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Megszólaltak a Magyarországon működő koreai akkugyárak: fontos vállalásokat tettek a magyaroknak
Közös felelősségvállalási nyilatkozatot írtak alá a Magyarországon működő dél-koreai akkumulátoripari vállalatok és a dél-koreai ipari és kereskedelmi tárca hétfőn Budapesten. A dokumentumban a környezetvédelem, a telephelyi biztonság és a munkavállalói jogok tiszteletben tartása mellett kötelezték el magukat a cégek. Az aláírók között olyan jelentős szereplők is vannak, mint a Samsung SDI és az SK On.
Közös felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot írtak alá a környezetvédelem, a biztonság és az emberi jogok területén a Magyarországon működő dél-koreai akkumulátoripari vállalatok és a dél-koreai ipari és kereskedelmi tárca hétfőn Budapesten - tájékoztatott a dél-koreai KOTRA kereskedelmi befektetésösztönző ügynökség. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán hangsúlyozta: a két ország kereskedelmi-ipari együttműködése folyamatosan fejlődik.
A közlemény szerint az eseményen Pak Csongszong, a Koreai Köztársaság kereskedelemért felelős miniszterének vezetésével az aláírók megerősítették elkötelezettségüket a magyar társadalommal együtt fejlődő akkumulátoripari ökoszisztéma kialakítása mellett.
Az eseményen részt vettek a Magyarországon működő koreai akkumulátoripari cégek (mások mellett a Samsung SDI, az SK On, az EcoPro BM, a Dongwha Electrolyte, a W-SCOPE és a SungEel HiTech), a Koreai Akkumulátoripari Szövetség (KBIA), a Koreai Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint a KOTRA budapesti kereskedelmi irodájának vezetője.
Az aláírt nyilatkozat három területen rögzít közös alapelveket és konkrét intézkedéseket. A környezetvédelem terén az aláírók elkötelezték magukat a levegő, a vizek és a talaj védelme, valamint a helyi közösségekkel folytatott átlátható kommunikáció mellett. Vállalták ezen a biztonsági követelmények megerősítését telephelyeiken és a teljes ellátási láncban. Az emberi jogok területén pedig nyilatkoztak valamennyi munkavállaló jogainak és méltóságának tiszteletben tartásáról, beleértve a külföldi és a partnercégek által foglalkoztatott dolgozókat is.
Pak Csongszong a közlemény szerint hangsúlyozta: a koreai kormány szorosan együtt fog működni a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy a vállalatok maradéktalanul teljesítsék a nyilatkozatban vállaltakat, és "a magyar társadalommal együtt fejlődjenek". A koreai akkumulátoripari vállalatok a jövőben rendszeres párbeszédet kívánnak folytatni a magyar kormánnyal és a helyi közösségekkel, velük közösen áttekinteni a nyilatkozatban foglaltak megvalósításának előrehaladását - áll a közleményben.
Kapitány István a Facebook-oldalán közzétett videójában kiemelte: Dél-Korea Magyarország 3. legnagyobb üzleti partnere, és a harmadik legnagyobb beruházó. A kereskedelmi-ipari együttműködés folyamatosan fejlődik, 2026-ban jelentős, 10 százalékos növekedést mutatott.
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A miniszter közlése szerint tárgyalásaik során hangsúlyozták környezetvédelmi szabályok betartásának fontosságát, és azt is, hogy minden munkavédelmi és munkajogi szempontnak meg kell felelnie a Magyarországon működő vállalatoknak. Hozzátette: ebben teljes egyetértés volt közöttük. Arról is tárgyaltak a miniszterrel és a koreai delegációval, hogy miként tudnák tovább fejleszteni ezt a kooperációt.
Kapitány István jelezte: a jövő év elején Koreába utazik üzleti delegációval. Megvizsgálják, hogy a magyar vállalatok hogyan tudnak bekapcsolódni egyre jobban az értékláncba. Arról tárgyaltak a tájékoztatása szerint, hogy nagyobb mértékben hoznak kutatás-fejlesztést Magyarországra. A miniszter azt írta: nagyon optimista a magyar-koreai üzleti, ipari és gazdasági kapcsolatok fejlődését illetően.
Címlapi kép: Mónus Márton, MTI/MTVA
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