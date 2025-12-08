A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.
Tovább dagad a legújabb menzabotrány: rengeteg iskolába jutott kukacos élelmiszer, vizsgálódnak a hatóságok
Más városokba is jutott azokból a kukacos csokimikulásokból, amelyek miatt több gyermek is rosszul lett Hajdúböszörmény oktatási intézményeiben. A kormányhivatal kivizsgálja az ügyet.
Mint arról beszámoltunk, szennyezett csokimikulások miatt betegedtek meg gyerekek több hajdúböszörményi oktatási intézményben. Az önkormányzati cég által biztosított édességekben feltehetően légy- vagy lisztmolylárvák voltak. Több gyermeknél hasi panaszok és hányinger jelentkezett az édesség fogyasztása után.
Most az RTL Híradó riportjából kiderült, hogy más városokba is jutott a kukacos csokiból: a hajdúdorogi gyerekek ajándékában is lárvák kúsztak, valamint a Pest megyei Tápiószentmártonban kis csokoládékban találtak nem csak kukacot, hanem molyt is. A megszólaló orvos szerint nem lesz baja annak, aki ilyen csokit eszik, legfeljebb a látvány és a tudat okozhat hányingert és hasi panaszokat.
Korábban a hajdúböszörményi önkormányzati cég hangsúlyozta, hogy a kiosztott csokoládék szavatossági ideje nem járt le. A településvezetés elismerte a problémát, elnézést kért az érintettektől. Az édességek gyártója közölte, a panasz beérkezését követően azonnal értesítették viszonteladóikat, és jelenleg vizsgálják a szennyeződés okát. Most az is kiderült, hogy a hajdú-bihar megyei kormányhivatal hétfőn kezdi kivizsgálni az ügyet.
Magyarországon jelentősen megnövekedett a Hepatitis A vírusfertőzések száma, idén már 1800 esetet regisztráltak, ami többszöröse a korábbi évek adatainak.
A kórházi fertőzések területén csak mérsékelt javulás tapasztalható, miközben egyes műtéti típusoknál továbbra is kiugróan magas a fertőzési arány.
Ezt kevesen gondolták volna: kiderült, mi okozhatta minden idők legdurvább járványát, a fekete halált
A fekete halál 1348-49-ben söpört végig Európán, a lakosság akár felét is elpusztítva.
Nem adta oda a defibrillátort az életmentést végző utasoknak a BKV egyik munkatársa, vizsgálat indult
Egy idős férfi életéért küzdöttek a járókelők a Határ útnál, de hiába kérték a defibrillátort, a BKV munkatársa nem adta oda nekik.
A kanyaró most olyan országokban is újra megjelenik, ahol korábban már sikerült felszámolni a betegséget.
Hogyan történik a TAJ kártya pótlása és a TAJ kártya igénylőlap leadása? Milyen TAJ kártya igénylés nyomtatvány kitöltése szükséges hozzá a TAJ kártya NEAK információk...
Lezárult a november 6-án, a XIII. kerületben kialakult, közel hatszáz embert érintő fertőzés kivizsgálása.
A magyarok mentális egészsége a legalacsonyabb Európában, és a kiégés terén is a sereghajtók között vagyunk - ez derült ki egy új kutatásból.
A városi tisztviselők szerint a vállalatok taktikái a dohányipar módszereire emlékeztetnek.
Meredek kijelentést tett az orvoskamara elnöke: mesterségesen magánosítják az egészségügyet az orvosbárók?
A rendszer problémáit jelzi, hogy négy évvel a Covid után a betegellátás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
Magyarországon sokak számára egyre húsbavágóbb élmény a drogfogyasztás, amely számos gócponton növeli a társadalmi feszültségeket.
Termékvisszahívás indult az Auchanban kapható Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 grammos termékre.
Csádban civil betegeket és sérülteket kell ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel kerestek meg.
Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon
Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kötelezővé teszi a várandós nők szifilisz-szűrését az emelkedő veleszületett fertőzések miatt.
Egy budapesti fogászati rendelő ügyvédi felszólítással és büntetőjogi következményekkel fenyegette meg egy páciensét negatív Google-értékelése miatt.
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
