DPD futárfurgon egy londoni utcán, amely az utolsó mérföldes csomagkézbesítést és logisztikát mutatja nappali fényben
Máris elhasalt az egyik nagy futárszolgálat: ha neked is ő hozza a csomagod, kezdhetsz félni

Pénzcentrum
2025. december 14. 11:15

A DPD csomagküldő szolgálatnál jelentős kézbesítési problémák jelentkeztek az ünnepi időszakban, különösen Budapesten. Számos ügyfél panaszkodik a késedelmes szállításokra, a nyomkövetési rendszer hiányosságaira és az elérhetetlen ügyfélszolgálatra - írta a Telex.

Az elmúlt hónapokban megsokasodtak a panaszok a DPD csomagküldő szolgálattal kapcsolatban - erről a lap, a hozzá befutott panaszok alapján ír. A korábban megbízhatónak tartott cégnél rendszerszintű problémák mutatkoznak, amelyek miatt sokan aggódnak, hogy karácsonyi ajándékaik nem érkeznek meg időben.

A tipikus panaszok között szerepel, hogy a csomagok nem érkeznek meg a jelzett időpontban, a nyomkövető rendszer ellentmondásos információkat mutat, az átütemezett kézbesítések sem valósulnak meg, és az ügyfélszolgálat gyakorlatilag elérhetetlen. Több ügyfél számolt be arról, hogy sikertelen kézbesítésről kaptak értesítést, miközben otthon tartózkodtak - írják.

A helyzet odáig fajult, hogy sokan személyesen keresik fel a cég raktárait, ahol hosszú sorokban kell várakozniuk a csomagjaikért. "Folyamatosan legalább húsz fő várakozott kint, ahonnan aztán egyesével hívták be az embereket a raktárba" - számolt be egy érintett. Az elégedetlen ügyfelek már Facebook-csoportot is létrehoztak "DPD Hungary károsultak" néven.

Varga László, a DPD kereskedelmi- és marketing igazgatója elismerte a problémákat, de szerinte "a helyzet nem drámai". Elmondása szerint a csúszások elsősorban Budapesten jelentkeznek, főként azokban a kerületekben, ahol "extrém módon" megnőtt a csomagforgalom. A vidéki kézbesítések többnyire rendben zajlanak.

A cégvezető az év végi megnövekedett forgalommal magyarázta a fennakadásokat. "November végén és december elején átlagosan nagyjából 50 százalékkal emelkedik meg a forgalmunk a korábbi időszakhoz képest" - nyilatkozta. Hozzátette, hogy a csomagautomaták telítettsége is problémákat okoz, mivel a nagy méretű küldemények nem férnek be minden rekeszbe.

Egy, a Telexnek nyilatkozó futár azonban más okokat említett: "Kevés pénzt adnak a futároknak, és le vannak terhelve" - mondta, hozzátéve, hogy a munkaerőhiány áll a háttérben. Egy másik futár arról számolt be, hogy "óriási a fluktuáció és kevés az ember", ő például egyedül vitt egy egész budapesti kerületet.

A DPD alvállalkozói rendszerben működik: míg a cég üzemelteti a regionális elosztóközpontot, a csomagok onnan kisebb, alvállalkozók által működtetett depókba kerülnek. A futár szerint egyes alvállalkozók kevés dolgozóval fordultak rá az év végi küldeményhullámra, ami torlódásokhoz vezetett.

Varga László szerint nem volt probléma a toborzással, mivel már nyáron kibővítették a dolgozói állományt, de elismerte, hogy a vártnál hamarabb indult el a csúcsidőszak, és alábecsülték a szükséges munkaerő mennyiségét. A cég azt ígéri, hogy a Budapesten december 15. előtt, vidéken pedig december 19. előtt megrendelt csomagok még karácsony előtt megérkeznek.
Címlapkép: Getty Images
