Ezzel a módszerrel vágja meg a rezsiszámláját rengeteg magyar: nem olcsó beruházni, de busásan megtérülhet

A melegvíz előállítása egész évben része a háztartások energiafogyasztásának. Egy hagyományos villanybojler mellett ezért felmerülhet, hogy hőszivattyús berendezéssel csökkenthető-e az áramszámla. A fogyasztásban jelentős lehet a különbség, a váltás megtérülését azonban a teljes beruházási költség dönti el -hívta fel a figyelmet sajtóközleményében egy klímarendezésekkel foglalkozó vállalat, a Gree.

Egy 200 literes tartály vizének 10-ről 55 Celsius-fokra melegítéséhez körülbelül 10,5 kilowattóra hőenergia kell. Egy hagyományos villanybojler ehhez nagyjából ugyanennyi villamos energiát használ fel. Egy klímás fűtést és melegvíz-készítést összekapcsoló rendszer esetében a hatékonysági értékkel számolva az elméleti áramigény 2,3 kilowattóra.

Ez egy adott hatékonysági értéken alapuló számítás, nem az éves fogyasztásra vagy megtakarításra vonatkozó ígéret. A tényleges eredményt befolyásolja a külső hőmérséklet, a beállított vízhőfok és az is, mennyi meleg vizet használ a háztartás.

Hidegben is működhet, de csökkenhet a teljesítménye

Egy ilyen berendezés mínusz 22 Celsius-fokos külső hőmérsékletig működőképes. Ez nem jelenti azt, hogy ilyen hidegben is ugyanolyan gyorsan és hatékonyan melegíti a vizet, mint enyhébb időben.

„Ilyen hidegben már alacsonyabb teljesítmény érhető el, ezért több idő szükséges ugyanannyi víz felmelegítéséhez” – mondta Stuller István, a Gree műszaki szakértője. A várakozási idő elektromos fűtőbetéttel csökkenthető, ennek használata viszont növeli az áramfogyasztást.

A tartály méretét is a háztartás szokásaihoz kell igazítani. A 200 liter, 55 fokosra melegített vízből körülbelül 300 liter 40 fokos zuhanyvíz keverhető, ha a hozzáadott hideg víz 10 fokos. Ez a számítás fejenként 40–60 literrel számolva nagyjából öt-hét zuhanyzásra elegendő. Ha többen rövid időn belül sok vizet használnak, a tartály kiürülhet, és meg kell várni, amíg a víz ismét felmelegszik.

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A teljes beruházás ára számít

Az ilyen rendszer azoknak lehet érdekes, akik eleve több helyiség klímás fűtését és hűtését tervezik, és a melegvíz-ellátást is elektromos megoldással alakítanák ki. Meglévő radiátoros vagy padlófűtéses hálózat közvetlen működtetésére a bemutatott berendezés nem alkalmas.

Nyáron a hűtés során a lakásból elvont hő egy része a víz melegítésére fordítható. Ez javíthatja a rendszer hatékonyságát, de a melegvíz előállítása ilyenkor is igényel villamos energiát.

A villanybojlerhez képest elérhető fogyasztáscsökkenés önmagában kevés a megtérülés kiszámításához. A melegvíz-tartályon felül kültéri és beltéri egységekre, valamint telepítésre is szükség van. A döntés előtt ezért a teljes árajánlatot és a várható éves fogyasztást érdemes összevetni a jelenlegi rendszer költségével.