Súlyos nehézségekkel küzdenek a magyar vállalkozások: ezek a szektorok vannak a legnagyobb veszélyben

Látványosan romlik a magyar vállalkozások fizetési helyzete: 2026-ban a kiugróan nagy káresetek nélkül is kétszer annyi hitelbiztosítási kárkifizetés történt, mint egy évvel korábban. A nemfizetési ügyek számának emelkedése már 2025 második felében elkezdődött, a következmények pedig egyre több üzleti kapcsolatban okoznak tényleges pénzügyi veszteséget. A fuvarozás, az acélipar, a mezőgazdaság és az építőipar különösen kockázatosnak számít, de a kereskedelemben is komoly nehézségekkel küzdenek a cégek.

Jelentősen emelkedett a hitelbiztosítási kárkifizetések száma Magyarországon: az Atradius tapasztalatai szerint 2026-ban a kiugróan nagy káreseteket figyelmen kívül hagyva is kétszer annyi kárkifizetés történt, mint az előző évben. A kedvezőtlen tendencia a közép-kelet-európai régió más országaiban is megfigyelhető, miközben a hazai piacon különösen a fuvarozás, az acélipar, a mezőgazdaság, az építőipar, valamint a tartós fogyasztási cikkek és az elektronikai termékek kereskedelme számít kockázatos területnek. A hitelbiztosító ugyanakkor a növekvő bizonytalanság ellenére sem tervez általános, teljes portfóliókat érintő korlátozásokat, helyette az egyedi kockázatértékelésre és a vállalatokkal való szorosabb együttműködésre helyezi a hangsúlyt – derült ki a XI. Országos Kereskedelmi Hitelkockázati Konferencián, ahol Vanek Balázs, az Atradius Hitelbiztosító országigazgatója ismertette a legfontosabb piaci tapasztalatokat.

A magyarországi nemfizetési ügyek száma 2025 második felétől kezdett dinamikusan emelkedni, a folyamat hatásai pedig 2026 elejétől a hitelbiztosítási kárkifizetésekben is megjelentek. Az Atradius adatai szerint a kárkifizetések összege és darabszáma egyaránt növekszik, ami arra utal, hogy a fizetési nehézségek mind több üzleti kapcsolatban jelentenek tényleges pénzügyi veszteséget.

A kedvezőtlen folyamatok hátterében több, egymást erősítő tényező áll. A gyenge kereslet, a magas működési költségek és a finanszírozási nehézségek különböző mértékben érintik az egyes ágazatokat, ezért a vállalkozások kockázati helyzetének megítéléséhez egyre részletesebb elemzésre van szükség.

Ugyanaz a gazdasági környezet, eltérő ágazati kilátások

Az élelmiszeriparban a kereslet a gazdasági bizonytalanság ellenére is viszonylag stabil, a vállalkozások jövedelmezőségére azonban komoly nyomás nehezedik. Az energia- és üzemanyagköltségek, az ellátási láncok változásai, valamint a fogyasztók fokozott árérzékenysége egyaránt befolyásolják a piaci szereplők helyzetét. A saját márkás termékek térnyerése és az erős árverseny tovább szűkítheti az árréseket, miközben növelheti a finanszírozási igényt. Külön figyelmet igényelnek azok a beszállítók, amelyek jelentős mértékben függnek néhány nagy kereskedelmi partnertől.

A mezőgazdaságban ennél kedvezőtlenebb a kockázati kép. Az ágazatot a finanszírozási nehézségek mellett a nemzetközi piaci folyamatok és az időjárási körülmények is érzékenyen érintik. Az Atradius nemzetközi tapasztalatai alapján az exportpiacokon is fokozott figyelmet igényelnek a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások, ugyanakkor általános, teljes ágazatokat érintő visszavonási hullámra nem számítanak.

A kereskedelemben a gyenge kereslet mellett fokozódó verseny jelent kihívást. A külföldi online platformok jelentős árelőnye tovább nehezíti a hazai szereplők helyzetét, miközben a csökkenő jövedelmezőség és a készletfinanszírozás növelheti a vállalkozások sérülékenységét. A pénzügyi stabilitás megítélésében ezért az éves beszámolók mellett az üzleti modell, a készletállomány, a finanszírozási háttér és az értékesítési stratégia vizsgálata is fontos szerepet kap.

Az építőiparban egyetlen projekt is meghatározhatja a kockázatot

Az építőiparban különösen nagy különbségek mutatkoznak az egyes szegmensek között. Az ágazat kibocsátása 2026 első félévében éves összevetésben 0,7 százalékkal csökkent, júniusban pedig az új szerződések volumene 41,9 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Miközben az épületépítésben gyengébb kilátások jellemzők, a mélyépítés egyes területein kedvezőbb lehet a helyzet. A vállalkozások kockázati besorolását ezért jelentősen befolyásolja, hogy milyen típusú beruházásokban vesznek részt, mekkora a projektállományuk, illetve mennyire függnek egy-egy fővállalkozótól vagy megrendelőtől.

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Az ágazatban az előlegfizetések, a vitatott teljesítések és a lánctartozások további kockázatot jelentenek, egy nagyobb projekt elakadása vagy egy meghatározó szereplő fizetési nehézsége az alvállalkozói lánc több tagját is érintheti.

A növekvő kockázatokra szorosabb együttműködés lehet a válasz

A hitelbiztosítási piac számára a jelenlegi helyzet egyik legfontosabb kérdése, hogyan lehet a romló gazdasági környezetben is fenntartani a vállalatok számára szükséges hitelkereteket, miközben a növekvő kockázatokat is megfelelően kezelik.

Az Atradius a problémás ügyek egyedi vizsgálatára helyezi a hangsúlyt, amelynek része a vállalatok aktuális fizetési tapasztalatainak rendszeres értékelése, a féléves vagy évközi pénzügyi beszámolók bekérése, valamint az ügyfelekkel és üzleti partnereikkel folytatott folyamatos egyeztetés.

„A jelenlegi gazdasági környezetben különösen fontos, hogy minél pontosabb és naprakészebb információkkal rendelkezzünk az üzleti partnerek helyzetéről. Egy vállalkozás kockázati megítélésében az éves pénzügyi adatok mellett a fizetési tapasztalatok, a finanszírozási háttér és az üzleti modell is meghatározó szerepet játszik. A célunk, hogy az ügyfeleinkkel együttműködve időben felismerjük a problémákat, és a kockázatokhoz igazodó megoldásokat találjunk” – fogalmazott Vanek Balázs, az Atradius Hitelbiztosító országigazgatója.

A szakember szerint a vállalatok részéről is felértékelődik a proaktív információmegosztás, a belső hitelkeretek gyakoribb felülvizsgálata és a fizetési tapasztalatok következetes nyomon követése. A megfelelő kockázatkezelés a veszteségek megelőzése mellett ahhoz is hozzájárulhat, hogy a cégek a bizonytalan piaci környezetben is biztonságosabban működhessenek és új üzleti lehetőségeket használhassanak ki.