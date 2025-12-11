Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek

A 49. héten az országban 29 800 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 215 600 fő akut légúti fertőzés tüneteivel - közölte az NNGYK. A december 1. és 7. közötti időszakban akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés, viszont az influenzás betegek előfordulása átlépte a járványküszöböt. Ez 2025-ben két héttel előbb történt meg, mint tavaly.

A 49. héten influenzaszerű megbetegedés tüneteivel orvoshoz fordult betegek 29,9%-a 0-14 éves gyermek, 34,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 26,8%-uk a 35-59 évesek, 9,1%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzéses betegek 46,9%-a 0-14 éves gyermek, 26,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 17,7%-uk a 35-59 évesek, 9,2%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Tehát jellemzően a gyermekek és fiatal felnőttek betegek nagyobb arányban jelenleg.

A 49. héten 2025-ben átlépte a(z alábbi ábrán zöld vonallal jelölt) járványküszöböt az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók rátája. Ez 2024-ben csak az 51. héten következett be, idén némileg meredekebb emelkedést láthatunk. Az akut fertőzéses betegek tekintetében az idei görbe eddig a tavalyi alatt maradt, a 49. héten keresztezte azt:

2025. év 49. hetében három közigazgatási területen (Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében) kiugróan nőtt az influenzaszerű tüneteket mutató betegek gyakorisága. Az akut légúti fertőzéses betegek előfordulása pedig Csongrád-Csanád, Budapest, Bács-Kiskun, Vas és Győr-Moson-Sopron esetében jellemző.

Hol van most a legtöbb beteg arányaiban? A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek számát tekintve influenza terén az országos átlag felett alakult az incidencia Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Heves, Pest és Vagy megyékben, míg akut légúti fertőzések terén Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Pest, Csongrád-Csanád, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér területén volt nagyobb az előfordulás, mint az országos átlag.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján, a 49. héten 91 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 11 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.A kórházi ápolást igénylő 91 SARI beteg 18,7%-a (17 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 45,1%-a (41 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 13 főnél influenza A(NT), egy főnél RSV, 13 főnél a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A COVID-19 fertőzöttek 23,1%-a (3 fő) 0-2 éves, illetve 61,5%-a (8 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. Az RS vírus okozta SARI megbetegedést egy csecsemőnél, influenza okozta megbetegedést a 30 év alatti (7 fő) és a 60 év feletti (6 fő) korosztályban diagnosztizáltak.

December első hetében a friss adatok szerint összesen 225 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 198 minta közül négy betegnél az influenza A(H1N1pdm09), tizenegy betegnél az influenza A(H3), két betegnél az RSV, 34 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 7,6%, az RSV pozitivitási arány 1,0%, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 17,2% volt. A sentinel kórházak által beküldött tíz légúti minta közül egy betegnél influenza A(H1N1pdm09), két betegnél influenza A(H3), két betegnél RSV, két betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki. A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 17 légúti minta közül egy influenza A(H1N1pdm09), kettő influenza A(H3), egy parainfluenza, és kettő rhinovírus pozitív volt.

A 2025. év 40. és 49. hete között összesen 1 867 vizsgálati anyag érkezett az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, melyből négy feldolgozásra alkalmatlan volt. Negyvennégy főnél influenza A [16 influenza A(H1pdm09), 28 influenza A(H3)], 9 főnél RSV, 362 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Huszonkilenc megbetegedés hátterében rhinovírus állt, hatot parainfluenza vírus, kettőt bocavírus, egyet adenovírus okozott.