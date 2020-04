10+ szuper társasjáték kijárási korlátozás idejére: ezekkel napokig el van a család

Lassan egy hónapja zárkózott be az ország, aki csak teheti, az otthon marad, így lassítva a koronavírus terjedését. Színház, étterem és mozi helyett otthoni elfoglaltságokkal ütjük el az időt, és mint kiderült, egyre többen nyúlunk az amúgy is virágkorukat élő társasjátékokhoz. Összeszedtük a legnépszerűbb játékokat mindenfajta élethelyzetre, sőt, elkészítettük a Pénzcentrum Top10-es listáját is, kizárólag szubjektív kritériumok alapján.





Aranykorukat élik a társasjátékok: a járvány okozta helyzetben, amikor időnk nagy részét sokan kénytelenek vagyunk a négy fal között tölteni, az emberek szívesebben fordulnak az offline játékok felé, melyek jelenthetnek egyfajta menekülést is a digitális világból. Arról nem is beszélve, hogy szó szerint játékos formában szakítanak ki minket a mostani világ borzalmai közül.

Kíváncsiak voltunk, vajon megnőtt-e a kereslet irántuk: "Az elmúlt napokban dinamikusan növekvő webáruházi forgalmat tapasztaltunk. Az idei online forgalom a karácsony előtti időszakot megközelítő mértékű" - nyilatkozta a Pénzcentrumnak Éllő Nicolette, Gémklub marketing és kommunikációs vezetője. Viszont úgy tűnik, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzet nélkül is folyamatosan növekszik a társasjátékok iránti kereslet:

Azonban a kijárási korlátozás, az otthon maradás idején az online forgalom rendkívüli növekedése több tényezőnek is köszönhető

- tette hozzá. Egyrészt természetesen a Gémklub 3 budapesti társasjáték boltja a vírus terjedését megakadályozó központi intézkedéseknek megfelelően bizonytalan ideig zárva tart és ez a forgalom a webáruházba terelődött át. De ne felejtsük el azt sem, hogy itt a húsvét, amikor alapjáraton megnövekszik a forgalom, de azért nem ilyen mértékben, mint idén.

Egy, ami mindent visz



Éllő Nicolette szerint jelenleg vitathatatlanul a legnépszerűbb társasjáték a Pandemic alapjáték, a kiegészítői, illetve a teljes társasjáték család. A Pandemic több mint tíz éves játék, és magyar megjelenése óta is a játékosok egyik legkedveltebb kooperatív játéka. Mind az alapjáték, mind az azt színesítő-nehezítő kiegészítők (A labor ill. Pengeélen) iránt megnőtt a kereslet, és a játék örökség-típusú verzióját, a Pandemic Legacy-t is sokan keresik. Talán az lehet a háttérben, hogy az emberek így úgy érzik, hogy legalább a társasok világában tudnak tenni valamit a vírus elleni küzdelemben, amellett, hogy otthon maradnak.

Játék minden élethelyzetre

A játékáruház az Itthon társasjátékozok programunkban végigvették a különféle élethelyezeteket és erre ajánlanak társasjátékokat, melyek mind-mind népszerűek:

A gémerek egy részének most több ideje van, tehát akár hosszabb, többórás játékidejű társasjátékokba is most gyakran belekezdenek, előveszik a korábban beszerzett társasokat. (Res Arcana- A hatalom alkímiája, Homályrév, Everdell- A Örökfa árnyékában, Vadnyugati legendák, Korokon át, Terra Mystica)

egy részének most több ideje van, tehát akár is most gyakran belekezdenek, előveszik a korábban beszerzett társasokat. (Res Arcana- A hatalom alkímiája, Homályrév, Everdell- A Örökfa árnyékában, Vadnyugati legendák, Korokon át, Terra Mystica) Sok pár van összezárva kettesben. Nekik vannak kifejezetten kétfős társasjátékok , de sok négyfős társasjáték is nagyon jó kettesben. (pl. 7 csoda Párbaj, Bang! A Párbaj, Quarto, Ankhor, a most új csomagolásban megjelent Splendor)

, de sok négyfős társasjáték is nagyon jó kettesben. (pl. 7 csoda Párbaj, Bang! A Párbaj, Quarto, Ankhor, a most új csomagolásban megjelent Splendor) A családok otthon maradt home officozó tagjait, akiknél sokak esetében összefolyik a munka és a magánélet, hasznos kiragadni délutánra, kora estére a számítógép mögül. Nekik ideálisak a családi társasjátékok, a bevezető stratégiai társasjátékok, illetve a kooperatív, együttműködős (Pl. Dr. Fondor és az idő fellegvára) társasjátékok, melyek jól összekovácsolják a kényszerű összezártságban súrlódó családtagokat. Húsvétkor pedig még ideálisabb családi program a családi társasozás. (pl. Gépregény (apának-fiának ideális), Magic Maze - Fogd és fuss!, az Azul család legújabb tagja, az Azul: A királyi pavilon, a most megjelent Kapcsolj! Gasztronómia, illetve A Föld körül, Csillagvadászok, Quadropolis)

otthon maradt home officozó tagjait, akiknél sokak esetében összefolyik a munka és a magánélet, hasznos kiragadni délutánra, kora estére a számítógép mögül. Nekik ideálisak a családi társasjátékok, a bevezető stratégiai társasjátékok, illetve a kooperatív, együttműködős (Pl. Dr. Fondor és az idő fellegvára) társasjátékok, melyek jól összekovácsolják a kényszerű összezártságban súrlódó családtagokat. Húsvétkor pedig még ideálisabb családi program a családi társasozás. (pl. Gépregény (apának-fiának ideális), Magic Maze - Fogd és fuss!, az Azul család legújabb tagja, az Azul: A királyi pavilon, a most megjelent Kapcsolj! Gasztronómia, illetve A Föld körül, Csillagvadászok, Quadropolis) A gyerekeket i s szükséges kirántani a digitális tanulás világából. Nekik is tudunk ajánlani különféle élményt jelentő gyerektásasjátékokat. pl. Concept Kids, Cortex Kids 1,2, Csúszkaland, Ticket to Ride: Az első utazás, Dobble Animals

s szükséges kirántani a digitális tanulás világából. Nekik is tudunk ajánlani különféle élményt jelentő gyerektásasjátékokat. pl. Concept Kids, Cortex Kids 1,2, Csúszkaland, Ticket to Ride: Az első utazás, Dobble Animals Van hogy lakótársak maradtak otthon együtt, barátok és nem akarnak egymás agyára menni. Nekik a kevés fővel is jól játszható, vidám partijátékokat ajánljuk. Pl. Dobble, Nem én voltam, Spicy, Fedőnevek, Jógi

maradtak otthon együtt, és nem akarnak egymás agyára menni. Nekik a kevés fővel is jól játszható, vidám partijátékokat ajánljuk. Pl. Dobble, Nem én voltam, Spicy, Fedőnevek, Jógi De elérkezett az ideje annak is, hogy akik nem szoktak társasjátékozni, vagy régen társasjátékoztak (újrakezdők), most kipróbálják a modern társasjátékokat, hogy mennyire sokféle és más élményt nyújtanak, mint a korábbiak, melyekben alapvetően a dobókocka, mint szerencsefaktor döntötte el, hogy ki milyen eredményt ér el. (pl. Álomház, Timeline: Zene és mozi, Dobble, Ticket to Ride: New York, Tokaido)

(újrakezdők), most kipróbálják a modern társasjátékokat, hogy mennyire sokféle és más élményt nyújtanak, mint a korábbiak, melyekben alapvetően a dobókocka, mint szerencsefaktor döntötte el, hogy ki milyen eredményt ér el. (pl. Álomház, Timeline: Zene és mozi, Dobble, Ticket to Ride: New York, Tokaido) És olyanoknak is ajánlunk megoldást, akik nem szeretnének lemondani a nagyobb baráti társaságukról , akik több különböző helyen laknak, de természetesen nem szeretnék megszegni a jelenlegi szabályokat. Ők manapság úgy társasjátékoznak, hogy az egyikük előkészíti a társasjátékot és a kamerát úgy állítja be, hogy mellett tudja kezelni a többiek kérése szerinti lépéseket, akciókat, - hiszen ő nem csak "műsorközvetítő" lesz, de játékmester is! Ideális erre például a 2017-es Év Játéka díjas Kigdomino.

, akik több különböző helyen laknak, de természetesen nem szeretnék megszegni a jelenlegi szabályokat. Ők manapság úgy társasjátékoznak, hogy az egyikük előkészíti a társasjátékot és a kamerát úgy állítja be, hogy mellett tudja kezelni a többiek kérése szerinti lépéseket, akciókat, - hiszen ő nem csak "műsorközvetítő" lesz, de játékmester is! Ideális erre például a 2017-es Év Játéka díjas Kigdomino. Egy új sorozattal, a Képregényes kalandokkal, melyekben a játékos a főszereplő, a hős, felnőtt vagy gyermek önmagában is jól tud játszani: pl. Sherlock Holmes: Négy rejtély, Fogságban, Hókusz&Pókusz, Lovagok

Nekünk is van listánk!

A Pénzcentrum szerkesztőinek egy része is elhivatott "társasos", így most a szakemberek mellett mi is ajánlunk játékokat. Íme a saját szigorúan szubjektív, kategóriákba rendezett listánk. 10 kategóriában szedtük össze a kedvenc játékainkat:

1. Gyerektársas

Mindenkinek meleg szívvel tudjuk ajánlani a Rókanyomon nevezetű kooperatív gyerektársast: a legkisebbeknek is meglepetésként hathat, ha nem apa, anya vagy a tesók ellen kell harcolni, hanem a játék ellen. A játék során ráébredünk mennyre jó élmény közösen dolgozni, gondolkozni azért, hogy leleplezzük a tolvajt, azt a rókát, aki ellopta a nagymama almás pitéjét. Nyomok keresésével és gyanúsítottak folyamatos felfedésével szűkítjük az elkövetők körét.

2. Nagyobb (6+) gyerekkel is kitűnően játszható

A Cartagena-val a hatfőst rabokból álló csapatunk megszökik a börtönből, és a szabadságot jenető csónakig kell eljuttatnunk őket. A körok során kártyákat szerezhetünk, amelyekkel előremeneteli akciókat hajthatunk végre. Figyelem! Nagyon fontos csapatunk együttes mozgatása, hiszen az lesz a nyertes a végén, aki a 6. csapattagját is a ladikba juttatja. Ehhez elengedhetetlen az akciólapkáink megfelelő ütemben való kijátszása. Remek bevezetőjáték gyerekeknek, segíti a komplex gondolkodást.

3. Kétszemélyes

A Patchwork stratégiai szempontból minden idők egyik legjobb társasjátéka, habár ez sem teszi a kirakatba, hogy a játékmenet közben éppen "gazdálkodunk". Pedig a könnyed és elmés játék közben háromszoros menedzsmentet hajtunk végre: figyelni kell az időre, a vásárlás ütemére, emellett pedig térbeli kreativitást is igényel. Így bár inkább gondolkodtató, mint gazdasági társasjátékként hirdeti magát, a Patchwork mégis ügyesen mélyíti pénzkezelési ismereteinket - ismertette korábban a játékot a Pénzcentrumnak Győri Zoltán, társasjátékos vlogger, játéktervező és előadó.

4. Könnyen megtanulható

A Stone Age a munkáslehelyezős játékok egyik alapdarabja, a játék célja a minél több győzelmi pont begyűjtése. Embereinket a különböző akcióhelyszínekre küldjük, hogy nyersanyagot, élelmet, szerszámot szerezzenek nekünk, amelyeket értékes pontokat érnek a végén. Zseniális játék, ami ráadásul a döntéshozatalon és számolgatáson túl a kicsik memóriáját is fejleszti.

5. Elképesztően bonyolult

A Robin Hood and the merry men egyelőre csak idegennyelven elérhető. Igazi lóbetörés megtanulni, rengeteg előkészületet igényel. A megtanuláshoz külföldi videókat kell nézni. Aki szereti ezt a milliőt, az szívesen fogja elővenni, de csakis olyan társasággal, akik a Monopolyn kívül láttak már társast.

6. Miss Társasjáték - nem csak szép, okos is

Még egy szubjektív társasjátékos listán is a legszubjektívebb pont, hogy melyik a legszebb versenyző a millió szuper társasjáték közül. Valakinek az olyan játékok tetszenek, amelyeknek a kártyáin szebbnél szebb madarak vannak (Fesztáv), mások a japán stílusért vannak oda (Hanamikoji), vagy aki a badass térképekért rajong (Scythe)... Szóval ízlések és pofonok. Azonban valószínűleg abban mindenki egyetért, hogy a 2018-ban az év játékának választott Azul nem csak nagyon jó családi stratégiai játék (2-4 fővel játszható), hanem a mór csempék, amelyekre a játékosok vadásznak nagyon hangulatossá teszik. Már a doboza is megragadja a tekintetet, és aki leveszi a polcról, garantáltan nem fog csalódni.

7. Menekülés a valóságból

Most, hogy bemenekültek a járvány elől az otthonaikba, nagyon nincs hová szökni a valóság elől, sokan érezhetik sarokba szorítva magukat. Erre jelenthetnek gyógyírt az olyan játékok, amelyek megmozgatják a képzeletet. Erre jók lehetnek különféle szabaduló szobákat imitáló társasjátékok, de a Mysterium is szuperül el tudja feledtetni néhány órára a járványhelyzetet, amíg egy szellem segítségével nyomozzuk ki egy gyilkosság részleteit. Azonban a legjobb képzeletet megmozgató, asszociációs alapjáték a Dixit: a kártyalapok nézegetése közben totálisan el lehet merülni egy fantáziavilágban. Ráadásul az alapjátékban nyúlfigurákkal kőről kőre ugrálva számolhatjuk a pontjainkat, igazi húsvéti játék!

8. Kooperaív, mert #együttsikerül

Az utóbbi 10 évben hihetetlenül felfutottak az úgynevezett kooperatív társasjátékok, amikor a játékosok nem egymással versengve játszanak, hanem együtt küzdenek azért, hogy legyőzzék magát a játékot. Ennek úttörője volt a globális járvány megfékezését célul kitűző Pandemic, és sajnos a COVID-19 nagyon aktuálissá tette most ezt a témát. Vannak más szuper kooperatív játékok is persze, ha valaki nem akar épp vírusokkal harcolni, akkor küzdhet közös erővel az ellen, hogy Hollandiát elöntse a tenger (Pandemic: Rising Tide), vagy hogy a csapatával kijusson a sivatagból (Tiltott sivatag), esetleg a szamuráj bandájával megmentsen egy falut a totális pusztulástól (Szamuráj szellem). Azonban ha a legjobbat szeretnénk ajánlani, az járványhelyzettől függetlenül a Pandemic lesz, mert a játékmechanizmus olyan jól ki van találva, a szerepkártyák miatt az újrajátszhatóság is megsokszorozódik, hosszú ideig biztosan nem lesz unalmas. Hogyha legyőzzük a vírusokat, azért, ha nem, akkor azért akarunk majd még egy kört játszani.

9. Képzeletben utazós

Sokakat visel meg most a bezártság, főleg azokat, akiknek kifejezetten a hobbija volt az utazás. Mióta a turizmusnak "kampó", csak ábrándozhatunk az utazgatásról a négy fal közül. Ezen az elvágyódáson is segíthetnek az olyan társasok, amelyeknek a témája az utazás. Rengeteg órát el lehet tölteni a Ticket to Ride-dal építgetve a vasútvonalainkat, vagy versenyt futva az idővel beutazhatjuk a Földet is a 80 nap alatt a Föld körül társasjátékkal.

Rengeteg játék témája kötődik az utazáshoz, azonban arra való tekintettel, hogy az idegeink is kisimuljanak játék közben - ahogy ezt utazás közben is érezzük - a Tokaidót ajánljuk az utazni vágyóknak. Ez a játék nem csak szép, már 8 éves kortól játszható, tehát egyszerűek a szabályok, két személlyel is tökéletes, hanem abszolút ellazulós. Egy idő után a játékosokat nem érdekli, hány tapasztalati pontot gyűjtöttek az egyes akcióikkal, csak szeretnének enni egy jót a japán étteremben, újabb szuvenírt venni a gyűjteményükbe, helyiekkel ismerkedni, vagy ellátogatni egy fürdőhelyre. Ahogy végigjárjuk az Edóba vezető zarándokutat képzeletben, kisimul a lelkünk a valóságban is. Tökéletes stresszkezelő szórakozás, és sokáig nem lehet megunni.

10. Amihez az égvilágon semmi sem kell

A 10-es pontot azért tettük a listánkra, mert a mai modern társasjátékok, amiknek a dobozában gyakran elférne 3 nagy húsimádó pizza, tartozik hozzájuk 10 bábu, 30 token, 120 kártya, különböző lapkák, jelölők, biszbaszok, mütyűrkék, 30 oldalas játékszabály... gyakran elfeledtetik az emberrel, mi is a lényeg a társasozásban. A társaság. (Persze a cél lehet többféle, de azért valahol innen indult az egész: mivel tudják az emberek elütni az időt együtt.) Ezért rengeteg játék létezik, amihez igazából még csak egy dobókocka, vagy egy kártyapakli sem kell - az ember ezek nélkül is feltalálja magát.

Ott van például az egyik legősibb játék, a Mankala, amit játszhatunk kavicsoktól kezdve, gombokon át, csokitojásokig mindennel. A Torpedó elnevezésű tengeralattjáró süllyesztős játéknak is létezik táblás verziója, de mindenki tudja, hogy csak kockás papírral és ceruzával (főleg ha van piros ceruzánk is!) ugyanúgy lehet játszani. Aztán ott vannak az olyan játékok, mint az Ország-Város-Híres ember, amihez szintén csak papír kell. Az Activity házi verziójához szintén nem kell más, csak feladványokat felírni papírdarabokra, és már mehet is a mutogatás, rajzolás, körbeírás.

Gyerekként biztosan mindenki játszott órákon át barkóbát is, ahhoz pedig még csak kavicsok, és papír sem kellenek. Felnőttként is emlékeztetheti az embert a társasjátékok nagy varázsára, hogy csak rajtunk múlik, jól tudjuk-e érezni magunkat.

(Fotók: a szerzők képei)