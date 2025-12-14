2025. december 14. vasárnap Szilárda
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Plus size fiatal nő az otthoni hálószobában az ágyon a telefonnal. Nő eltakarja a szemét a kezével
Vásárlás

Óriási bejelentés érkezett a SZÉP-kártyákról: már kimentek a figyelmeztetések

Pénzcentrum
2025. december 14. 12:31

Tavaly december végére több mint 9 milliárd forint maradt felhasználatlanul a SZÉP kártyákon. Így a 2024-es év végi inaktív egyenleg érezhetően túlmutat a 2023-as szinten; ekkor 7,5 milliárd forint maradt a kártyákon, 2022 decemberében pedig 8,5 milliárd forint.

„Bár a december az egyik legaktívabb időszak a SZÉP kártyás költésekben, az ott kezelt pénzek egy része az adatok szerint érintetlenül maradt az eddigi években. A kártyabirtokosok sokszor hónapokig nem használják fel a kártyán lévő összeget, így annak egy része akár le is járhat. A kártyán lévő összegek a feltöltést követően két évig használhatóak fel, amiről a K&H Bank a lejárati határidő előtt 60 nappal értesítést küld ügyfeleinek. Tapasztalataink szerint sokan nem is tudják, mekkora összeg áll még rendelkezésükre – pedig akár egy hétvégi elvonulást vagy a család több heti bevásárlását is fedezhetnék belőle. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak felhívni a figyelmet arra, hogy időnként minden ügyfelünk ellenőrizze a kártyája egyenlegét; és mi is azon dolgozunk, hogy ügyfeleink könnyen átlássák, mire és meddig használhatják fel a rendelkezésükre álló juttatást” – kommentálta az adatokat Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakember hozzátette: „A számok azt is mutatják, hogy a 2023-ra jellemző, hidegélelmiszer-vásárlás miatt megugró felhasználás után 2024-ben ismét nőtt a felhasználatlan egyenleg volumene. Az idei évben december 1-től azonban újra használhatjuk SZÉP kártyánkat élelmiszervásárlásra, ez várhatóan valamelyest csökkenteni fogja a beragadó összegeket. Tapasztalataink szerint a felhasználói szokások évről évre formálódnak: sokan egyre tudatosabban, megtervezve költik el a juttatást. Az idei évben pedig adott a lehetőség, hogy a kártya egyenlegét lakberendezésre, élelmiszer-vásárlásra, ajándékozásra és pihenésre fordítsák az ügyfelek – ami segíthet abban, hogy mindenki a saját igényeinek megfelelően, változatosan használja fel ezt a juttatást, és ne vesszen kárba az összeg.”
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #SZÉP-kártya #cafetéria #szép kártya #juttatás #k&h bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:18
12:55
12:31
12:05
11:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
2025. december 14.
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
2025. december 13.
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
2025. december 13.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 14. vasárnap
Szilárda
50. hét
December 14.
Advent (3.)
December 14.
Sopron napja (A hűség napja)
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
2 hete
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
2 hete
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
2 hete
Óriási fenyőakciót hirdetett az OBI: ennyiért adja a karácsonyfát 2025-ben a barkácslánc
5
1 hete
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 12:55
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 10:02
Ne csússz le róla: top 5+1 hazai jégpálya, ahol a 2025/2026-os téli szezonban INGYEN korizhatsz
Agrárszektor  |  2025. december 14. 12:01
Szörnyű vírus miatt ölik le a marhákat: teljes állományokat számolnak fel