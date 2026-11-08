2026. november 8. vasárnap Zsombor
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Keszthelyi őszi naplemente városi látkép Magyarországon. Jellegzetes magyar épületek és házak, felülről nézve.
Autó

Vitézy Dávid rendkívüli bejelentése: vége lehet a nyári dugóknak, óriási közlekedési fejlesztés indul a Balatonnál

Pénzcentrum
2026. november 8. 12:03 2 perc

Új bekötőút tervezése indul meg Keszthely térségében, emellett főútfelújításokat és három kerékpáros fejlesztést is előkészítenek a Balaton nyugati medencéjében – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár Keszthely a régió legnagyobb városa és legfontosabb turisztikai központja, a közúti megközelítése jelenleg nem megfelelő. Az M76-os gyorsforgalmi útról érkező forgalom ugyanis Fenékpusztánál a 71-es főútra terelődik, ami a főszezonban rendszeresen jelentős torlódásokat okoz. A probléma orvoslására egy mintegy 7 kilométer hosszú, kétszer egysávos – a későbbiekben igény szerint bővíthető – út tervezése kezdődik meg, amely részben új nyomvonalon köti majd össze az M76-os jelenlegi végcsomópontját a 75-ös főúttal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A beruházás nemcsak Keszthely biztonságosabb és gyorsabb elérését garantálja, hanem tehermentesíti a 71-es főút fenékpusztai szakaszát is, amelyet szintén felújítanak. Ezzel párhuzamosan előkészítik a 76-os főút korszerűsítését is a fenékpusztai és a sármelléki csomópont között. A fejlesztés Zalaegerszeg irányába is gyorsabb eljutást biztosít majd a félbehagyott M76-os és a 760-as főút összekötésével. Vitézy Dávid a nyomvonal kialakítása kapcsán hangsúlyozta, hogy "fontos, hogy a Kis-Balaton védelme miatt kötjük be észak felé a 760-as főútba az M76 korábban elkészült csonkját, és nem visszük tovább a gyorsforgalmi utat Sármellék felé, amely jelentős környezeti károkat okozna."

Az autós infrastruktúra mellett a kerékpáros hálózat fejlesztése is elindul a térségben. A beruházás előkészítésének részeként megkezdik a Fenékpuszta és Sármellék közötti kerékpáros összeköttetés, valamint a Festetics-major környezetét érintő kerékpárút-fejlesztések tervezését, emellett előkészítik a Balatoni Bringakör Keszthely és Vonyarcvashegy közötti szakaszának korszerűsítését is.

A Balaton közlekedésének fejlesztésénél fontosnak tartjuk, hogy valamennyi közlekedési mód használatát segítsük, miközben ezek a fejlesztések javítják a helyben élők mindennapi közlekedését, a térség megközelíthetőségét, egyúttal a turizmus élénkítését is elősegítik

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– fogalmazott a miniszter.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #Balaton #turizmus #fejlesztés #beruházás #kerékpárút #utak #hellovidék #vitézy dávid #zala megye #keszthely
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:57
13:29
13:06
12:31
12:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 8. 11:04 Megtorpant a magyar tőzsde: hiába a jó negyedéves eredmények, lefordult a részvényindex
november 6. 17:41 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: brutális osztalék jöhet a Molnál
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 8.
„A magyar konyha sok mindent elbír” – így matekozik ma egy budai sztárétterem séfje a drágulás közepette
2026. november 7.
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
2026. november 8.
Donald Trump félidős bukása átrajzolja a részvénypiacokat: hova tedd a pénzed most, ha rommá akarod keresni magad?
2026. november 8.
Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot
2026. november 8.
Ennyibe kerülnek 2026-ban a prémium szaloncukrok: az idei árakkal meglepőt húzott a Szamos, Stühmer, Sulyán és a Demeter
NAPTÁR
Tovább
2026. november 8. vasárnap
Zsombor
45. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Rendkívüli döntés: árplafont vezetnek be a gázolajra és benzinre a lakosságnak a töltőállomásokon
2
1 hónapja
Meglépték: jön a hatósági üzemanyagár, erre kell készülni a kutakon
3
1 hónapja
Aláírták a törvényt, végre olcsóbb lehet a benzin, gázolaj: árplafont és adóváltozásokat is bevezetnek
4
2 hete
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
5
2 hete
Ennyi volt, lehúzza a rolót az Audi-gyár egyik beszállítója: az egész üzemet beszántják 2026 végén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 8. 13:57
Megvan a dátum, mikor nyit a Városligeti Műjégpálya: nem lesz olcsó mulatság, ha hétvégén korcsoláyzni akar menni a család
Pénzcentrum  |  2026. november 8. 13:06
Donald Trump félidős bukása átrajzolja a részvénypiacokat: hova tedd a pénzed most, ha rommá akarod keresni magad?
Agrárszektor  |  2026. november 8. 13:03
Ez elképesztő: ilyen erdők lephetik el a magyar városokat a jövőben?