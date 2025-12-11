2025. december 11. csütörtök Árpád
Férfi gyermekorvos nyomja a lány hasát a vizsgálat alatt. Női gyermek fekszik a vizsgálóasztalon a klinikán. Kórházban vannak a coronavírus járvány idején.
Egészség

Még nincs vége: sokkoló irányt vett a budapesti tömeges ételmérgezés ügye - minden ebbe az irányba mutat

Pénzcentrum
2025. december 11. 08:46

Büntetőeljárás indult a XIII. kerületi tömeges ételmérgezés ügyében, amely során közel 600 ember, többségében gyermek betegedett meg Norovírus-fertőzés következtében - értesült a Magyar Nemzet.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerületi Rendőrkapitánysága foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a novemberi tömeges ételmérgezés ügyében - írja a lap.

A november elején kialakult fertőzéssorozatban a XIII. kerületi oktatási-nevelési intézményekben az ebéd elfogyasztását követően jelentkeztek a megbetegedések. A szakértői vizsgálatok megállapították, hogy a fertőzést Norovírus okozta, amely feltételezhetően nyers élelmiszerrel került be a közétkeztetési rendszerbe.

Kapcsolódó cikkeink:

A laboratóriumi eredmények igazolták, hogy mind a konyhai személyzet, mind a megbetegedett személyek mintáiban azonosították ugyanazt a Norovírus-törzset, ami egyértelműen bizonyítja az étel közvetítő szerepét a fertőzés kialakulásában.

Az incidens rendkívüli méreteket öltött: összesen 19 tálalókonyhát érintett, és 594 személy betegedett meg, köztük 541 gyermek és 43 intézményi alkalmazott. A fertőzöttek jellemzően hasmenéssel, hányással, hasi görcsökkel, lázzal, fejfájással és levertséggel küzdöttek. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy 47 gyermek állapota kórházi kezelést igényelt.

A rendőrség megkeresésre közölte, hogy a szükséges nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak az ügyben.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyerekek #Budapest #fertőzés #menza #közétkeztetés #nyomozás #ételmérgezés #bűnügy

