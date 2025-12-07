Hajdúböszörményi oktatási intézményekben több gyermek rosszullétet tapasztalt, miután lárvákkal szennyezett csokimikulást fogyasztottak.
Így próbálják megóvni az időseket a rettegett betegségtől: egyre több a halálos áldozat, valamit tenn kell
Japánban egyre súlyosabb problémát jelent a demenciával élő idősek eltűnése - azaz elmennek otthonról, és sosem térnek haza -, miközben az ország a technológiai megoldások felé fordul a válság kezelésére.
Tavaly több mint 18 ezer demenciával élő idős ember tűnt el otthonából Japánban - írja a BBC. Közülük közel 500-at később holtan találtak meg. A rendőrség adatai szerint az ilyen esetek száma 2012 óta megduplázódott, ami jól mutatja a világ legidősebb társadalmára nehezedő növekvő nyomást.
A válságot tovább súlyosbítja a zsugorodó munkaerő és a külföldi gondozók szigorú korlátozása. A japán kormány a demenciát az egyik legsürgetőbb szakpolitikai kihívásként azonosította. Az Egészségügyi Minisztérium becslése szerint a demenciával kapcsolatos egészségügyi és szociális ellátási költségek 2030-ra elérik a 14 billió jent (90 milliárd dollár), szemben a 2025-ös 9 billió jennel.
A legújabb stratégiájában a kormány erőteljesebben a technológia felé fordul a nyomás enyhítése érdekében. Az országban egyre többen használnak GPS-alapú rendszereket az elkóborló személyek nyomon követésére. Egyes régiók viselhető GPS-címkéket kínálnak, amelyek riasztják a hatóságokat, amint egy személy elhagyja a kijelölt területet.
Néhány városban a kisboltok alkalmazottai valós idejű értesítéseket kapnak – egyfajta közösségi biztonsági hálót alkotva, amely órák alatt képes megtalálni az eltűnt személyt. Más technológiák a demencia korábbi felismerését célozzák.
A Fujitsu aiGait rendszere mesterséges intelligenciát használ a testtartás és a járási minták elemzésére, felismerve a demencia korai jeleit – csoszogó járást, lassabb fordulásokat vagy nehézkes állást – és vázlatos körvonalakat generál, amelyeket az orvosok a rutinvizsgálatok során áttekinthetnek.
Eközben a Waseda Egyetem kutatói az AIREC-et fejlesztik, egy 150 kg-os humanoid robotot, amelyet "jövőbeli" gondozónak szánnak. Segíthet a zokni felhúzásában, tojásrántotta készítésében és a mosott ruha összehajtogatásában. A tudósok remélik, hogy a jövőben az AIREC pelenkát is tud majd cserélni és megelőzi a felfekvéseket.
Hasonló robotokat már használnak idősotthonokban zenehallgatásra vagy egyszerű nyújtógyakorlatok vezetésére. Éjszaka is figyelik a betegeket – matracok alá helyezve követik az alvást és az állapotot – csökkentve az emberi ellenőrzés szükségességét.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az érzelmi támogatás is része az innovációs törekvéseknek. A Poketomo, egy 12 cm magas robot, táskában hordozható vagy zsebbe is befér. Emlékezteti a felhasználókat a gyógyszerek bevételére, valós időben tájékoztat az időjárásról, és beszélgetést kínál az egyedül élőknek, ami a készítői szerint enyhíti a társadalmi elszigeteltséget.
Bár az eszközök és robotok új módokat kínálnak a segítségnyújtásra, az emberi kapcsolat továbbra is pótolhatatlan. "A robotoknak ki kell egészíteniük, nem pedig helyettesíteniük az emberi gondozókat," mondta Miyake úr, a Waseda Egyetem tudósa. "Bár átvehetnek bizonyos feladatokat, fő szerepük a gondozók és a betegek segítése."
Tokióban, a Kanna Akiko által alapított Téves Rendelések Éttermében demenciával élő betegek szolgálják ki a vendégeket. Kanna, akit apja betegsége inspirált, olyan helyet szeretett volna létrehozni, ahol az emberek aktívak maradhatnak és célokat érezhetnek.
Morita Toshio, az étterem egyik felszolgálója virágokat használ, hogy emlékezzen, melyik asztal mit rendelt. Kognitív hanyatlása ellenére Morita úr élvezi az interakciót. Felesége számára a kávézó pihenést nyújt és segít férjét aktívan tartani.
Kanna kávézója jól szemlélteti, miért maradnak elengedhetetlenek a társadalmi beavatkozások és a közösségi támogatás. A technológia eszközöket és megkönnyebbülést nyújthat, de az értelmes elfoglaltság és az emberi kapcsolat az, ami valóban fenntartja a demenciával élő embereket.
