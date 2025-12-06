A fekete halál 1348-49-ben söpört végig Európán, a lakosság akár felét is elpusztítva.
Aggasztóan sok a kórházi fertőzés Magyarországon: döbbenet, ami az egészségügyben folyik
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint a kórházi fertőzések területén csak mérsékelt javulás tapasztalható, miközben egyes műtéti típusoknál továbbra is kiugróan magas a fertőzési arány.
A műtéti beavatkozásokat követő fertőzések aránya ugyan csökkent, de az intenzív osztályokon továbbra is minden hatvanadik ápolási napra jut egy kórházi eredetű fertőzés - derül ki az NNGYK frissen közzétett 2024-es statisztikáiból, amelyről a Népszava számolt be.
A jelentés adatait szakmai egyeztetésen értékelte Surján Orsolya országos tisztifőorvos, Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese és Kopcsóné Németh Irén, a Honvédkórház higiéniai szakértője.
Surján Orsolya kiemelte, hogy a statisztikai mutatókat több tényező együttesen befolyásolja, beleértve a megelőző intézkedések hatékonyságát, a betegek kockázati profilját, valamint a fertőzések feltárásának és jelentésének alaposságát. A járványügyi statisztika azért is tűnhet kedvezőtlenebbnek, mert ma már a tünetmentes betegeknél azonosított multirezisztens kórokozókat is rögzíteni kell.
Az adatszolgáltatásban részt vevő egészségügyi intézményekben 2024-ben 157 műtét utáni sebfertőzést dokumentáltak, ami javulást jelent a 2023-as 215 esethez képest. A műtéti fertőzések előfordulási gyakorisága így 3,3 százalékról 2,9 százalékra mérséklődött.
Aggasztó azonban, hogy az érsebészeti és vastagbélműtétek esetében továbbra is minden tizedik páciensnél jelentkezik valamilyen fertőzés. Ezeknél a beavatkozásoknál 10-11 százalék közötti fertőzési arányt mértek, ami egyes európai országok átlagértékének több mint kétszerese.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az intenzív terápiás egységek adatai első ránézésre romlást mutatnak: 2024-ben 256 fertőzést jelentettek, szemben az előző évi 176 esettel. A részletesebb elemzés azonban rávilágít, hogy mind a kezelt betegek száma, mind az összes ápolási napok mennyisége jelentősen nőtt. Az ezer ápolási napra vetített fertőzésszám mindkét évben 15,8 maradt, tehát a relatív mutató változatlan.
Pozitív fejlemény, hogy a tisztifőorvos tájékoztatása szerint 2023-hoz képest 15 százalékkal több kézfertőtlenítő fogyott átlagosan egy ápolási napon. A szakmai találkozón bejelentették azt is, hogy az NNGYK iránymutatása alapján a kormányhivatalok kéthetente végeztek ellenőrzéseket a kórházi infekciókontroll területén, valamint az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen új szakmai protokollokat dolgoztak ki a megelőzés hatékonyságának további javítására.
Magyarországon jelentősen megnövekedett a Hepatitis A vírusfertőzések száma, idén már 1800 esetet regisztráltak, ami többszöröse a korábbi évek adatainak.
A kanyaró most olyan országokban is újra megjelenik, ahol korábban már sikerült felszámolni a betegséget.
Hogyan történik a TAJ kártya pótlása és a TAJ kártya igénylőlap leadása? Milyen TAJ kártya igénylés nyomtatvány kitöltése szükséges hozzá a TAJ kártya NEAK információk...
Lezárult a november 6-án, a XIII. kerületben kialakult, közel hatszáz embert érintő fertőzés kivizsgálása.
A magyarok mentális egészsége a legalacsonyabb Európában, és a kiégés terén is a sereghajtók között vagyunk - ez derült ki egy új kutatásból.
A városi tisztviselők szerint a vállalatok taktikái a dohányipar módszereire emlékeztetnek.
Meredek kijelentést tett az orvoskamara elnöke: mesterségesen magánosítják az egészségügyet az orvosbárók?
A rendszer problémáit jelzi, hogy négy évvel a Covid után a betegellátás még mindig nem érte el a járvány előtti szintet.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
Magyarországon sokak számára egyre húsbavágóbb élmény a drogfogyasztás, amely számos gócponton növeli a társadalmi feszültségeket.
Termékvisszahívás indult az Auchanban kapható Ocean Fish Füstölt lazacpisztráng filé 100 grammos termékre.
Csádban civil betegeket és sérülteket kell ellátniuk azoknak a magyar mentősöknek, akiket egy toborzólevéllel kerestek meg.
Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon
Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kötelezővé teszi a várandós nők szifilisz-szűrését az emelkedő veleszületett fertőzések miatt.
Egy budapesti fogászati rendelő ügyvédi felszólítással és büntetőjogi következményekkel fenyegette meg egy páciensét negatív Google-értékelése miatt.
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
5979 gyermek született, és 10 333 fő vesztette életét
Magyarország a legsúlyosabb európai régiók között a keringési halálozásban. Miért ilyen rossz a helyzet, és mi emeli ennyire a kockázatot? A CHART most megmutatja.
Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag - írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.