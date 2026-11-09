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Újabb fordulat a magyarországi azbesztbotrányban: megszólalt a Magyar Közút, vizsgálat indul Gyömrőn
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) és a Magyar Közút kiemelten kezeli a gyömrői ideiglenes iskola megközelítését biztosító útszakaszon feltárt lehetséges azbesztszennyezés ügyét. A Magyar Közút november 9-én több helyszínen mintavételt végez, az anyagokat független laboratóriumban vizsgáltatja meg - közölte a társaság. A minisztérium célja, hogy a szennyezés pontos helyét, kiterjedését és eredetét mielőbb tisztázzák, és az eredmények alapján minden szükséges intézkedést megtegyenek a biztonságos környezet helyreállítása érdekében.
A gyömrői ideiglenes iskola megközelítését biztosító közúti fejlesztésre 2025 nyarán, Lázár János miniszteri elrendelése alapján került sor. A munkálatok célja az volt, hogy a korábban megfelelő szilárd burkolattal nem rendelkező útszakaszokon közúti és gyalogos kapcsolatot alakítsanak ki az iskolához.
A Magyar Közút a beruházás keretében a Kisfaludy utca és a Gróf Almássy utca kereszteződésében található buszforduló burkolatát kijavította, és 5 centiméter vastag új melegaszfalt-réteggel látta el. A Gróf Almássy utcában a meglévő térkőburkolattól a Cifra utcai csatlakozásig legalább 15 centiméter vastag martaszfaltos szélesítés és kiegyenlítés, majd 5 centiméter vastag melegaszfalt kopóréteg készült. A Cifra utcai csatlakozásnál tereprendezésre, árokfeltöltésre és fizikailag elválasztott gyalogosfolyosó kialakítására is sor került. Az önkormányzati kezelésű Cifra utcában a korábbi földút rendezése után legalább 5 centiméter vastag martaszfaltos kiegyenlítést és 5 centiméter vastag melegaszfalt kopóréteget építettek be.
A szennyezés gyanúja elsősorban az útburkolat mellett, szabadon található martaszfaltos padkát és a kereszteződés környezetét érinti. Fontos különbséget tenni a melegaszfalttal lezárt útpályaszerkezet és a fedetlen martaszfaltot tartalmazó területek között. A vizsgálatnak ezért a felhasznált anyagok eredetére, összetételére és pontos elhelyezkedésére is ki kell terjednie.
A gyömrői önkormányzat november 6-án nyilvánosságra hozott tájékoztatása szerint a településen az elmúlt évek útfelújításait vizsgálták, a hat ellenőrzött helyszín közül öt esetében nem mutattak ki azbesztet, egyedül a Cifra utcai területen azonosítottak szennyeződést.
A Magyar Közút a szennyezés körülményeinek teljes körű tisztázása érdekében további, több helyszínre kiterjedő vizsgálatot indított. A társaság 2026. november 9-re reprezentatív mintavételt rendelt el, amely nemcsak az iskola környezetében található martaszfaltos padkára, hanem arra a külső anyagdepóra is kiterjed, ahonnan a 2025-ös munkálatokhoz felhasznált martaszfalt származott. A mintákat külső, független laboratórium vizsgálja meg. A laboratórium előzetesen kéthetes vizsgálati időt jelzett vissza, a Magyar Közút azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredmények ennél hamarabb rendelkezésre álljanak.
A minisztérium és a Magyar Közút számára a legfontosabb szempont az érintett gyermekek, szülők, pedagógusok és környékbeli lakosok egészségének védelme. A szennyezés gyanújával érintett területet az önkormányzat már lezárta, geotextíliával lefedte, és a porképződés csökkentése érdekében locsolást alkalmaz. Ezek fontos átmeneti óvintézkedések a végleges megoldásig.
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Amennyiben a független laboratóriumi vizsgálatok megerősítik az azbesztszennyezést, a Magyar Közút az illetékes hatóságokkal és az önkormányzattal együttműködve meghatározza és előkészíti a szennyezett anyag biztonságos eltávolításához, elszállításához, valamint az érintett terület helyreállításához szükséges intézkedéseket. A beavatkozás során a porképződés és az esetleges további környezeti terhelés megelőzése kiemelt követelmény.
A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 2025-ös munkálatok a vonatkozó műszaki előírások és belső technológiai utasítások alapján valósultak meg. Az útépítés során korábban országos közútból visszanyert, újrahasznosított martaszfaltot is felhasználtak. A jelenleg alkalmazott műszaki előírások és technológiai utasítások az ilyen eredetű martaszfalt újrafelhasználásához nem írnak elő külön azbeszttartalom-vizsgálatot. Ez azonban nem változtat azon, hogy minden felhasznált építőanyagnak meg kell felelnie a biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.
A minisztérium ezért a konkrét ügy körülményeinek tisztázása mellett fontosnak tartja annak áttekintését is, hogy az esetleges szennyeződés miként kerülhetett az útépítéshez használt anyagba, és szükség van-e az újrahasznosított útépítési anyagok ellenőrzési gyakorlatának módosítására.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a Magyar Közút szorosan együttműködik a gyömrői önkormányzattal és az illetékes hatóságokkal. A cél nemcsak a szennyezés gyanújának mielőbbi és megnyugtató kivizsgálása, hanem a probléma eredetének feltárása, a szükséges beavatkozások elvégzése és minden olyan tanulság levonása, amely hozzájárulhat a hasonló esetek megelőzéséhez.
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