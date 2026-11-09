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Elegük lett a gúnyolódásból, a falu névtábláját is összetörték: így tűnt el ez a vicces nevű magyar település a térképről

HelloVidék
2026. november 9. 17:46 3 perc

Ma már Mecsekfalu néven ismerjük, de Baranya egyik településrészének egészen más neve volt a múlt század elején. Szopok évszázadokon át szerepelt a térképeken, a helyiek pedig eleinte még ragaszkodtak is a különös elnevezéshez. Aztán egy leventeversenyen olyan gúnyolódás érte a fiatalokat, hogy végül a falutáblát is összetörték. A Magyar Nemzeti Levéltár korabeli dokumentumok alapján idézte fel, hogyan lett a pikáns nevű községből Mecsekfalu.

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A Mecsek északi oldalán fekvő, ma Komlóhoz tartozó Mecsekfalu története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a mai neve. A települést már a 14. századi oklevelekben is említették, akkor Scupuk alakban szerepelt. A név eredete a nyelvtudomány szerint szláv személynévre vezethető vissza, tehát eredetileg semmi köze nem volt ahhoz a jelentéshez, amelyet a mai magyar beszélők társítanak hozzá. A település elnevezése az évszázadok során több változáson is átesett. Krautszak József plébános 1865-ben például az Uj Szobák, Czojak és Czupok névalakokat is feljegyezte, mielőtt a Szopok forma állandósult volna - írta a Bama.hu.

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1902-ben még ragaszkodtak a Szopok névhez

Érdekes fordulat, hogy a község lakóinak eleinte egyáltalán nem volt problémájuk a nevükkel. Az 1902-es országos helynévrendezés idején, amikor a települések hivatalos elnevezését rögzítették, a helyi képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy maradjon a Szopok név. A határozatot a vármegye és az országos törzskönyvbizottság is támogatta, így egyelőre nem merült fel az átnevezés lehetősége.

Néhány évtizeddel később azonban már egészen másképp látták a helyzetet. A fordulópontot egy 1926-os sásdi járási leventeverseny hozta el, ahol a szopoki fiatalok a település nevét feltüntető táblával vonultak fel. A felirat általános derültséget váltott ki, a gúnyos megjegyzések pedig annyira kellemetlenül érintették a leventéket, hogy egy alkalmas pillanatban darabokra törték a táblát.

A fiatalok már nem akartak a nevük miatt nevetség tárgyává válni

Az eset után Schwarcz Antal tanító és leventeparancsnok a belügyminiszterhez fordult, és kérte a község nevének megváltoztatását. Beadványában arra hivatkozott, hogy a település nevét idegen helyen említve mosolyt, nem ritkán hangos kacagást vált ki az emberekből.

A leventék pedig egyre kevésbé akartak olyan rendezvényeken részt venni, ahol a településük neve miatt rajtuk szórakozik a közönség.

A névváltoztatás kérdése 1927-ben került ismét a képviselő-testület elé. Ezúttal azonban már nem volt egyhangú az egyetértés: név szerinti szavazást tartottak, amelyen nyolcan támogatták, öten ellenezték az átnevezést. Különös részlet, hogy az ellenzők közül négyen korábban maguk is aláírták a névváltoztatást kezdeményező kérelmet.

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1928-ban végleg eltűnt a Szopok név

A döntés végül megszületett: a község a Mecsek közelségére utaló Mecsekfalu nevet kapta. A belügyminisztérium 1927-ben engedélyezte az átnevezést, az új elnevezés pedig 1928. február 6-án lépett hatályba. Így ért véget egy több évszázados településnév története. Mecsekfalu ma már Komló egyik városrésze, a régi elnevezés pedig leginkább a helytörténeti dokumentumokban és az egykori falutörténetekben él tovább.

A történet különös tanulsága, hogy ami egykor teljesen természetes volt a helyieknek, az néhány évtized alatt annyira kellemetlenné válhatott, hogy végül még a település nevét is megváltoztatták miatta.

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár – Mecsekfalu pikáns titka: Szopok község 1928-as névváltoztatása.

 
Címlapkép: Getty Images
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