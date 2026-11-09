2026. november 9. hétfő Tivadar
0 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Technician performing maintenance on outdoor heat pump unit near residential building exterior. Man installing air source heat pump, using tools. Concept of HVAC service and heating system repair
Otthon

Ezzel a módszerrel vágja meg a rezsiszámláját rengeteg magyar: nem olcsó beruházni, de busásan megtérülhet

Pénzcentrum
2026. november 9. 19:28 2 perc

A melegvíz előállítása egész évben része a háztartások energiafogyasztásának. Egy hagyományos villanybojler mellett ezért felmerülhet, hogy hőszivattyús berendezéssel csökkenthető-e az áramszámla. A fogyasztásban jelentős lehet a különbség, a váltás megtérülését azonban a teljes beruházási költség dönti el -hívta fel a figyelmet sajtóközleményében egy klímarendezésekkel foglalkozó vállalat, a Gree.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egy 200 literes tartály vizének 10-ről 55 Celsius-fokra melegítéséhez körülbelül 10,5 kilowattóra hőenergia kell. Egy hagyományos villanybojler ehhez nagyjából ugyanennyi villamos energiát használ fel. Egy klímás fűtést és melegvíz-készítést összekapcsoló rendszer esetében a hatékonysági értékkel számolva az elméleti áramigény 2,3 kilowattóra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez egy adott hatékonysági értéken alapuló számítás, nem az éves fogyasztásra vagy megtakarításra vonatkozó ígéret. A tényleges eredményt befolyásolja a külső hőmérséklet, a beállított vízhőfok és az is, mennyi meleg vizet használ a háztartás.

Hidegben is működhet, de csökkenhet a teljesítménye

Egy ilyen berendezés mínusz 22 Celsius-fokos külső hőmérsékletig működőképes. Ez nem jelenti azt, hogy ilyen hidegben is ugyanolyan gyorsan és hatékonyan melegíti a vizet, mint enyhébb időben.

„Ilyen hidegben már alacsonyabb teljesítmény érhető el, ezért több idő szükséges ugyanannyi víz felmelegítéséhez” – mondta Stuller István, a Gree műszaki szakértője. A várakozási idő elektromos fűtőbetéttel csökkenthető, ennek használata viszont növeli az áramfogyasztást.

A tartály méretét is a háztartás szokásaihoz kell igazítani. A 200 liter, 55 fokosra melegített vízből körülbelül 300 liter 40 fokos zuhanyvíz keverhető, ha a hozzáadott hideg víz 10 fokos. Ez a számítás fejenként 40–60 literrel számolva nagyjából öt-hét zuhanyzásra elegendő. Ha többen rövid időn belül sok vizet használnak, a tartály kiürülhet, és meg kell várni, amíg a víz ismét felmelegszik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A teljes beruházás ára számít

Az ilyen rendszer azoknak lehet érdekes, akik eleve több helyiség klímás fűtését és hűtését tervezik, és a melegvíz-ellátást is elektromos megoldással alakítanák ki. Meglévő radiátoros vagy padlófűtéses hálózat közvetlen működtetésére a bemutatott berendezés nem alkalmas.

Nyáron a hűtés során a lakásból elvont hő egy része a víz melegítésére fordítható. Ez javíthatja a rendszer hatékonyságát, de a melegvíz előállítása ilyenkor is igényel villamos energiát.

A villanybojlerhez képest elérhető fogyasztáscsökkenés önmagában kevés a megtérülés kiszámításához. A melegvíz-tartályon felül kültéri és beltéri egységekre, valamint telepítésre is szükség van. A döntés előtt ezért a teljes árajánlatot és a várható éves fogyasztást érdemes összevetni a jelenlegi rendszer költségével.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #energia #rezsi #megtakarítás #beruházás #villanyszámla #klíma #energiahatékonyság #energiafogyasztás #hőszivattyú

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:25
20:16
20:03
19:44
19:28
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
november 9. 13:44 Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete
november 9. 10:45 Mi a fene folyik a részvénypiacokon? A magyar tőzsde veri Európát
november 8. 11:04 Megtorpant a magyar tőzsde: hiába a jó negyedéves eredmények, lefordult a részvényindex
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 8.
„A magyar konyha sok mindent elbír” – így matekozik ma egy budai sztárétterem séfje a drágulás közepette
2026. november 9.
Ezzel veri át saját magát rengeteg magyar kisvállalkozó: milliós kiadás lehet az olcsó marketingtrükk eredménye
2026. november 9.
Szomorú igazság derült ki a magyar férfiakról: ezért élnek lényegesen kevesebbet, mint a nők
2026. november 9.
Brutális a szakadék magyar és magyar között: ennyiből gazdálkodnak a leggazdagabb és a legszegényebb családok
NAPTÁR
Tovább
2026. november 9. hétfő
Tivadar
46. hét
November 9.
A világszabadság napja
November 9.
Feltalálók napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megvan, kik lehetnek a Wekerle Plusz első igazi nagy nyertesei: akinek itt van háza, dörzsölheti a markát
2
1 hete
Új lakhatási forma hódíthatja meg Budapestet: már 110 ezer forintért is lehet szobát bérelni, de van egy csavar
3
6 napja
Új áramtarifát vezetnek be 2027-től: már igényelhető, meglepően olcsó lehet a klímás fűtés - de nem mindenkinek
4
3 hete
Családi pótlék-emelés 2027: itt vannak az összegek, ennyi plusz pénzt kapnak a magyar családok gyerekszámtól függően
5
4 hete
Itt a brüsszeli javaslat: keményen lecsaphatnak a balatoni és budapesti ingatlantulajokra, nem lesz kibúvó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Idegen forrású ügylet
Olyan hitelügylet, amely során a bank nem saját forrását helyezi ki az ügyfélnek, hanem valamely más pénzügyi intézménytől kapott forrást ad tovább.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 9. 20:03
A magyarok többsége elköveti ezt a hibát a fűtési szezonban: méregdrága árat fizethetnek érte
Pénzcentrum  |  2026. november 9. 19:00
Ezzel veri át saját magát rengeteg magyar kisvállalkozó: milliós kiadás lehet az olcsó marketingtrükk eredménye
Agrárszektor  |  2026. november 9. 19:27
Ilyen hagymával van tele rengeteg piac: kemény, honnan érkezik