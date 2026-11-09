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Mi a fene folyik a részvénypiacokon? A magyar tőzsde veri Európát

Pénzcentrum
2026. november 9. 10:45 3 perc

Mérsékelt emelkedéssel kezdte a hétfői kereskedést a magyar tőzsde, miközben a vezető európai piacokon kisebb mínuszok alakultak ki. Az Nvidia részvényeinél jelentős esést jeleztek a piacnyitás előtti adatok. A nyersanyagpiacon a Brent ára 100 dollár alá süllyedt, az arany és az ezüst viszont drágult. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A BUX hétfő reggel 0,4 százalékos pluszban állt, valamennyi hazai blue chip emelkedett. A Mol 0,7, a Richter 0,5, az OTP 0,2, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal került feljebb. A magyar piac ezzel felülteljesítette több európai társát is, a német DAX ugyanis 0,1, a francia CAC 0,2, a cseh CTX pedig 0,5 százalékot veszített értékéből, miközben a lengyel WIG stagnált.

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Nagy esést vetítenek előre az Nvidia piacnyitás előtti adatai

Az Nvidia részvényeinél a hétfő reggeli piacnyitás előtti (pre-market) kereskedésben 5,7 százalékos visszaesést jeleztek. Ha ez a rendes amerikai kereskedésben is megvalósul, az árfolyam április 7. óta nem látott mélypontra kerülhet.

A szélesebb amerikai piacra vonatkozó határidős indexek korábban még kedvezőbb képet mutattak: a Dow Jones határidős jegyzése 0,6, az S&P 500-é 0,4, a Nasdaqé pedig 0,2 százalékos emelkedést jelzett. Ezek a kora reggeli adatok azonban még nem tekinthetők nyitóáraknak, és a nap folyamán jelentősen változhatnak.

Ázsiában hétfő reggel emelkedtek a fontosabb részvényindexek: a Nikkei 2,4, a Hang Seng 0,5, a CSI 300 pedig 0,3 százalékkal került feljebb. Az előző, pénteki amerikai kereskedés vegyes zárást hozott, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, az S&P 500 0,3, a Nasdaq pedig 1,4 százalékot erősödött.

Száz dollár alá került a Brent

A Brent hordónkénti ára hétfő kora reggel 1,2 százalékos csökkenést követően 100 dollár alá süllyedt. A háttérben az iráni feszültségek enyhülésével kapcsolatos várakozások álltak, amelyeket a múlt heti demokrata választási győzelem erősített.

A nemesfémek ezzel szemben drágulással indították a hetet: az arany árfolyama 1, az ezüsté 1,2 százalékos pluszban járt a kora reggeli adatok szerint.

Vezetői kockázatok kerültek előtérbe az Nvidiánál

Az Nvidia körüli bizonytalanságot a beküldött anyag olyan, függetlenül nem ellenőrzött értesülésekkel magyarázza, amelyek Jensen Huang vezérigazgatóval kapcsolatban vállalatirányítási és nemzetbiztonsági aggályokat vetnek fel. Az esetleges külföldi hírszerzési érintettségre vonatkozó állításokat ezért nem lehet bizonyított tényként kezelni.

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Az anyag szerint az igazgatóság független vizsgálatot indított, Huang pedig együttműködést ígért. A vállalatnak tulajdonított közlés alapján a vezérigazgató továbbra is ellátja feladatait, az igazgatóság bízik benne, és az ügy nem akadályozza a működést.

Az idézett piaci szakértők eltérően ítélik meg egy esetleges vezetőváltás valószínűségét. Gary Black, a The Future Fund portfóliómenedzsere jelentősnek tartja Huang távozásának kockázatát, és az egyértelmű utód hiányát is bizonytalansági tényezőnek tekinti. Chris Weston, a Pepperstone kutatási vezetője és Josh Gilbert, az eToro vezető elemzője ugyanakkor nem tartja biztosnak a vezércserét.

A befektetők szempontjából az lehet meghatározó, hogy a vizsgálat érinti-e a vállalat irányítását, beruházásait vagy szállításait. A következő fontos vállalati esemény az anyagban november 17-re jelzett gyorsjelentés lehet.

Inflációs és külkereskedelmi adatokra figyelhet a piac

A hétfői makrogazdasági naptárban a kínai októberi infláció és a német szeptemberi külkereskedelmi mérleg szerepel. Magyarországon az MNB a befektetési szolgáltatók szeptemberi kereskedési adatait teszi közzé.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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