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Vitézy Dávid rendkívüli bejelentése: vége lehet a nyári dugóknak, óriási közlekedési fejlesztés indul a Balatonnál
Új bekötőút tervezése indul meg Keszthely térségében, emellett főútfelújításokat és három kerékpáros fejlesztést is előkészítenek a Balaton nyugati medencéjében – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Bár Keszthely a régió legnagyobb városa és legfontosabb turisztikai központja, a közúti megközelítése jelenleg nem megfelelő. Az M76-os gyorsforgalmi útról érkező forgalom ugyanis Fenékpusztánál a 71-es főútra terelődik, ami a főszezonban rendszeresen jelentős torlódásokat okoz. A probléma orvoslására egy mintegy 7 kilométer hosszú, kétszer egysávos – a későbbiekben igény szerint bővíthető – út tervezése kezdődik meg, amely részben új nyomvonalon köti majd össze az M76-os jelenlegi végcsomópontját a 75-ös főúttal.
A beruházás nemcsak Keszthely biztonságosabb és gyorsabb elérését garantálja, hanem tehermentesíti a 71-es főút fenékpusztai szakaszát is, amelyet szintén felújítanak. Ezzel párhuzamosan előkészítik a 76-os főút korszerűsítését is a fenékpusztai és a sármelléki csomópont között. A fejlesztés Zalaegerszeg irányába is gyorsabb eljutást biztosít majd a félbehagyott M76-os és a 760-as főút összekötésével. Vitézy Dávid a nyomvonal kialakítása kapcsán hangsúlyozta, hogy "fontos, hogy a Kis-Balaton védelme miatt kötjük be észak felé a 760-as főútba az M76 korábban elkészült csonkját, és nem visszük tovább a gyorsforgalmi utat Sármellék felé, amely jelentős környezeti károkat okozna."
Az autós infrastruktúra mellett a kerékpáros hálózat fejlesztése is elindul a térségben. A beruházás előkészítésének részeként megkezdik a Fenékpuszta és Sármellék közötti kerékpáros összeköttetés, valamint a Festetics-major környezetét érintő kerékpárút-fejlesztések tervezését, emellett előkészítik a Balatoni Bringakör Keszthely és Vonyarcvashegy közötti szakaszának korszerűsítését is.
A Balaton közlekedésének fejlesztésénél fontosnak tartjuk, hogy valamennyi közlekedési mód használatát segítsük, miközben ezek a fejlesztések javítják a helyben élők mindennapi közlekedését, a térség megközelíthetőségét, egyúttal a turizmus élénkítését is elősegítik
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– fogalmazott a miniszter.
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