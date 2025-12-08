2025. december 8. hétfő Mária
5 °C Budapest
Mikulás csokoládé figura
Egészség

Tovább dagad a legújabb menzabotrány: rengeteg iskolába jutott kukacos élelmiszer, vizsgálódnak a hatóságok

Pénzcentrum
2025. december 8. 08:44

Más városokba is jutott azokból a kukacos csokimikulásokból, amelyek miatt több gyermek is rosszul lett Hajdúböszörmény oktatási intézményeiben. A kormányhivatal kivizsgálja az ügyet.

Mint arról beszámoltunk, szennyezett csokimikulások miatt betegedtek meg gyerekek több hajdúböszörményi oktatási intézményben. Az önkormányzati cég által biztosított édességekben feltehetően légy- vagy lisztmolylárvák voltak. Több gyermeknél hasi panaszok és hányinger jelentkezett az édesség fogyasztása után.

Most az RTL Híradó riportjából kiderült, hogy más városokba is jutott a kukacos csokiból: a hajdúdorogi gyerekek ajándékában is lárvák kúsztak, valamint a Pest megyei Tápiószentmártonban kis csokoládékban találtak nem csak kukacot, hanem molyt is. A megszólaló orvos szerint nem lesz baja annak, aki ilyen csokit eszik, legfeljebb a látvány és a tudat okozhat hányingert és hasi panaszokat.

Korábban a hajdúböszörményi önkormányzati cég hangsúlyozta, hogy a kiosztott csokoládék szavatossági ideje nem járt le. A településvezetés elismerte a problémát, elnézést kért az érintettektől. Az édességek gyártója közölte, a panasz beérkezését követően azonnal értesítették viszonteladóikat, és jelenleg vizsgálják a szennyeződés okát. Most az is kiderült, hogy a hajdú-bihar megyei kormányhivatal hétfőn kezdi kivizsgálni az ügyet.
Címlapkép: Getty Images
1
1 hónapja
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
2 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
3
1 hete
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
4
3 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
5
3 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
