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Otthon

A magyarok többsége elköveti ezt a hibát a fűtési szezonban: méregdrága árat fizethetnek érte

Pénzcentrum
2026. november 9. 20:03 2 perc

A fűtési szezonban elengedhetetlen a rendszeres szellőztetés, amelynek elmulasztása a gyermekekre és a krónikus betegekre jelenti a legnagyobb veszélyt. A megfelelő beltéri levegőminőség fenntartásához napi többszöri, rövid ablaknyitás szükséges még szmogos időben is, hogy elkerüljük a fejfájást, a koncentrációromlást és a légúti panaszokat.

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A hideg idő beköszöntével hajlamosak vagyunk megfeledkezni az ablaknyitásról, pedig a fűtési időszakban a nem megfelelő szellőztetés drasztikusan rontja a beltéri levegő minőségét - erről beszélt Hofer Ádám, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ osztályvezetője az InfoRádióban.

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A szakértő szerint ha egész nap otthon tartózkodunk, legalább napi háromszor – reggel, délután és lefekvés előtt – érdemes friss levegőt engedni a lakásba. Amennyiben napközben távol vagyunk, elegendő a reggeli és az esti szellőztetés. Fontos azonban, hogy bizonyos tevékenységek, például a főzés, a ruhaszárítás vagy a vegyszerek használata esetén a szokásosnál gyakrabban van szükség légcserére.

Gyakori probléma a kintről beszűrődő füst vagy égett szag. Ilyen esetekben célszerű a lakás ellenkező, tisztább levegőjű oldalán lévő nyílászárókat használni, vagy olyan időpontot választani az ablaknyitásra, amikor mérséklődik a szennyezettség.

Kora reggel és késő este a szilárd tüzelésű berendezések, míg napközben a közúti csúcsforgalom terheli a környezetet. A szakember azonban hangsúlyozza, hogy még szmogos időben sem szabad lemondani a rövid szellőztetésről. Ha az ablakok tartósan zárva maradnak, a beltéri légszennyező anyagok koncentrációja folyamatosan emelkedik, amit csak kinti levegővel lehet felhígítani.

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A légcsere hiánya az oxigénszint csökkenésével és a szén-dioxid feldúsulásával is jár. Ez az elhasznált levegő koncentrációs zavarokat, fáradtságot, fejfájást, a krónikus betegeknél pedig akár migrént is előidézhet, illetve fokozhatja a meglévő tüneteiket. A nem megfelelő levegőminőségre a gyermekek a leginkább érzékenyek, mivel a légútjaik szűrőfunkciói még kevésbé fejlettek. Emiatt a beltérben felhalmozódó szálló por az ő tüdejükbe sokkal könnyebben és nagyobb mértékben képes bejutni.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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