Aggasztóan sok a kórházi fertőzés Magyarországon: döbbenet, ami az egészségügyben folyik

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint a kórházi fertőzések területén csak mérsékelt javulás tapasztalható, miközben egyes műtéti típusoknál továbbra is kiugróan magas a fertőzési arány.

A műtéti beavatkozásokat követő fertőzések aránya ugyan csökkent, de az intenzív osztályokon továbbra is minden hatvanadik ápolási napra jut egy kórházi eredetű fertőzés - derül ki az NNGYK frissen közzétett 2024-es statisztikáiból, amelyről a Népszava számolt be.

A jelentés adatait szakmai egyeztetésen értékelte Surján Orsolya országos tisztifőorvos, Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese és Kopcsóné Németh Irén, a Honvédkórház higiéniai szakértője.

Surján Orsolya kiemelte, hogy a statisztikai mutatókat több tényező együttesen befolyásolja, beleértve a megelőző intézkedések hatékonyságát, a betegek kockázati profilját, valamint a fertőzések feltárásának és jelentésének alaposságát. A járványügyi statisztika azért is tűnhet kedvezőtlenebbnek, mert ma már a tünetmentes betegeknél azonosított multirezisztens kórokozókat is rögzíteni kell.

Az adatszolgáltatásban részt vevő egészségügyi intézményekben 2024-ben 157 műtét utáni sebfertőzést dokumentáltak, ami javulást jelent a 2023-as 215 esethez képest. A műtéti fertőzések előfordulási gyakorisága így 3,3 százalékról 2,9 százalékra mérséklődött.

Aggasztó azonban, hogy az érsebészeti és vastagbélműtétek esetében továbbra is minden tizedik páciensnél jelentkezik valamilyen fertőzés. Ezeknél a beavatkozásoknál 10-11 százalék közötti fertőzési arányt mértek, ami egyes európai országok átlagértékének több mint kétszerese.

Az intenzív terápiás egységek adatai első ránézésre romlást mutatnak: 2024-ben 256 fertőzést jelentettek, szemben az előző évi 176 esettel. A részletesebb elemzés azonban rávilágít, hogy mind a kezelt betegek száma, mind az összes ápolási napok mennyisége jelentősen nőtt. Az ezer ápolási napra vetített fertőzésszám mindkét évben 15,8 maradt, tehát a relatív mutató változatlan.

Pozitív fejlemény, hogy a tisztifőorvos tájékoztatása szerint 2023-hoz képest 15 százalékkal több kézfertőtlenítő fogyott átlagosan egy ápolási napon. A szakmai találkozón bejelentették azt is, hogy az NNGYK iránymutatása alapján a kormányhivatalok kéthetente végeztek ellenőrzéseket a kórházi infekciókontroll területén, valamint az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen új szakmai protokollokat dolgoztak ki a megelőzés hatékonyságának további javítására.