Balatonfüreden december elsejétől szigorú dohányzási tilalmat vezettek be két közterületen.
Nagyon fontos változás jön az EESZT-ben: 2026-tól minden megváltozik, ez mindenkit érint
A kormány új rendelettervezete szerint 2026 márciusától automatikus értesítési rendszert vezetnek be az állami egészségügyben, hogy csökkentsék a betegek meg nem jelenéséből adódó kapacitáskiesést.
Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett, jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló egészségügyi és egészségbiztosítási kormányrendelet-módosítási csomag egyik fontos eleme az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) időpontfoglalási rendszerének fejlesztése.
A tervezet értelmében az EESZT rendszere automatikusan értesítené a pácienseket a lefoglalt vizsgálati és kezelési időpontokról. Az értesítést legkésőbb 48 órával az ellátás előtt küldenék ki, amennyiben pedig az időpontfoglalás és az ellátás között kevesebb mint két nap telik el, az értesítés az időpontfoglalást követő 12 órán belül érkezne meg.
A betegek SMS-ben vagy e-mailben kapnák meg az információkat, amelyek tartalmazzák az ellátás pontos helyét és idejét, valamint tájékoztatást nyújtanak a lemondás lehetőségéről is, ha a páciens mégsem tudná igénybe venni a szolgáltatást.
A kormányzat indoklása szerint az állami egészségügyi rendszerben komoly problémát jelent, hogy számos beteg nem jelenik meg az előjegyzett vizsgálatokon vagy műtéteken, és erről nem tájékoztatja az intézményt. Ez a jelenség kihasználatlan kapacitásokat eredményez, miközben más páciensek várólistákon kénytelenek várakozni.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A rendelettervezet célja, hogy a feleslegesen lefoglalt időpontok felszabadításával csökkentse a várakozási időt az állami egészségügyi ellátórendszerben. A tervek szerint az új szabályozás 2026. március 1-jén lép hatályba.
Magyarországon jelentősen megnövekedett a Hepatitis A vírusfertőzések száma, idén már 1800 esetet regisztráltak, ami többszöröse a korábbi évek adatainak.
A kórházi fertőzések területén csak mérsékelt javulás tapasztalható, miközben egyes műtéti típusoknál továbbra is kiugróan magas a fertőzési arány.
Ezt kevesen gondolták volna: kiderült, mi okozhatta minden idők legdurvább járványát, a fekete halált
A fekete halál 1348-49-ben söpört végig Európán, a lakosság akár felét is elpusztítva.
Nem adta oda a defibrillátort az életmentést végző utasoknak a BKV egyik munkatársa, vizsgálat indult
Egy idős férfi életéért küzdöttek a járókelők a Határ útnál, de hiába kérték a defibrillátort, a BKV munkatársa nem adta oda nekik.
A kanyaró most olyan országokban is újra megjelenik, ahol korábban már sikerült felszámolni a betegséget.
Hogyan történik a TAJ kártya pótlása és a TAJ kártya igénylőlap leadása? Milyen TAJ kártya igénylés nyomtatvány kitöltése szükséges hozzá a TAJ kártya NEAK információk...
Lezárult a november 6-án, a XIII. kerületben kialakult, közel hatszáz embert érintő fertőzés kivizsgálása.
A magyarok mentális egészsége a legalacsonyabb Európában, és a kiégés terén is a sereghajtók között vagyunk - ez derült ki egy új kutatásból.
A városi tisztviselők szerint a vállalatok taktikái a dohányipar módszereire emlékeztetnek.
Meredek kijelentést tett az orvoskamara elnöke: mesterségesen magánosítják az egészségügyet az orvosbárók?
A rendszer problémáit jelzi, hogy négy évvel a Covid után a betegellátás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
Magyarországon sokak számára egyre húsbavágóbb élmény a drogfogyasztás, amely számos gócponton növeli a társadalmi feszültségeket.
Termékvisszahívás indult az Auchanban kapható Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 grammos termékre.
Csádban civil betegeket és sérülteket kell ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel kerestek meg.
Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon
Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kötelezővé teszi a várandós nők szifilisz-szűrését az emelkedő veleszületett fertőzések miatt.
Egy budapesti fogászati rendelő ügyvédi felszólítással és büntetőjogi következményekkel fenyegette meg egy páciensét negatív Google-értékelése miatt.
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.