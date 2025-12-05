2025. december 5. péntek Vilma
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
a doctors hands hold the defibrillator paddles. Cardiac arrhythmia
Egészség

Nem adta oda a defibrillátort az életmentést végző utasoknak a BKV egyik munkatársa, vizsgálat indult

Pénzcentrum
2025. december 5. 14:57

Komoly felháborodást váltott ki, hogy a BKV egyik munkatársa nem adta oda a Határ úti metróállomás defibrillátorát azoknak az utasoknak, akik egy összeesett férfin akartak segíteni. A BKV az eset miatt vizsgálatot indított, írja a Szeretlek Magyarország.

Egy utas beszámolója szerint december 3-án, a Határ úti metrómegállónál egy idős férfi összeesett a lépcső alján. A helyszínen körülbelül húsz ember próbált segíteni, többen már meg is kezdték az újraélesztést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közeli forgalmi iroda előtt várakozó két fiatal többször megnyomta a hívógombot, de állításuk szerint nem kaptak választ. Végül egy nő kijött az irodából, akitől kérték a defibrillátort, de az nem volt hajlandó átadni az életmentő eszközt, és olyan kifogásokat hozott fel, mint hogy „már úton van a mentő”, illetve hogy a készüléket „csak a metró területén lehet használni”, és rákérdezett arra is, van-e a jelenlévők között, aki tudná használni.

„Életveszély volt, és a kihelyezett defibrillátort nem engedték használni! A lépcső alján, alig 15 méterre” – írta a beszámoló szerzője. A helyszínen maradt tanúk rendőröknek is elmondták a történteket, a mentő pedig végül nagyjából egy óra múlva szállította kórházba az idős férfit.

Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
EZ IS ÉRDEKELHET
Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.

A posztban az utas hangsúlyozta: a félautomata defibrillátorokat bárki használhatja, hiszen hangutasításokkal vezetnek végig az újraélesztés folyamatán. A laikus által végzett korai defibrilláció jelentősen növeli a túlélés esélyeit, ezért szerinte „nincs olyan szabályzat, ami életveszélyben felülírhatná az élet védelmét”.

A BKV megkeresésre azt közölte, belső vizsgálatot indítottak az ügyben. A vállalat megerősítette: az érintett dolgozó valóban nem működött közre annak érdekében, hogy a jelenlévők használhassák a készüléket. A társaság ugyanakkor kiemelte, nincs olyan szabályozás, amely tiltaná a metró területén elhelyezett defibrillátorok használatát a metróállomáson kívül, különösen vészhelyzet esetén.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A BKV szerint a helyes eljárás az lett volna, ha az ügyeletes munkatárs maga viszi a defibrillátort a rosszulléttel küzdő férfihoz, és részt vesz a szakszerű alkalmazásában. Hozzátették: ez egy ritka, elszigetelt eset, amely nem tükrözi a vállalat az utasok biztonsága iránti elkötelezettségét. A metróállomásokon több vonalon is elérhetők életmentő készülékek, és a dolgozókat rendszeresen képzik azok használatára.

A BTK szerint mindenkinek kötelessége a tőle elvárható mértékben segítséget nyújtani vészhelyzetben. Magyarországon több mint 1500 nyilvános defibrillátor található – az életmentés során pedig minden perc számít.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #egészség #bkv #metró #Budapest #biztonság #egészségügy #mentő #vészhelyzet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:57
14:43
14:30
14:15
14:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 5.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
2025. december 5.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
2025. december 5.
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 5. péntek
Vilma
49. hét
December 5.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
December 5.
A talaj nemzetközi napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
1 hónapja
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
2 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
4
5 napja
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
5
3 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 14:15
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 14:02
Ezek a magyar nyugdíjasok már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíjat: rengetegen örülhetnek az év végén
Agrárszektor  |  2025. december 5. 14:27
Döntöttek a mézről Magyarországon: nagy változás lesz a boltokban