Jövő januártól megszűnik a tisztán elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten, míg a hálózatról tölthető hibridek már idén november végén elveszítik a zöld rendszámukat.
Hivatalos: megjelentek a 2027-es autópálya-matrica árak, ennyit fizetnek a magyar autósok
A D1 kategóriába tartozó személyautók éves országos matricája 62 560 forintba, az éves megyei matrica 7280 forintba kerül 2027-ben. Az augusztusi, 1,3 százalékos inflációhoz igazodó díjemelés mellett az M1 regionális matrica ára változatlan marad.
Megjelentek a 2027. január 1-jétől érvényes hivatalos autópálya-matrica-árak. Az új díjszabás alapján a D1 kategóriában a napi jogosultság 5630, a tíznapos 6990, a havi pedig 11 320 forintba kerül. Az éves országos matrica ára 62 560 forint, az éves megyei jogosultságé 7280 forint lesz.
A D2 díjkategóriában a napi matrica 7990, a tíznapos 10 170, a havi 16 030 forintba kerül majd. Az éves országos jogosultságért 88 790 forintot, az éves megyei matricáért 14 560 forintot kell fizetni.
Az M1 regionális matrica 2027-ben is 15 000 forintba kerül a D1 és U kategóriában, valamint a motorkerékpárokra, míg D2 kategóriában 30 000 forint marad az ára.
A jogosultság Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára érvényes. Változásra kell készülniük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei matricát vásárlóknak: a kedvezményes díjat 2026-ra határozták meg, a 2027-es díjtábla már az általános megyei árakat tartalmazza.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A jogosulatlan úthasználatért fizetendő pótdíjak is emelkednek. Az alap pótdíj 60 napon belüli fizetés esetén 28 150 forint, az emelt pótdíj 60 napon túli fizetésnél 96 970 forint lesz.
Az autopalyamatrica.hu azt javasolja az autósoknak, hogy a jövő évi matrica kiválasztásakor gondolják át rendszeres útvonalaikat és utazásaik gyakoriságát. A mérlegelésben segíthet a 2027 matrica információk oldalon elérhető kalkulátor.
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