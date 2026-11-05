Több mint 20 ezer magyar autósnak rendszámot kell cserélnie azonnal: ha lejár a határidő, kivonják a járművet a forgalomból

A plug-in hibrid autók tulajdonosainak legkésőbb 2026. november 30-ig le kell cserélniük járművük zöld rendszámát, ezt követően ezek az autók már nem vehetnek részt a közúti forgalomban a korábbi rendszámtáblával. December 1-jétől közúti ellenőrzés esetén a hatóság kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását. A határidő jelenleg még 25 771 autóst érint. A közigazgatás felkészült az ügyintézési feladatokra, és arra kéri az érintetteket, hogy ne hagyják az utolsó napokra a rendszámcserét.

A plug-in hibrid járművek zöld rendszámának kivezetéséről még az előző kormány döntött 2024-ben. Az új szabályozás 2024. szeptember 1-jén lépett hatályba; ettől az időponttól kezdve új zöld rendszámot már kizárólag tisztán elektromos és nulla emissziós járművek kaphatnak, a korábban kiadott, plug-in hibrideken lévő zöld rendszámok használatára pedig 2026. november 30-ig biztosítottak átmeneti időszakot.

Az új kormány a szabályozást nem vonta vissza. Ennek egyik fontos oka, hogy a döntés végrehajtása már két éve megkezdődött: az újonnan forgalomba helyezett plug-in hibridek már nem kaphattak zöld rendszámot, és számos tulajdonos időközben már elvégezte a cserét. A szabályozás visszavonása így azokat is hátrányosan érinthette volna, akik az előírásoknak megfelelően már alkalmazkodtak a változáshoz. A korábban zöld rendszámot kapott járművek esetében biztosított átmeneti időszakból pedig már csak alig három hét van hátra.

A szabályozás módosításának hátterében az áll, hogy a hazai és nemzetközi tapasztalatok szerint a hálózatról tölthető hibridek tényleges környezetvédelmi teljesítménye sok esetben elmarad a korábban feltételezettől. A változtatás célja, hogy a környezetkímélő járműveknek járó kedvezmények jobban igazodjanak azok tényleges környezeti előnyeihez, és hosszabb távon a tisztán elektromos közlekedés elterjedését ösztönözzék.

A kormányablakok felkészültek az ügyintézésre

A kormányablakokban a határidő közeledtével kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az érintett autósok időben értesüljenek a teendőkről. Októberben figyelemfelhívó plakátokat helyeztek ki, papír alapon és digitális formában egyaránt, hogy minél több ügyfélhez eljusson a november 30-i határidő.

A kormányablakok valamennyi rendelkezésre álló, gépjárműügyekkel foglalkozó ügyintézővel fogadják az ügyfeleket. Jelenleg nem tartják szükségesnek a rendkívüli nyitvatartás bevezetését, ugyanakkor az ügyforgalom alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik, és szükség esetén egyes kormányablakokban a hosszabb ügyfélfogadás lehetőségét sem zárják ki.

Az ügyintézéshez előzetesen időpontot lehet foglalni a Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban, DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-azonosítást követően. Az időpontfoglalás azonban nem kötelező: az érintettek sorszámhúzással is intézhetik az ügyet a kormányablakokban.

Hogyan történik a rendszámcsere?

A járműtulajdonosok két lehetőség közül választhatnak:

Átrendszámozás: a jármű új, fehér alapszínű rendszámot kap. Ennek díja egy pár rendszámtábla esetén 11 475 forint, a forgalmi engedély cseréje pedig további 6000 forint.

Karakterazonos rendszámcsere: a tulajdonos megtarthatja eredeti betű- és számkombinációját, amelyet fehér alapszínű rendszámtáblán gyártanak le. Ennek díja 16 605 forint, és nem szükséges hozzá a forgalmi engedély cseréje.

Fontos, hogy a karakterazonos rendszám legyártása időigényes lehet, ezért különösen azoknak érdemes mielőbb intézkedniük, akik ezt a megoldást választják.

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Az átrendszámozás után pedig a tulajdonosnak gondoskodnia kell arról is, hogy az új rendszámot bejelentse a biztosítónak, az autópálya-matrica esetében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatónak, valamint – ha van – a parkolótársaságnak és lízingelt autó esetén a lízingbeadónak is.

Aki elmulasztja a határidőt, nem közlekedhet tovább a régi rendszámmal

2026. december 1-jétől az 5N és 5P környezetvédelmi osztályba sorolt, zöld rendszámmal közlekedő járművek már nem vehetnek részt a közúti forgalomban a korábbi rendszámtáblával. Közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását. A jármű csak az átrendszámozást követően kerülhet vissza a forgalomba.

Ezért különösen fontos, hogy az érintettek ne hagyják az ügyintézést az utolsó napokra. A november 30-án benyújtott, de még le nem gyártott rendszámra váró autó december 1-jétől nem közlekedhet a régi zöld rendszámmal.

A tisztán elektromos autók kedvezményei megmaradnak

A változás nem érinti a tisztán elektromos és a nulla emissziós járműveket.

Az 5E és 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt autók továbbra is jogosultak a zöld rendszámra, és megmaradnak az ehhez kapcsolódó adó- és illetékkedvezményeik is: többek között a gépjárműadó, a cégautóadó, a visszterhes vagyonátruházási illeték és a regisztrációs adó alóli mentesség.