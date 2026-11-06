900 ezer Opelt hívnak vissza életveszélyes hiba miatt: 2005 és 2018 közötti évjáratok érintettek, így ellenőrizd, a tiéddel is gond van-e

Több népszerű Opel-modellt is érint az a visszahívási akció, amelyet a Takata hibás légzsákjai miatt rendelt el a gyártó. A probléma világszerte több mint 900 ezer autót érint, egyes járművekkel pedig már közlekedni sem szabad, mert a légzsák működésbe lépésekor fémdarabok repülhetnek az utastérbe, súlyos, akár halálos sérüléseket okozva. Mutatjuk, mely típusok érintettek, és hogyan ellenőrizhető, hogy a saját autónkat is vissza kell-e vinni a szervizbe.

Komoly biztonsági kockázatot jelentő hiba miatt indított visszahívási akciót az Opel: a gyártó több ezer autót rendel vissza a szervizekbe a Takata által gyártott légzsákok meghibásodása miatt. A probléma világszerte több mint 900 ezer járművet érint, egyes modellek tulajdonosainak pedig azt tanácsolják, hogy azonnal hagyják abba autójuk használatát. Az érintett típusok között több népszerű modell, köztük az Astra, a Meriva, a Mokka, a Vectra és a Zafira is szerepel.

A Takata hibás légzsákjai már évek óta komoly problémát jelentenek az autóiparban, emlékeztet az ADAC. A japán beszállító által gyártott légzsákok gázgenerátorai az idő múlásával, különösen magas hőmérséklet és páratartalom hatására meghibásodhatnak. Baleset esetén a légzsák működésbe lépésekor a kelleténél jóval nagyobb nyomás keletkezhet, aminek következtében fémdarabok repülhetnek az utastérbe. Ez súlyos sérüléseket, szélsőséges esetben akár halált is okozhat.

A probléma nem új keletű: 2013 óta világszerte több mint 100 millió autót kellett átalakítani vagy javítani a hibás Takata-légzsákok miatt. Most az Opel is újabb visszahívási akciót indított. A teljes érintett járműállomány világszerte meghaladja a 900 ezret.

Ezeket az Opel-modelleket érinti a visszahívás

A visszahívásban több, különböző évjáratú Opel-modell is érintett. A gyártó a vezetőoldali légzsák cseréjét végzi el az érintett járműveken, a javítás pedig díjmentes.

A visszahívás az alábbi típusokat és gyártási időszakokat érinti:

Opel Astra: 2005. január 3. és 2014. június 11. között gyártott példányok

Opel Astra 10: 2009. február 24. és 2018. augusztus 23. között

Opel Cascada: 2012. május 8. és 2018. augusztus 22. között

Opel Meriva: 2009. február 5. és 2017. március 24. között

Opel Mokka: 2011. december 15. és 2018. június 6. között

Opel Vectra: 2003. július 4. és 2008. október 10. között

Opel Zafira: 2011. február 25. és 2016. július 26. között

Opel Signum: 2005. február 16. és 2008. június 19. között

Egyes autókkal már közlekedni sem szabad

A visszahívás különösen súlyos része, hogy bizonyos járművek esetében a gyártó azonnali vezetési tilalmat rendelt el. Ez azt jelenti, hogy az érintett autókat a javítás elvégzéséig egyáltalán nem szabad használni.

Az Opel tájékoztatása szerint a KU3 jelzésű, vezetési tilalommal járó visszahívás eredetileg több dél-európai országban érintett bizonyos járműveket. Németországban ez az intézkedés eredetileg nem volt érvényben, ugyanakkor egyes érintett autókat időközben használt járműként más országokból importáltak, majd ott forgalomba helyeztek.

A Stellantis időközben egész Európára kiterjesztette a vezetési tilalmat az Opel és Vauxhall Astra H (2005–2014), valamint a Vectra és Signum (2005–2008) egyes példányaira. Az érintett tulajdonosokat közvetlenül értesítik a szükséges teendőkről. A gyártó nyomatékosan kéri őket, hogy az értesítés kézhezvétele után ne használják tovább az autójukat, hanem haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot egy hivatalos márkaszervizzel.

Így tudhatod meg, érintett-e az autód

Az Opel weboldalán található alvázszám-kereső segítségével bárki ellenőrizheti, hogy járműve érintett-e valamelyik visszahívási akcióban. Ehhez az autó egyedi azonosítójára, vagyis a VIN/FIN-számra van szükség.

Ha a jármű a Takata-légzsákok miatt elrendelt visszahívásban érintett, a tulajdonos tájékoztatást kap, és időpontot kell egyeztetnie egy Opel márkaszervizzel az ingyenes légzsákcserére.

Fontos, hogy az autótulajdonosok gondoskodjanak arról, hogy a járműnyilvántartásban szereplő lakcímük és elérhetőségeik naprakészek legyenek, így a gyártó és a hatóságok időben értesíthetik őket az esetleges biztonsági intézkedésekről.