A DPD csomagküldő szolgálatnál jelentős kézbesítési problémák jelentkeztek az ünnepi időszakban Budapesten.
Óriási bejelentés érkezett a SZÉP-kártyákról: már kimentek a figyelmeztetések
Tavaly december végére több mint 9 milliárd forint maradt felhasználatlanul a SZÉP kártyákon. Így a 2024-es év végi inaktív egyenleg érezhetően túlmutat a 2023-as szinten; ekkor 7,5 milliárd forint maradt a kártyákon, 2022 decemberében pedig 8,5 milliárd forint.
„Bár a december az egyik legaktívabb időszak a SZÉP kártyás költésekben, az ott kezelt pénzek egy része az adatok szerint érintetlenül maradt az eddigi években. A kártyabirtokosok sokszor hónapokig nem használják fel a kártyán lévő összeget, így annak egy része akár le is járhat. A kártyán lévő összegek a feltöltést követően két évig használhatóak fel, amiről a K&H Bank a lejárati határidő előtt 60 nappal értesítést küld ügyfeleinek. Tapasztalataink szerint sokan nem is tudják, mekkora összeg áll még rendelkezésükre – pedig akár egy hétvégi elvonulást vagy a család több heti bevásárlását is fedezhetnék belőle. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak felhívni a figyelmet arra, hogy időnként minden ügyfelünk ellenőrizze a kártyája egyenlegét; és mi is azon dolgozunk, hogy ügyfeleink könnyen átlássák, mire és meddig használhatják fel a rendelkezésükre álló juttatást” – kommentálta az adatokat Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.
A szakember hozzátette: „A számok azt is mutatják, hogy a 2023-ra jellemző, hidegélelmiszer-vásárlás miatt megugró felhasználás után 2024-ben ismét nőtt a felhasználatlan egyenleg volumene. Az idei évben december 1-től azonban újra használhatjuk SZÉP kártyánkat élelmiszervásárlásra, ez várhatóan valamelyest csökkenteni fogja a beragadó összegeket. Tapasztalataink szerint a felhasználói szokások évről évre formálódnak: sokan egyre tudatosabban, megtervezve költik el a juttatást. Az idei évben pedig adott a lehetőség, hogy a kártya egyenlegét lakberendezésre, élelmiszer-vásárlásra, ajándékozásra és pihenésre fordítsák az ügyfelek – ami segíthet abban, hogy mindenki a saját igényeinek megfelelően, változatosan használja fel ezt a juttatást, és ne vesszen kárba az összeg.”
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
A két termék kedvező áron kínál célzott meleget azoknak, akik fáznak, ülőmunkát végeznek vagy izomfájdalommal küzdenek.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
A magyar könyvpiac 2025-ben sem unatkozott: miközben a romantasy továbbra is tarol, a magyar Nobel-díj felrázta a szépirodalmi eladásokat.
Ez a 10 legjobb karácsonyi ajándék férfiaknak 2025-ben: itt az ötletek listája, ezekkel nem foghatsz mellé
Kutatások alapján a férfiak 2025-ben leginkább olyan karácsonyi ajándékot szeretnének, amely hasznos, jó minőségű, rugalmasan felhasználható, és a hétköznapokban valódi értéket ad.
Ízig-vérig karácsonyi sztárterméket akcióz brutálisan a Lidl: indul a roham érte, felkötheti a gatyát a Tesco, Auchan, Kifli
A gyorsan felhasználható megoldások idén különösen felértékelődtek, miután egy népszerű piaci szereplő kivezette saját kész mézeskalács tésztáját.
Az Európai Unió 2026 júliusától 3 eurós vámot vet ki az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagokra, például a Shein és a Temu termékeire.
Hagyományos, egyszerűbb süteményeket vegyünk fel a menübe, amelyek olcsóbban elkészíthetők, de mégis finomak.
A Black Friday és a karácsonyi vásárlási szezon a visszafogott előzetes becsléseket jóval túlszárnyalta.
Egy amerikai Lidl különleges, croissant illatú parfümöt dobott piacra, amely a népszerű, 49 centes pékáruját idézi meg.
Az ALDI a mai naptól csökkenti több népszerű vajtermékének árát a nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében.
Potom árra akciózta a karácsonyi időszak legendás slágerjátékát a Lidl: ezért áll majd sorba rengeteg magyar vásárló
A nemrég hatalmas sikert aratott játékkonyha után most két újabb nagy dobás érkezik a december 11-től érvényes akciós kínálatban.
Te is vásároltál ilyen anyatej-helyettesítő tápszert a boltban? Nehogy megegye a gyerek, baktériumot találtak benne!
A Nestlé arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítókkal rendelkező termékekből vásároltak, és azok még birtokukban vannak, ne fogyasszák el azokat.
Filléres robotporszívóval rukkolt elő a Lidl: indulhat a roham, karácsony előtt ez most nagyon durva
Új akcióval jelentkezett a Lidl: jelentős kedvezménnyel kínálják a Silvercrest robotporszívót, amely most a korábbi ár töredékéért vihető haza.
Nagy bajba kerülhet, aki így vesz karácsonyfát 2025-ben: bírság lehet a vége, ha megfeledkezel erről a szabályról
A nem megfelelően rögzített fenyőfa nemcsak súlyos balesetveszélyt jelent, hanem komoly bírságot is maga után vonhat.
Megdöbbentő: kiderült, hogy általában mi történik az ajándékba vett állatokkal, amikor lemegy a karácsony
Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra kéri az embereket, hogy karácsonyra ne ajándékozzanak élő állatot.
Nagy változás jön a magyarországi csomagautomatáknál: erről mindenki tudjon, aki a netről rendelne karácsonyi ajándékot
A GLS Hungary megnyitotta csomagautomata hálózatát más szolgáltatók előtt, elsőként a DPD Hungary csatlakozik a rendszerhez.
Így húznak ki rengeteg pénzt a magyarok zsebéből a karácsonyi vásárlásnál: sokan csak utólag eszmélnek, mi is történt
A Wise és az Europion Research felmérése szerint a magyar háztartások 80 százaléka 150 ezer forint alatt tartaná az ünnepi költéseit.
A boltlánc friss és konyhakész halválasztékában 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban pedig élőhal-vásárral várják a vásárlókat.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.