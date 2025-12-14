2025. december 14. vasárnap Szilárda
4 °C Budapest
green tea pours into a cup, glass teapot
Kvíz

Kvíz: Gyakran iszol teát, jól ismered a különleges fajtákat is? Teszteld, mit tudsz kedvenc italodról!

Pénzcentrum
2025. december 14. 17:59

December 15-én ünnepeljük a tea világnapját: a jeles nap alkalmából készíts te is egy csészével, közben pedig töltsd ki a Pénzcentrum tea kvízét! Ha rendszeresen teázol - akár kávé helyett is -, illetve ha neked is a kedvenc forró, vagy éppen jéghideg italaid közé tartoznak, tedd próbára tudásod! Mutasd meg nekünk, mennyit tudsz a világ leghíresebb teafajtáiról, a gyógyteákról, a magas koffeintartalmú és a koffeinmentes teákról! Lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1/10 kérdés
Melyik teatípus tartalmazza átlagosan a legtöbb koffeint?
fehér tea
fekete tea
hibiszkusz tea
zöld tea
2/10 kérdés
Melyik országban terjedt el a teadélután tartás szokása?
Szlovákia
Németország
Nagy-Britannia
USA
3/10 kérdés
Mikor tartják hagyományosan a brit teadélutánt?
15:30 és 17:00 között
13:30 és 14:30 között
12:00 és 14:00 között
17:00 és 18:30 között
4/10 kérdés
Kit tartanak a tea felfedezőjének?
Jézus Krisztus
Buddha
Mohamed
Konfuciusz
5/10 kérdés
Mennyibe kerül kilója a világ legdrágább teájának, a Da Hong Pao-nak (Nagy Vörös Köntösnek)?
800 ezer Ft
1,5 millió Ft
28 millió Ft
350 millió Ft
6/10 kérdés
Melyik ország a világ legnagyobb teaexportőrje?
Etiópia
Brazília
Üzbegisztán
Kína
7/10 kérdés
Honnan származik a Rooibos ("vörös bokor") tea?
Vietnám
Új-Zéland
Chile
Dél-Afrika
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik növény nem tartozik a gyógytea alapanyagok közé?
galagonya
aranyvessző
pásztortáska
leander
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik teafőzet nem tartalmaz koffeint?
fehér tea
vörös tea
zöld tea
fekete tea
10/10 kérdés
Honnan származik eredetileg a Ceylon tea?
Bulgária
Srí Lanka
Bali
Bolívia
Címlapkép: Getty Images
#egészség #luxus #gazdaság #export #koffein #világ #tea #kvíz #gyógytea #teakészítés #teafajták

