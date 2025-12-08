Nagyon fontos változás jön az EESZT-ben: 2026-tól minden megváltozik, ez mindenkit érint

A kormány új rendelettervezete szerint 2026 márciusától automatikus értesítési rendszert vezetnek be az állami egészségügyben, hogy csökkentsék a betegek meg nem jelenéséből adódó kapacitáskiesést.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett, jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló egészségügyi és egészségbiztosítási kormányrendelet-módosítási csomag egyik fontos eleme az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) időpontfoglalási rendszerének fejlesztése.

A tervezet értelmében az EESZT rendszere automatikusan értesítené a pácienseket a lefoglalt vizsgálati és kezelési időpontokról. Az értesítést legkésőbb 48 órával az ellátás előtt küldenék ki, amennyiben pedig az időpontfoglalás és az ellátás között kevesebb mint két nap telik el, az értesítés az időpontfoglalást követő 12 órán belül érkezne meg.

A betegek SMS-ben vagy e-mailben kapnák meg az információkat, amelyek tartalmazzák az ellátás pontos helyét és idejét, valamint tájékoztatást nyújtanak a lemondás lehetőségéről is, ha a páciens mégsem tudná igénybe venni a szolgáltatást.

A kormányzat indoklása szerint az állami egészségügyi rendszerben komoly problémát jelent, hogy számos beteg nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon vagy műtéteken, és erről nem tájékoztatja az intézményt. Ez a jelenség kihasználatlan kapacitásokat eredményez, miközben más páciensek várólistákon kénytelenek várakozni.

A rendelettervezet célja, hogy a feleslegesen lefoglalt időpontok felszabadításával csökkentse a várakozási időt az állami egészségügyi ellátórendszerben. A tervek szerint az új szabályozás 2026. március 1-jén lép hatályba.