Autósok, figyelem! Bírság járhat, ha feleslegesen hajtunk be, állunk meg egy bolt parkolójában: 2030-ig él a szigorítás

Nincs időd most végigolvasni? Itt a lényeg röviden

Ausztriában bolt-, benzinkút- vagy céges parkolóban csak az álljon meg, aki ott vásárol vagy tankol. Egy rövid megállás vagy fordulás is több száz eurós fizetési felszólítást hozhat. Idén januártól viszont jóval kevesebbet kérhetnek jogszerűen.

Egy magyar autós Sankt Pöltenben, egy bezárt szupermarket parkolójában állt meg, majd hetekkel később több száz eurós fizetési felszólítást kapott. Az esetről a Hegylakók számolt be. Az autós nem fizetett azonnal, hanem ügyvédhez fordult. Az eredmény: „A mi esetünkben azonnal elengedtek 250 eurót, mert nem volt jogalapja” – mondta.

Ez mai árfolyamon nagyjából 91 ezer forint. Az eset nem egyedi: Ausztriában évek óta üzletág épül a magánterületen megálló, forduló autósokra. 2026. január 1-jétől azonban új szabályok élnek, és az osztrák fogyasztóvédők szerint a túlzó követeléseknek ma már nincs alapjuk. Összeszedtük, mennyit kérhetnek jogszerűen, mit nem kell kifizetni, és mit érdemes tenni, ha ilyen levél érkezik.

Miért jön levél egy megállás miatt?

Az osztrák jog szerint a magánterület engedély nélküli használata birtokháborításnak (Besitzstörung) minősülhet. Ehhez nem kell hosszan parkolni: egy rövid megállás vagy egy fordulás is elég lehet. Az ADAC német autóklub szerint tiltótábla sem feltétlenül kell, elég, ha felismerhető, hogy a terület magántulajdon.

A tipikus helyszín egy bezárt bolt vagy benzinkút parkolója, amely az útról nyitottnak tűnik. Sorompó, lánc nincs, legfeljebb egy kis tábla. Kamerák rögzítik a rendszámot, majd ügyvédi levél érkezik a tulajdonosnak. A fenti esetben leírt St. Pölten-i parkolóról az osztrák Heute már 2021-ben megírta, hogy az oda behajtóknak 365 euróba került a figyelmetlenség.

A levél jellemzően három dolgot kér: egy nyilatkozatot, hogy a jövőben nem hajtunk be a területre, egy összeg kifizetését, és ha ez elmarad, bírósági perrel fenyeget. A határidő általában rövid.

Mennyit kérhetnek jogszerűen?

A Pénzcentrum értesülése szerint az osztrák Munkavállalói Kamara (AK), a VKI fogyasztóvédelmi egyesület és a két autóklub (ÖAMTC, ARBÖ) 2026 januárjában közös irányelvet adott ki. Eszerint egy ilyen felszólító levélben csak a következő költségek kérhetők:

Tétel Euró Forint (363 Ft-os árfolyamon) Tulajdonosi adatok lekérése 21,00 kb. 7600 Igazgatási díj 1,00 kb. 360 Ajánlott levél postaköltsége 3,50 kb. 1300 Ügyvédi díj (rendes munkaráfordításnál) kb. 50,00 kb. 18 200 Összesen kb. 75,50 kb. 27 400

Az ügyvédi díjat 2026-tól egy mindössze 40 eurós díjalap után kell elszámolni. Egy levél így 10,08 euró, egy félórás telefon 17,76 euró. Az irányelv szerint normál esetben az ügyvédi költség nem haladhatja meg az 50 eurót, áfával együtt.

Kártérítés csak akkor jár, ha a tulajdonosnak valódi, konkrét kára keletkezett. Ilyen például, ha a saját helye foglalt volt, ezért parkolójegyet kellett vennie, vagy nem tudott kiállni, és taxit kellett hívnia.

Ezeket a tételeket nem kell kifizetni

Az irányelv külön kimondja, hogy általános költségtérítés nem jár. Ide tartozik:

a megfigyelési, kamerás felügyeleti díj,

az adminisztrációs átalány,

az ügykezelési díj.

Ezt a bécsi kereskedelmi bíróság két 2025-ös ítélete is megerősítette. Ha a levélben ilyen tétel szerepel, azt jogalap nélkül követelik.

Fontos az is, ki küldi a levelet. Az osztrák Legfelsőbb Bíróság 2024-es döntése szerint birtokháborítás miatt csak a tulajdonos maga vagy ügyvéd léphet fel. Inkasszócég vagy „figyelmeztető” cég nem.

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Mi történik, ha bíróságra kerül?

A tulajdonosnak attól számítva 30 napja van keresetet benyújtani, hogy tudomást szerzett a birtokháborításról és a jármű tulajdonosáról. Ha a per megindul, és az érintett nem vitatja, a bíróság végzésben kötelezi a további birtokháborítás abbahagyására és a költségek megfizetésére.

Ez januártól nagyjából 200 euró, vagyis kb. 73 ezer forint. Ebből 70 euró a bírósági illeték, 107,76 euró az ügyvédi díj, 22 euró az adatlekérés. A VKI szerint korábban ugyanez kb. 500 euróba került.

Ezek az eljárások megmutatták, hogy az állított költségigények jogilag nem tarthatók. Az üzleti modellek mégis működtek, mert az érintettek a pertől félve fizettek

– mondta Petra Leupold, a VKI jogérvényesítési részlegének vezetője.

Ha valaki vitatja a pert, és elveszíti, a költségek jóval magasabbak lehetnek. Ezért a vitatás csak akkor ésszerű, ha valóban nem történt birtokháborítás, például nem is mi vezettük az autót, vagy közterületen álltunk.

Az ADAC szerint az osztrák bírósági döntések Németországban is végrehajthatók. Az uniós szabályok miatt ez Magyarországon is hasonló lehet. [ELLENŐRIZNI: magyar ügyvéddel, végrehajthatóság Magyarországon]

Mit érdemes tenni, ha megjön a levél?

Ne hagyja figyelmen kívül. Ha nem reagál, a tulajdonos perelhet, és a költségek nőnek.

Ha nem reagál, a tulajdonos perelhet, és a költségek nőnek. Ne utalja át automatikusan. Nézze végig, milyen tételekből áll a követelés. Ha 300–400 euró szerepel benne, vagy megfigyelési, adminisztrációs díjat is felszámolnak, az túllépi a jogszerű kereteket.

Nézze végig, milyen tételekből áll a követelés. Ha 300–400 euró szerepel benne, vagy megfigyelési, adminisztrációs díjat is felszámolnak, az túllépi a jogszerű kereteket. Nézze meg, ki küldte. Ha nem ügyvéd, hanem inkasszó- vagy „figyelmeztető” cég, az osztrák Legfelsőbb Bíróság szerint nem léphetne fel.

Ha nem ügyvéd, hanem inkasszó- vagy „figyelmeztető” cég, az osztrák Legfelsőbb Bíróság szerint nem léphetne fel. Kérjen segítséget. A St. Pölten-i eset jól mutatja, hogy egy ügyvédi válaszlevél is sokat csökkenthet a követelésen. Az ADAC szerint a 200 euró alatti, jogosnak tűnő követelést általában érdemes kifizetni, a túlzottat viszont érdemes megtámadni.

Így kerülhető el az egész

A legbiztosabb megoldás, ha Ausztriában nem fordulunk és nem állunk meg magánterületen. Bolt-, benzinkút- vagy céges parkolóban csak akkor álljunk meg, ha ott vásárolunk, tankolunk, vagy egyértelműen nyilvános a terület. Ha telefonálni kell, vagy eltévedtünk, keressünk közterületi parkolót vagy pihenőt.

Az osztrák parlament októberben már azt firtatta, beváltak-e az új szabályok. A szigorítás egyelőre 2030 végéig szól, utána értékelik. A magyar autósok számára addig is az a legfontosabb, hogy egy ilyen levél nem automatikusan jelent több száz eurós kiadást.