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Drasztikus változás jön a fővárosi parkolásban: januártól ezek az autósok sem ússzák meg fizetés nélkül
Jövő januártól megszűnik a tisztán elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten, míg a hálózatról tölthető (plug-in) hibridek már idén november végén elveszítik a zöld rendszámukat és az azzal járó kedvezményeket. Bár a főváros még vizsgálja a lehetséges kompenzációs megoldásokat, a villanyautósoknak hamarosan nemcsak a töltésért, hanem a közterületi oszlopok melletti várakozásért is fizetniük kell, ami alapjaiban változtatja meg a hazai e-mobilitás mindennapjait - írta a Telex.
A rohamosan növekvő autóállomány egyre komolyabb területhasználati kihívásokat jelent a nagyvárosokban. Ennek nyomán Budapesten 2027 januárjától a zöld rendszámos gépjárművek tulajdonosainak is a benzines és dízelautókhoz hasonlóan, egységesen óránként 300 és 800 forint közötti parkolási díjat kell fizetniük.
A hálózatról tölthető hibridek üzemben tartói számára a változás még hamarabb, ezen a héten, november végén életbe lép, ugyanis a korábbi állami döntés értelmében kötelezően hagyományosra kell cserélniük a rendszámukat, így elesnek mind az adózási, mind az ingyenes parkolási kedvezményektől. (Egy korábbi tervet, amely a két tonnánál nehezebb járművek parkolási díját duplázta volna meg, a városvezetés 2028-ig elhalasztott.)
Bár a tisztán elektromos járművek továbbra is mentesülnek bizonyos adók és illetékek alól, a parkolási díj bevezetése drasztikusan megnehezíti azoknak a helyzetét, akik saját garázs hiányában az utcán kénytelenek tölteni az autójukat.
Mivel a nyilvános töltőoszlopok többsége közterületen áll, a fizetős övezetekben januártól kettős teher hárul a tulajdonosokra, hiszen a töltés több ezer forintos díja mellett a 2-3 órás folyamat alatt a parkolásért is fizetniük kell.
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Ráadásul a mindennapi használatot egy másik, egyelőre megoldatlan probléma is nehezíti, mivel sok zöld rendszámos autós pusztán ingyenes parkolóhelyként használja a töltőpontokat. A jelenlegi jogszabályok értelmében azonban sem a töltőhálózatok üzemeltetői, sem a közterület-felügyelők nem tudnak hatékonyan – például bírságolással – fellépni a töltés nélkül várakozókkal szemben.
A Fővárosi Közgyűlés jelenleg is vizsgálja a környezetvédelmi kedvezmények, például egy esetleges 50 százalékos parkolási díjmérséklés bevezetésének lehetőségét, ám egyelőre nincs elfogadott javaslat. Számos európai városban már működnek kompromisszumos megoldások. Prágában, Oslóban és Helsinkiben kedvezményes a villanyautók parkolása, Varsóban teljesen ingyenes, Bécsben pedig – bár alapvetően fizetős az utcai várakozás – a töltés idejére elengedik a parkolási díjat. Egy ehhez hasonló, legalább az aktív töltés idejére mentességet adó szabályozás Budapesten is érdemi segítséget jelenthetne a villanyautósoknak.
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