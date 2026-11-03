Brutál leépítést jelentett be a Mercedes és a Volkswagen beszállítója: 5 gyárat zárnak be, rengetegen kerülnek utcára

Komoly leépítést és gyárbezárásokat jelentett be a német Schaeffler autóipari beszállító, amely európai szinten 3460 munkahelyet szüntet meg, és öt telephelyét végleg bezárja. A vállalat a belső égésű motorral szerelt járművek iránti kereslet gyengülésével, az elektromos autók vártnál lassabb térnyerésével és az élesedő piaci versennyel indokolta a drasztikus költségcsökkentést.

A karcsúsítás összesen tizenhat európai telephelyet érint, ennek részeként négy németországi és egy belgiumi üzemet zárnak be végleg. A leépítés súlypontja Németországra esik, ahol 2028-ig nagyjából 2660 álláshely szűnik meg, ami a cég hazai munkavállalóinak megközelítőleg a kilenc százalékát jelenti - írja a Reuters.

Klaus Rosenfeld vezérigazgató a lépést azzal magyarázta, hogy a kiugróan magas munkabérek ellenére is meg kell őrizniük a németországi és az európai kutatás-fejlesztés, valamint a gyártás versenyképességét. Kiemelte, hogy a bérköltségek Németországban mintegy két és félszer magasabbak, mint más európai országokban. A vezérigazgató egyelőre azt sem zárta ki, hogy 2028 után újabb leépítésekre lesz szükség, de a vállalat először a mostani csomagot szeretné letárgyalni és végrehajtani.

A Schaeffler döntése jól mutatja a német autóipari ellátási láncra nehezedő nyomást, amelyet a visszaeső gyártási volumen és a kínai riválisok előretörése idézett elő. A szűkülő piacon a nyereségesség megőrzése érdekében a cég olyan meghatározó ügyfelei is szigorú költségcsökkentési programokat hajtanak végre, mint a Volkswagen, a Mercedes-Benz vagy a Porsche.

A vállalat számításai szerint a mostani szerkezetátalakítás 2030-ra évi mintegy 300 millió eurós megtakarítást eredményez majd. Maga az átszervezés egyszeri tételként nagyjából 480 millió euróba kerül, amelynek döntő részét még az idei, 2026-os évben elkönyvelik.

A költségcsökkentésből a felső vezetés is kiveszi a részét, így az igazgatóság tagjainak javadalmazását két évre tíz százalékkal mérséklik. Rosenfeld hangsúlyozta, hogy ezzel nem csupán az üzemi tanácsnak és a szakszervezeteknek akarnak üzenni, hanem azonnal és közvetlenül is hozzá kívánnak járulni a pénzügyi terhek enyhítéséhez. A szigorú megszorítások ellenére a menedzsment bizakodó a negyedik negyedéves készpénztermelő képességet illetően, és a vezérigazgató megerősítette, hogy az átalakítások idején is fenn kívánják tartani a folyamatos osztalékfizetést a részvényesek számára.