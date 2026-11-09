Bár a magyar gazdaságban jelenleg még visszafogott az árnyomás, az októberi adatok már az infláció 2 százalék körüli szintre történő enyhe emelkedését mutathatják.
Fordulat jöhet a hazai benzinkutakon: több tényező is lefelé nyomja az üzemanyagárakat, ez várhat a benzinre, gázolajra
A nemzetközi diplomáciai erőfeszítések, az európai stratégiai készletek felszabadítása, a csökkenő benzinkereslet, valamint a forint erősödése együttesen lejjebb szoríthatják a hazai üzemanyagárakat. Bár a benzinpiacon egyértelmű a túlkínálat, a dízelellátás továbbra is szűkös, a geopolitikai feszültségek pedig bármikor megfordíthatják a kedvező folyamatokat – derül ki Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának elemzéséből.
Az elmúlt hónapokban a kőolaj világpiaci árát leginkább a közel-keleti konfliktus és az ellátási bizonytalanságok tartották magasan, most azonban több békéltető diplomáciai lépés is a piaci nyomás enyhülése felé mutat. Katar és az amerikai vezetés közreműködésével újra lendületet vettek az Iránnal folytatott tárgyalások, amelyek a további katonai eszkaláció elkerülését célozzák. Ezzel párhuzamosan az orosz–ukrán háború rendezése is kiemelt témává vált, így november 10-én és 11-én, azaz a következő napokban Abu-Dzabiban tartanak erről amerikai közvetítéssel háromoldalú egyeztetéseket. A diplomáciai megoldás reménye már önmagában mérsékli a kereskedők által beárazott kockázati prémiumot.
A helyzet azonban továbbra is rendkívül törékeny. A Hormuzi-szoros körüli feszültségek vagy egy esetleges újabb katonai fellángolás pillanatok alatt semmissé teheti az árcsökkenést. Emellett az olajpiac kínálati oldala sem állt helyre teljesen, hiszen az OPEC+ kitermelési korlátozásai érvényben maradtak - számolt be a Portfolio.
Az európai üzemanyagpiacon eközben kettős tendencia figyelhető meg. A benzin ára elsősorban a gyengülő kereslet és a bőséges kínálat miatt csökken. Az európai finomítók magas kapacitáskihasználtsággal működnek, a megtermelt üzemanyag exportját viszont a megugró fuvardíjak nehezítik, így a benzin nagy része a kontinensen marad. Ezt jól mutatja, hogy Nyugat-Európa legfőbb elosztóközpontjában, az ARA-térségben (Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen) október végére közel negyedével nőttek a benzinkészletek.
A dízelpiaci nyomást több európai állam a stratégiai üzemanyag-tartalékainak megnyitásával próbálja enyhíteni. Franciaország, Németország, Spanyolország és Hollandia is több millió hordónyi kőolajat és olajterméket bocsátott a piacra a közelmúltban. A francia kormány például a korábban olcsóbban beszerzett gázolajat kedvezményesen adja tovább a forgalmazóknak, és kifejezetten azt várja el, hogy ez az árelőny a lakosságnál is megjelenjen, ami a számításaik szerint literenként akár 12–18 eurócentes áresést is hozhat a kutakon.
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A hazai autósok számára mindezek mellett a forint dollárral szembeni erősödése jelenti a legnagyobb segítséget. Mivel a nemzetközi olajkereskedelem dolláralapú, az árfolyam javulása – a nagy jegybankok változatlan kamatpolitikája mellett – automatikusan mérsékli az energiahordozók forintban számolt beszerzési költségét.
Összességében tehát jelenleg több tényező is az üzemanyagárak csökkenését támogatja, mivel a kőolajpiacon a béketárgyalások, a benzinpiacon a felhalmozódó készletek, a dízelpiacon pedig a felszabadított stratégiai tartalékok gyakorolnak lefelé mutató nyomást az árakra, amit itthon az erősödő forint is segít. Az energiapiac viszont kiemelten érzékeny a geopolitikai fejleményekre, így a következő időszakban is érdemes felkészülni a jelentősebb áringadozásokra.
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