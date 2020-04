Rengeteg szülő elrontja a járvány közepedte: a gyerekük egészsége a tét

Tiszta kommunikációra van szükség a gyermekekkel a koronavírus-járványról, hogy biztonságban érezzék magukat a szülő mellett - mondta az Egyedülálló Szülők Klubjának elnöke az M1-en.

Nagy Anna kiemelte: a gyermekek is tele vannak félelemmel, ezért a saját szintjükön el kell magyarázni nekik a lényeget a vírusról, és a szülőknek meg kell nyugtatni őket, hogy biztonságban érezzék magukat. Az egyedülálló szülők nehéz helyzetben vannak. Tapasztalataik szerint vannak, akiknek a gyermekeik felügyelete elszigeteltséget, magányt jelent úgy, hogy közben sok más feladattal is meg kell birkózniuk akár munkájukban, akár az otthoni munkában és vannak olyanok is, akik azért kerülnek nehéz helyzetbe, mert nem tudnak dolgozni.

A járványhelyzetben az Egyedülálló Szülők Klubja online korrepetálást nyújt tanárokkal kilenc tantárgyból különböző szinteken és már tíz családban tudták laptopokkal segíteni a gyermekek tanulását.

- mondta, majd hozzátette: sokan fordulnak hozzájuk élelmiszer- és tisztálkodócsomagokért, tisztítószerekért, a közelmúltban több száz kilogramm élelmiszert szállítottak ki a családokhoz, amit saját forrásból és felajánlásokból később is folytatnak.

