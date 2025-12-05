A felmérés Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában, Horvátországban, Belgiumban és Hollandiában készült.
Nem adta oda a defibrillátort az életmentést végző utasoknak a BKV egyik munkatársa, vizsgálat indult
Komoly felháborodást váltott ki, hogy a BKV egyik munkatársa nem adta oda a Határ úti metróállomás defibrillátorát azoknak az utasoknak, akik egy összeesett férfin akartak segíteni. A BKV az eset miatt vizsgálatot indított, írja a Szeretlek Magyarország.
Egy utas beszámolója szerint december 3-án, a Határ úti metrómegállónál egy idős férfi összeesett a lépcső alján. A helyszínen körülbelül húsz ember próbált segíteni, többen már meg is kezdték az újraélesztést.
A közeli forgalmi iroda előtt várakozó két fiatal többször megnyomta a hívógombot, de állításuk szerint nem kaptak választ. Végül egy nő kijött az irodából, akitől kérték a defibrillátort, de az nem volt hajlandó átadni az életmentő eszközt, és olyan kifogásokat hozott fel, mint hogy „már úton van a mentő”, illetve hogy a készüléket „csak a metró területén lehet használni”, és rákérdezett arra is, van-e a jelenlévők között, aki tudná használni.
„Életveszély volt, és a kihelyezett defibrillátort nem engedték használni! A lépcső alján, alig 15 méterre” – írta a beszámoló szerzője. A helyszínen maradt tanúk rendőröknek is elmondták a történteket, a mentő pedig végül nagyjából egy óra múlva szállította kórházba az idős férfit.
A posztban az utas hangsúlyozta: a félautomata defibrillátorokat bárki használhatja, hiszen hangutasításokkal vezetnek végig az újraélesztés folyamatán. A laikus által végzett korai defibrilláció jelentősen növeli a túlélés esélyeit, ezért szerinte „nincs olyan szabályzat, ami életveszélyben felülírhatná az élet védelmét”.
A BKV megkeresésre azt közölte, belső vizsgálatot indítottak az ügyben. A vállalat megerősítette: az érintett dolgozó valóban nem működött közre annak érdekében, hogy a jelenlévők használhassák a készüléket. A társaság ugyanakkor kiemelte, nincs olyan szabályozás, amely tiltaná a metró területén elhelyezett defibrillátorok használatát a metróállomáson kívül, különösen vészhelyzet esetén.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A BKV szerint a helyes eljárás az lett volna, ha az ügyeletes munkatárs maga viszi a defibrillátort a rosszulléttel küzdő férfihoz, és részt vesz a szakszerű alkalmazásában. Hozzátették: ez egy ritka, elszigetelt eset, amely nem tükrözi a vállalat az utasok biztonsága iránti elkötelezettségét. A metróállomásokon több vonalon is elérhetők életmentő készülékek, és a dolgozókat rendszeresen képzik azok használatára.
A BTK szerint mindenkinek kötelessége a tőle elvárható mértékben segítséget nyújtani vészhelyzetben. Magyarországon több mint 1500 nyilvános defibrillátor található – az életmentés során pedig minden perc számít.
Hogyan történik a TAJ kártya pótlása és a TAJ kártya igénylőlap leadása? Milyen TAJ kártya igénylés nyomtatvány kitöltése szükséges hozzá a TAJ kártya NEAK információk...
Lezárult a november 6-án, a XIII. kerületben kialakult, közel hatszáz embert érintő fertőzés kivizsgálása.
A magyarok mentális egészsége a legalacsonyabb Európában, és a kiégés terén is a sereghajtók között vagyunk - ez derült ki egy új kutatásból.
A városi tisztviselők szerint a vállalatok taktikái a dohányipar módszereire emlékeztetnek.
Meredek kijelentést tett az orvoskamara elnöke: mesterségesen magánosítják az egészségügyet az orvosbárók?
A rendszer problémáit jelzi, hogy négy évvel a Covid után a betegellátás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
Magyarországon sokak számára egyre húsbavágóbb élmény a drogfogyasztás, amely számos gócponton növeli a társadalmi feszültségeket.
Termékvisszahívás indult az Auchanban kapható Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 grammos termékre.
Csádban civil betegeket és sérülteket kell ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel kerestek meg.
Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon
Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kötelezővé teszi a várandós nők szifilisz-szűrését az emelkedő veleszületett fertőzések miatt.
Egy budapesti fogászati rendelő ügyvédi felszólítással és büntetőjogi következményekkel fenyegette meg egy páciensét negatív Google-értékelése miatt.
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
5979 gyermek született, és 10 333 fő vesztette életét
Magyarország a legsúlyosabb európai régiók között a keringési halálozásban. Miért ilyen rossz a helyzet, és mi emeli ennyire a kockázatot? A CHART most megmutatja.
Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag - írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Az őszi koronavírus-járvány lassan véget ér, és Magyarország már elkésett a Covid-19 elleni oltási kampánnyal.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt akcióban lépett fel egy külföldi áruszállítói hálózattal szemben.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.