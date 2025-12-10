2025. december 10. szerda Judit
Budapest
Az ENSZ becslései szerint a világ népességének közel kétharmada olyan régióban él, ahol a termékenységi ráta a kritikus 2,1-es küszöbérték alatt van.
Egészség

Nesze neked gyermekvédelem: döbbenet, mennyire sok csecsemő nem éli meg az egy éves kort itthon

Jeki Gabriella
2025. december 10. 19:01

A csecsemőhalandóság Európában továbbra is jelentős regionális különbségeket mutat, amelyek érzékenyen jelzik az egészségügyi és társadalmi egyenlőtlenségeket. A friss adatok szerint Magyarország országos átlaga kedvezőbb a kelet-európai térségek többségénél, ugyanakkor hazánkon belül markáns, főként kelet–nyugati különbségek figyelhetők meg. A főváros jóval az országos átlag felett teljesít, míg az északkeleti régiókban továbbra is az egyik legmagasabb a kockázat. Mindez rámutat arra, hogy az ellátórendszer hozzáférhetősége és minősége Magyarországon belül is meghatározó szerepet játszik a csecsemők túlélési esélyeiben.

Kevés társadalmi-gazdasági mutató jelzi olyan pontosan egy ország valós állapotát, mint a csecsemőhalandóság. Ez a mérőszám nemcsak az egészségügyi rendszer teljesítményére, hanem a társadalmi egyenlőtlenségek mértékére, a szociális biztonságra, valamint a közszolgáltatások hozzáférhetőségére is közvetlenül rávilágít. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódja részletesen bemutatja, hol a legkisebbek túlélési esélyei a legjobbak Európában, mely országok és régiók teljesítenek gyengén, és milyen helyet foglal el Magyarország a kontinens rangsorában. Az adatok alapján a csecsemőhalandóság továbbra is érzékeny barométere a társadalmi fejlettségnek és az egészségpolitikai döntések hatékonyságának.

Európán belül jelentős eltérések figyelhetők meg a csecsemőhalandóság mutatójában, amely azt mutatja meg, hány gyermek hal meg egyéves kora előtt ezer élveszületésre vetítve. Bár a kontinens átlagértékei globális összevetésben kedvezőnek számítanak, a régiók közötti különbségek továbbra is számottevőek. A CHART by Pénzcentrum szerint a skandináv és nyugat-európai térségek produkálják a kontinens legjobb mutatóit, míg Bulgária, Románia, Törökország, valamint Magyarország egyes keleti régiói a legrosszabb kategóriába kerültek, ahol akár hét-nyolc haláleset is jut ezer élveszületésre. Ezek a számok összhangban vannak az olyan nemzetközi statisztikákkal, mint az Eurostat vagy a WHO adatai, amelyek szintén nagy regionális szakadékra mutatnak rá.

A közép- és kelet-európai országokban tapasztalható magasabb csecsemőhalandóság mögött több, egymással összefüggő tényező áll. A CHART by Pénzcentrum által bemutatott adatok alapján Magyarországon például jelentős területi különbségek mutathatók ki: míg Budapest viszonylag jó helyzetben van, addig az ország keleti részeiben jóval kedvezőtlenebbek a mutatók. Ennek hátterében a szociális egyenlőtlenségek, a szegénység magasabb kockázata, a területi alapon eltérő egészségügyi infrastruktúra, a háziorvosi ellátás különbségei, illetve a koraszülött-ellátás változó minősége áll. Nemzetközi kutatások – többek között az OECD egészségügyi jelentései – kiemelik, hogy a prevencióhoz, a várandósgondozáshoz és a gyors, korszerű ellátáshoz való hozzáférés a legmeghatározóbb faktor a csecsemőhalandóság alakulásában.

A CHART by Pénzcentrum epizódja kitér Európa demográfiai jövőjére is, különös tekintettel a termékenységi ráták alakulására. A rendelkezésre álló adatok szerint a legmagasabb termékenységi mutatókat Bulgária és Franciaország egyes régiói mutatják, míg a legalacsonyabb értékeket jellemzően dél-európai országok jegyzik. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el, azonban itt is markáns területi eltérés figyelhető meg: Budapesten a legalacsonyabb a termékenység, néhány vidéki térség pedig lényegesen magasabb értékeket produkál. A demográfiai trendek értelmezése szempontjából fontos megemlíteni, hogy a termékenységi ráta és a csecsemőhalandóság alakulása egyaránt szoros összefüggésben áll a gazdasági helyzettel, a nők munkaerőpiaci részvételével, a családpolitikai intézkedésekkel és az egészségügyi ellátórendszer teljesítményével, amelyek mind meghatározzák Európa hosszú távú népesedési kilátásait.

Címlapkép: Getty Images
