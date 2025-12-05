Nem adta oda a defibrillátort az életmentést végző utasoknak a BKV egyik munkatársa, vizsgálat indult

Komoly felháborodást váltott ki, hogy a BKV egyik munkatársa nem adta oda a Határ úti metróállomás defibrillátorát azoknak az utasoknak, akik egy összeesett férfin akartak segíteni. A BKV az eset miatt vizsgálatot indított, írja a Szeretlek Magyarország.

Egy utas beszámolója szerint december 3-án, a Határ úti metrómegállónál egy idős férfi összeesett a lépcső alján. A helyszínen körülbelül húsz ember próbált segíteni, többen már meg is kezdték az újraélesztést.

A közeli forgalmi iroda előtt várakozó két fiatal többször megnyomta a hívógombot, de állításuk szerint nem kaptak választ. Végül egy nő kijött az irodából, akitől kérték a defibrillátort, de az nem volt hajlandó átadni az életmentő eszközt, és olyan kifogásokat hozott fel, mint hogy „már úton van a mentő”, illetve hogy a készüléket „csak a metró területén lehet használni”, és rákérdezett arra is, van-e a jelenlévők között, aki tudná használni.

„Életveszély volt, és a kihelyezett defibrillátort nem engedték használni! A lépcső alján, alig 15 méterre” – írta a beszámoló szerzője. A helyszínen maradt tanúk rendőröknek is elmondták a történteket, a mentő pedig végül nagyjából egy óra múlva szállította kórházba az idős férfit.

A posztban az utas hangsúlyozta: a félautomata defibrillátorokat bárki használhatja, hiszen hangutasításokkal vezetnek végig az újraélesztés folyamatán. A laikus által végzett korai defibrilláció jelentősen növeli a túlélés esélyeit, ezért szerinte „nincs olyan szabályzat, ami életveszélyben felülírhatná az élet védelmét”.

A BKV megkeresésre azt közölte, belső vizsgálatot indítottak az ügyben. A vállalat megerősítette: az érintett dolgozó valóban nem működött közre annak érdekében, hogy a jelenlévők használhassák a készüléket. A társaság ugyanakkor kiemelte, nincs olyan szabályozás, amely tiltaná a metró területén elhelyezett defibrillátorok használatát a metróállomáson kívül, különösen vészhelyzet esetén.

A BKV szerint a helyes eljárás az lett volna, ha az ügyeletes munkatárs maga viszi a defibrillátort a rosszulléttel küzdő férfihoz, és részt vesz a szakszerű alkalmazásában. Hozzátették: ez egy ritka, elszigetelt eset, amely nem tükrözi a vállalat az utasok biztonsága iránti elkötelezettségét. A metróállomásokon több vonalon is elérhetők életmentő készülékek, és a dolgozókat rendszeresen képzik azok használatára.

A BTK szerint mindenkinek kötelessége a tőle elvárható mértékben segítséget nyújtani vészhelyzetben. Magyarországon több mint 1500 nyilvános defibrillátor található – az életmentés során pedig minden perc számít.