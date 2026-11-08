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Megtakarítás

Megtorpant a magyar tőzsde: hiába a jó negyedéves eredmények, lefordult a részvényindex

Pénzcentrum
2026. november 8. 11:04 3 perc

Növekvő forgalomban csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, BUX pénteken 143 453,78 ponton zárt, 1803,56 ponttal, 1,24 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél. A heti forgalom 133,5 milliárd forint volt az előző heti 126,9 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek.

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A Mol harmadik negyedéves tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 1760 millió dollár lett, ami összhangban van az 1754 millió dolláros konszenzussal, és 81 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Az anyavállalati részvényesekre jutó nettó eredmény 187 százalékkal 802 millió dollárra nőtt, a konszenzus 808 millió dollár volt. Ismét a finomítás volt a fő hajtóerő. A finomítás-kereskedelem üzletág tisztított EBITDA-ja a historikusan magas marzsok mellett 110 százalékkal 951 millió dollárra, a kutatás-termelés üzletág EBITDA-ja a kurdisztáni Shaikan-mező termelésének újraindulásával 48 százalékkal 423 millió dollárra nőtt. A fogyasztói szolgáltatások és a gáz üzletág 10-11 százalékkal a konszenzus alatt teljesített az üzemanyagár- és árréssapkák, valamint a tarifacsökkentés miatt. A 3,683 milliárd dolláros első kilenchavi tisztított EBITDA már a 3,0 milliárd dolláros éves iránymutatás mintegy 123 százaléka, így a Mol jóval a 2026-os céljai felett teljesít - jelezték az elemzésben.

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Az Equilor Befektetési Zrt. kitekintőjében kitért arra is, hogy a Mol újabb engedélyt kapott az amerikai pénzügyminisztérium szankciókért felelős hivatalától (OFAC), az új engedély 2026. december 11-ig lehetővé teszi a tárgyalások folytatását a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

Az elemzés szerint bevételi meglepetést és a várakozásoknak megfelelő eredményeket közölt a Magyar Telekom. A vállalat harmadik negyedéves árbevétele 7,4 százalékkal 261,0 milliárd forintra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A növekedést három tényező támogatta: az inflációkövető díjkorrekció visszavezetése, a magasabb volumen és átlagár mellett bővülő készülékértékesítés, valamint egy jelentős eszközszállítási projekt. A menedzsment megerősítette 2026-os célkitűzéseit, ezek teljesítéséhez azonban kiemelkedő negyedik negyedév szükséges. Az Equilor várakozása szerint a bevétel a sáv felső, az EBITDA AL inkább az alsó értéke közelében teljesülhet. A mintegy 10 százalékos módosított nettóeredmény-növekedés nem tűnik elérhetőnek, mert ehhez a negyedik negyedévben csaknem 27 százalékos éves bővülés kellene - közölték.

Fenntartja profitcélját a Zwack Unicum. A vállalat bruttó árbevétele 3,8 százalékkal 18,27 milliárd forintra csökkent, a jövedéki adó, a NETA és a DRS-visszaváltási díj nélküli nettó árbevétel 6,4 százalékkal 11,11 milliárd forintra mérséklődött. A csökkenés nagyobb részét a szolgáltatási árbevétel okozta. A belföldi termékértékesítés 9,76 milliárd forinton stagnált. A saját termékek árbevétele 1,1 százalékkal mérséklődött a tavalyi Unicum Orange Bitter-bevezetés magas bázisa miatt, a forgalmazott termékek árbevétele 5,0 százalékkal nőtt. Az export 14,2 százalékkal 1,09 milliárd forintra csökkent az erős forint, valamint a romániai jövedékiadó- és áfaemelés miatt.

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Az Equilor szerint középtávon fontos, hogy a Zwack alulmaradt a 25,55 százalékos tulajdonos Diageo forgalmazói tenderén, így 2027. január 1-jétől nem forgalmazza a Diageo égetett szeszesital- és RTD-márkáit. A menedzsment szerint ennek nincs érdemi hatása az idei eredményre, és fenntartja a 3,1 milliárd forintos profitcélt, amelynek a félévi adózott eredmény körülbelül 52 százaléka - írta kommentárjában az Equilor.

  • A héten a vezető részvények közül a Magyar Telekom árfolyama 3,64 százalékkal emelkedett, pénteken a részvény 2902 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta 8,4 milliárd forintot.
  • A Mol jegyzése a héten 3,68 százalékkal esett, a papír 4816 forinton zárt pénteken, heti forgalma 23,4 milliárd forintot tett ki.
  • Az OTP 1,34 százalékkal gyengült a héten, a részvény pénteken 41 240 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 88,1 milliárd forint volt.
  • A Richter árfolyama a héten 0,62 százalékkal csökkent, pénteken a papír 12 870 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma 11,7 milliárd forintot tett ki a héten.
  • A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,14 százalékkal, 98,78 ponttal csökkent, 8595,71 ponton zárt pénteken.
Címlapkép: Getty Images
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