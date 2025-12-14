Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

December 15-én ünnepeljük a tea világnapját: a jeles nap alkalmából készíts te is egy csészével, közben pedig töltsd ki a Pénzcentrum tea kvízét! Ha rendszeresen teázol - akár kávé helyett is -, illetve ha neked is a kedvenc forró, vagy éppen jéghideg italaid közé tartoznak, tedd próbára tudásod! Mutasd meg nekünk, mennyit tudsz a világ leghíresebb teafajtáiról, a gyógyteákról, a magas koffeintartalmú és a koffeinmentes teákról! Lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Gyakran iszol teát, jól ismered a különleges fajtákat is? Teszteld, mit tudsz kedvenc italodról! 1/10 kérdés Melyik teatípus tartalmazza átlagosan a legtöbb koffeint? fehér tea fekete tea hibiszkusz tea zöld tea Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik országban terjedt el a teadélután tartás szokása? Szlovákia Németország Nagy-Britannia USA Következő kérdés 3/10 kérdés Mikor tartják hagyományosan a brit teadélutánt? 15:30 és 17:00 között 13:30 és 14:30 között 12:00 és 14:00 között 17:00 és 18:30 között Következő kérdés 4/10 kérdés Kit tartanak a tea felfedezőjének? Jézus Krisztus Buddha Mohamed Konfuciusz Következő kérdés 5/10 kérdés Mennyibe kerül kilója a világ legdrágább teájának, a Da Hong Pao-nak (Nagy Vörös Köntösnek)? 800 ezer Ft 1,5 millió Ft 28 millió Ft 350 millió Ft Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik ország a világ legnagyobb teaexportőrje? Etiópia Brazília Üzbegisztán Kína Következő kérdés 7/10 kérdés Honnan származik a Rooibos ("vörös bokor") tea? Vietnám Új-Zéland Chile Dél-Afrika Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik növény nem tartozik a gyógytea alapanyagok közé? galagonya aranyvessző pásztortáska leander Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik teafőzet nem tartalmaz koffeint? fehér tea vörös tea zöld tea fekete tea Következő kérdés 10/10 kérdés Honnan származik eredetileg a Ceylon tea? Bulgária Srí Lanka Bali Bolívia Eredmények

Címlapkép: Getty Images

