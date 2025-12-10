A kutatások szerint az önkénteskedés egész évben hozzájárulhat a boldogságunkhoz és jóllétünkhöz.
Nesze neked gyermekvédelem: döbbenet, mennyire sok csecsemő nem éli meg az egy éves kort itthon
A csecsemőhalandóság Európában továbbra is jelentős regionális különbségeket mutat, amelyek érzékenyen jelzik az egészségügyi és társadalmi egyenlőtlenségeket. A friss adatok szerint Magyarország országos átlaga kedvezőbb a kelet-európai térségek többségénél, ugyanakkor hazánkon belül markáns, főként kelet–nyugati különbségek figyelhetők meg. A főváros jóval az országos átlag felett teljesít, míg az északkeleti régiókban továbbra is az egyik legmagasabb a kockázat. Mindez rámutat arra, hogy az ellátórendszer hozzáférhetősége és minősége Magyarországon belül is meghatározó szerepet játszik a csecsemők túlélési esélyeiben.
Kevés társadalmi-gazdasági mutató jelzi olyan pontosan egy ország valós állapotát, mint a csecsemőhalandóság. Ez a mérőszám nemcsak az egészségügyi rendszer teljesítményére, hanem a társadalmi egyenlőtlenségek mértékére, a szociális biztonságra, valamint a közszolgáltatások hozzáférhetőségére is közvetlenül rávilágít. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódja részletesen bemutatja, hol a legkisebbek túlélési esélyei a legjobbak Európában, mely országok és régiók teljesítenek gyengén, és milyen helyet foglal el Magyarország a kontinens rangsorában. Az adatok alapján a csecsemőhalandóság továbbra is érzékeny barométere a társadalmi fejlettségnek és az egészségpolitikai döntések hatékonyságának.
Európán belül jelentős eltérések figyelhetők meg a csecsemőhalandóság mutatójában, amely azt mutatja meg, hány gyermek hal meg egyéves kora előtt ezer élveszületésre vetítve. Bár a kontinens átlagértékei globális összevetésben kedvezőnek számítanak, a régiók közötti különbségek továbbra is számottevőek. A CHART by Pénzcentrum szerint a skandináv és nyugat-európai térségek produkálják a kontinens legjobb mutatóit, míg Bulgária, Románia, Törökország, valamint Magyarország egyes keleti régiói a legrosszabb kategóriába kerültek, ahol akár hét-nyolc haláleset is jut ezer élveszületésre. Ezek a számok összhangban vannak az olyan nemzetközi statisztikákkal, mint az Eurostat vagy a WHO adatai, amelyek szintén nagy regionális szakadékra mutatnak rá.
A közép- és kelet-európai országokban tapasztalható magasabb csecsemőhalandóság mögött több, egymással összefüggő tényező áll. A CHART by Pénzcentrum által bemutatott adatok alapján Magyarországon például jelentős területi különbségek mutathatók ki: míg Budapest viszonylag jó helyzetben van, addig az ország keleti részeiben jóval kedvezőtlenebbek a mutatók. Ennek hátterében a szociális egyenlőtlenségek, a szegénység magasabb kockázata, a területi alapon eltérő egészségügyi infrastruktúra, a háziorvosi ellátás különbségei, illetve a koraszülött-ellátás változó minősége áll. Nemzetközi kutatások – többek között az OECD egészségügyi jelentései – kiemelik, hogy a prevencióhoz, a várandósgondozáshoz és a gyors, korszerű ellátáshoz való hozzáférés a legmeghatározóbb faktor a csecsemőhalandóság alakulásában.
A CHART by Pénzcentrum epizódja kitér Európa demográfiai jövőjére is, különös tekintettel a termékenységi ráták alakulására. A rendelkezésre álló adatok szerint a legmagasabb termékenységi mutatókat Bulgária és Franciaország egyes régiói mutatják, míg a legalacsonyabb értékeket jellemzően dél-európai országok jegyzik. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el, azonban itt is markáns területi eltérés figyelhető meg: Budapesten a legalacsonyabb a termékenység, néhány vidéki térség pedig lényegesen magasabb értékeket produkál. A demográfiai trendek értelmezése szempontjából fontos megemlíteni, hogy a termékenységi ráta és a csecsemőhalandóság alakulása egyaránt szoros összefüggésben áll a gazdasági helyzettel, a nők munkaerőpiaci részvételével, a családpolitikai intézkedésekkel és az egészségügyi ellátórendszer teljesítményével, amelyek mind meghatározzák Európa hosszú távú népesedési kilátásait.
Érzékeny adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Óriási botrány robbanhat a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
Pfizer, amely a BioNTech-kel együttműködve szintén mRNS-alapú COVID-19 vakcinát gyárt.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
Magyarország az élmezőnyben a túlsúly terén: a felnőttek 57%-a érintett. Mi áll a háttérben, és merre van a kiút? Nézd meg friss elemzésünket!
2026 márciusától automatikus értesítési rendszert vezetnek be az állami egészségügyben, hogy csökkentsék a betegek meg nem jelenéséből adódó kapacitáskiesést.
Tovább dagad a legújabb menzabotrány: rengeteg iskolába jutott kukacos élelmiszer, vizsgálódnak a hatóságok
Más városokba is jutott azokból a kukacos csokimikulásokból, amelyek miatt több gyermek is rosszul lett Hajdúböszörmény oktatási intézményeiben
Így próbálják megóvni az időseket a rettegett betegségtől: egyre több a halálos áldozat, valamit tenn kell
Egyre súlyosabb problémát jelent a demenciával élő idősek eltűnése - azaz elmennek otthonról, és sosem térnek haza.
Itt az újabb menzabotrány: kukacos csokit adtak a gyerekeknek több hazai iskolában és óvodában, sokan rosszul lettek
Hajdúböszörményi oktatási intézményekben több gyermek rosszullétet tapasztalt, miután lárvákkal szennyezett csokimikulást fogyasztottak.
Magyarországon jelentősen megnövekedett a Hepatitis A vírusfertőzések száma, idén már 1800 esetet regisztráltak, ami többszöröse a korábbi évek adatainak.
A kórházi fertőzések területén csak mérsékelt javulás tapasztalható, miközben egyes műtéti típusoknál továbbra is kiugróan magas a fertőzési arány.
Ezt kevesen gondolták volna: kiderült, mi okozhatta minden idők legdurvább járványát, a fekete halált
A fekete halál 1348-49-ben söpört végig Európán, a lakosság akár felét is elpusztítva.
Nem adta oda a defibrillátort az életmentést végző utasoknak a BKV egyik munkatársa, vizsgálat indult
Egy idős férfi életéért küzdöttek a járókelők a Határ útnál, de hiába kérték a defibrillátort, a BKV munkatársa nem adta oda nekik.
A kanyaró most olyan országokban is újra megjelenik, ahol korábban már sikerült felszámolni a betegséget.
Hogyan történik a TAJ kártya pótlása és a TAJ kártya igénylőlap leadása? Milyen TAJ kártya igénylés nyomtatvány kitöltése szükséges hozzá a TAJ kártya NEAK információk...
Lezárult a november 6-án, a XIII. kerületben kialakult, közel hatszáz embert érintő fertőzés kivizsgálása.
A magyarok mentális egészsége a legalacsonyabb Európában, és a kiégés terén is a sereghajtók között vagyunk - ez derült ki egy új kutatásból.
A városi tisztviselők szerint a vállalatok taktikái a dohányipar módszereire emlékeztetnek.
Meredek kijelentést tett az orvoskamara elnöke: mesterségesen magánosítják az egészségügyet az orvosbárók?
A rendszer problémáit jelzi, hogy négy évvel a Covid után a betegellátás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
Magyarországon sokak számára egyre húsbavágóbb élmény a drogfogyasztás, amely számos gócponton növeli a társadalmi feszültségeket.
Termékvisszahívás indult az Auchanban kapható Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 grammos termékre.
