december 8. hétfő Mária
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üres orvosi rendelő egy nagy kórházban.. Nincsenek emberek.
Egészség

Nagyon fontos változás jön az EESZT-ben: 2026-tól minden megváltozik, ez mindenkit érint

Pénzcentrum
2025. december 8. 13:30

A kormány új rendelettervezete szerint 2026 márciusától automatikus értesítési rendszert vezetnek be az állami egészségügyben, hogy csökkentsék a betegek meg nem jelenéséből adódó kapacitáskiesést.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett, jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló egészségügyi és egészségbiztosítási kormányrendelet-módosítási csomag egyik fontos eleme az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) időpontfoglalási rendszerének fejlesztése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezet értelmében az EESZT rendszere automatikusan értesítené a pácienseket a lefoglalt vizsgálati és kezelési időpontokról. Az értesítést legkésőbb 48 órával az ellátás előtt küldenék ki, amennyiben pedig az időpontfoglalás és az ellátás között kevesebb mint két nap telik el, az értesítés az időpontfoglalást követő 12 órán belül érkezne meg.

A betegek SMS-ben vagy e-mailben kapnák meg az információkat, amelyek tartalmazzák az ellátás pontos helyét és idejét, valamint tájékoztatást nyújtanak a lemondás lehetőségéről is, ha a páciens mégsem tudná igénybe venni a szolgáltatást.

Kapcsolódó cikkeink:

A kormányzat indoklása szerint az állami egészségügyi rendszerben komoly problémát jelent, hogy számos beteg nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon vagy műtéteken, és erről nem tájékoztatja az intézményt. Ez a jelenség kihasználatlan kapacitásokat eredményez, miközben más páciensek várólistákon kénytelenek várakozni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A rendelettervezet célja, hogy a feleslegesen lefoglalt időpontok felszabadításával csökkentse a várakozási időt az állami egészségügyi ellátórendszerben. A tervek szerint az új szabályozás 2026. március 1-jén lép hatályba.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kormány #egészségügy #sms #március #beteg #tervezet #e-mail #betegek #rendelet #automatizáció #orbán viktor #állami #értesítés #kormányrendelet #egészségügyi dolgozók #egészségügyi ellátórendszer #eeszt #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:30
13:17
13:03
12:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 8.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
2025. december 8.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
2025. december 8.
Nyugdíjemelés 2026: lesz, akinek plusz 22 ezer forint is jár, más egy fillért sem kap januárban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 8. hétfő
Mária
50. hét
December 8.
Buddha megvilágosodásának napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
2 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
3
1 hete
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
4
3 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
5
3 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív bankügylet
A bank forrásait érintő ügylet, idetartozik a betétgyűjtés, bankközi forrásfelvétel, vagy az értékpapír-eladás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 13:03
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 12:17
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
Agrárszektor  |  2025. december 8. 13:33
Valami nem stimmel ezzel a gyümölccsel: érdekes, ami a lengyeleknél folyik