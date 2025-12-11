Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek

Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
A 49. héten az országban 29 800 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 215 600 fő akut légúti fertőzés tüneteivel - közölte az NNGYK. A december 1. és 7. közötti időszakban akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés, viszont az influenzás betegek előfordulása átlépte a járványküszöböt. Ez 2025-ben két héttel előbb történt meg, mint tavaly.
A 49. héten influenzaszerű megbetegedés tüneteivel orvoshoz fordult betegek 29,9%-a 0-14 éves gyermek, 34,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 26,8%-uk a 35-59 évesek, 9,1%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzéses betegek 46,9%-a 0-14 éves gyermek, 26,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 17,7%-uk a 35-59 évesek, 9,2%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Tehát jellemzően a gyermekek és fiatal felnőttek betegek nagyobb arányban jelenleg.
A 49. héten 2025-ben átlépte a(z alábbi ábrán zöld vonallal jelölt) járványküszöböt az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók rátája. Ez 2024-ben csak az 51. héten következett be, idén némileg meredekebb emelkedést láthatunk. Az akut fertőzéses betegek tekintetében az idei görbe eddig a tavalyi alatt maradt, a 49. héten keresztezte azt:
2025. év 49. hetében három közigazgatási területen (Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében) kiugróan nőtt az influenzaszerű tüneteket mutató betegek gyakorisága. Az akut légúti fertőzéses betegek előfordulása pedig Csongrád-Csanád, Budapest, Bács-Kiskun, Vas és Győr-Moson-Sopron esetében jellemző.
Hol van most a legtöbb beteg arányaiban? A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek számát tekintve influenza terén az országos átlag felett alakult az incidencia Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Heves, Pest és Vagy megyékben, míg akut légúti fertőzések terén Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Pest, Csongrád-Csanád, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér területén volt nagyobb az előfordulás, mint az országos átlag.
A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján, a 49. héten 91 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 11 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.A kórházi ápolást igénylő 91 SARI beteg 18,7%-a (17 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 45,1%-a (41 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 13 főnél influenza A(NT), egy főnél RSV, 13 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében.
A COVID-19 fertőzöttek 23,1%-a (3 fő) 0-2 éves, illetve 61,5%-a (8 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. Az RS vírus okozta SARI megbetegedést egy csecsemőnél, influenza okozta megbetegedést a 30 év alatti (7 fő) és a 60 év feletti (6 fő) korosztályban diagnosztizáltak.
December első hetében a friss adatok szerint összesen 225 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 198 minta közül négy betegnél az influenza A(H1N1pdm09), tizenegy betegnél az influenza A(H3), két betegnél az RSV, 34 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 7,6%, az RSV pozitivitási arány 1,0%, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 17,2% volt. A sentinel kórházak által beküldött tíz légúti minta közül egy betegnél influenza A(H1N1pdm09), két betegnél influenza A(H3), két betegnél RSV, két betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 17 légúti minta közül egy influenza A(H1N1pdm09), kettő influenza A(H3), egy parainfluenza, és kettő rhinovírus pozitív volt.
A 2025. év 40. és 49. hete között összesen 1 867 vizsgálati anyag érkezett az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, melyből négy feldolgozásra alkalmatlan volt. Negyvennégy főnél influenza A [16 influenza A(H1pdm09), 28 influenza A(H3)], 9 főnél RSV, 362 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Huszonkilenc megbetegedés hátterében rhinovírus állt, hatot parainfluenza vírus, kettőt bocavírus, egyet adenovírus okozott.
Más városokba is jutott azokból a kukacos csokimikulásokból, amelyek miatt több gyermek is rosszul lett Hajdúböszörmény oktatási intézményeiben
