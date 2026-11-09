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Autó

Autópálya matrica 2027: itt a hivatalos árlista, ennyivel drágul jövőre az éves, a havi és a vármegyei matrica

Pénzcentrum
2026. november 9. 06:33 6 perc

Megvannak a 2027-es autópályamatrica-árak. Az országos éves matrica 62 560 forintba kerül. A bírság viszont jóval nagyobbat ugrik, mint maguk a díjak.

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Nyilvánosak a 2027-es autópálya-matrica árak: a díjak minden kategóriában és minden matricatípusnál nagyjából 1,3 százalékkal emelkednek a 2026-os szinthez képest. Az autópályamatrica.hu által közzétett árlista szerint a személyautósok (D1 kategória) jövőre 62 560 forintot fizetnek az országos éves matricáért, ami 800 forinttal több az idei 61 760 forintnál.

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A drágulás tehát mérsékelt, a büntetéseknél azonban más a helyzet: a pótdíj alapösszege 2027. január 1-jétől 28 150 forintra nő, ami közel 5,7 százalékos emelés. A díjakat továbbra is a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet szabályozza. Alább összegyűjtöttük az összes 2027-es árat, a változásokat és a legfontosabb érvényességi szabályokat.

Autópálya matrica árak 2027: a teljes árlista

A személyautósok (D1 kategória) 2027-ben 62 560 forintért vehetik meg az országos éves matricát. Ha valaki csak egy vármegyében közlekedik, 7280 forintért juthat hozzá a vármegyei éves matricához. Rövidebb időre is van megoldás: a havi matrica 11 320, a 10 napos 6990, a napi 5630 forintba kerül.

A D2-es kategóriába tartozó kisbuszok, egyterűek és lakóautók tulajdonosai többet fizetnek. Nekik 88 790 forint az országos éves, 14 560 forint a vármegyei matrica. A havi D2-es matrica 16 030, a 10 napos 10 170, a napi 7990 forint.

A motorosok (D1M) rövid távú matricái a személyautós díj felébe kerülnek: a napi 2810, a 10 napos 3490, a havi 5660 forint. Az utánfutók (U kategória) ugyanannyit fizetnek, mint a személyautók. Az alábbi táblázat a 2027-es bruttó (áfás) árakat tartalmazza, kényelmi díj nélkül.

Kategória Napi 10 napos Havi Éves országos Éves vármegyei Regionális (M1) éves
D1M (motor) 2 810 Ft 3 490 Ft 5 660 Ft 62 560 Ft* 7 280 Ft* 15 000 Ft
D1 (személyautó) 5 630 Ft 6 990 Ft 11 320 Ft 62 560 Ft 7 280 Ft 15 000 Ft
D2 (kisbusz, egyterű, lakóautó) 7 990 Ft 10 170 Ft 16 030 Ft 88 790 Ft 14 560 Ft 30 000 Ft
U (utánfutó) 5 630 Ft 6 990 Ft 11 320 Ft 62 560 Ft 7 280 Ft 15 000 Ft

*A motorosok országos és vármegyei éves matricája D1 kategóriában kapható.

Ennyivel drágul a matrica 2027-ben

A 2027-es drágulás szerény, az emelés mértéke matricatípustól függően 1,2 és 1,4 százalék között mozog. Forintban ez legfeljebb néhány száz forintot jelent. A legtöbbet a D2-es kategória országos éves matricájának vásárlói fizetik rá: ők 1140 forinttal adnak ki többet, mint idén.

A személyautósok 800 forinttal fizetnek többet az országos éves matricáért, a vármegyei matrica pedig mindössze 90 forinttal drágul. A rövid távú matricáknál még kisebb a különbség: a napi és a 10 napos D1-es matrica 80 forinttal, a havi 150 forinttal kerül többe. A motorosok napi matricája 40 forinttal drágul.

Egy kivétel van: a 2026-ban bevezetett regionális M1-matrica ára nem változik, a D1-es és U kategóriában jövőre is 15 000 forint.. A legnépszerűbb termékeknél forintban így néz ki az emelés a 2026-os árakhoz képest:

Matricatípus 2026 2027 Változás
Éves országos – D1 61 760 Ft 62 560 Ft +800 Ft
Éves országos – D2 87 650 Ft 88 790 Ft +1 140 Ft
Éves vármegyei – D1 7 190 Ft 7 280 Ft +90 Ft
Éves vármegyei – D2 14 370 Ft 14 560 Ft +190 Ft
Havi – D1 11 170 Ft 11 320 Ft +150 Ft
Havi – D2 15 820 Ft 16 030 Ft +210 Ft
10 napos – D1 6 910 Ft 6 990 Ft +80 Ft
10 napos – D2 10 040 Ft 10 170 Ft +130 Ft
Napi – D1 5 550 Ft 5 630 Ft +80 Ft
Napi – D1M 2 770 Ft 2 810 Ft +40 Ft

Regionális M1-matrica 2027-ben is marad

A tavaly bevezetett regionális éves matrica 2027-ben is elérhető. Érvényessége 2027. január 1-jétől 2028. január 31-ig tart. Nem csak az M1-esen használható: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye összes díjköteles útszakaszára érvényes. Ára D1 és U kategóriában 15 000, D2 kategóriában 30 000 forint.

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A regionális matricát bárki megvásárolhatja, nincs lakcím- vagy rendszámfeltétel. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint „az M1 regionális e-matrica mindenki számára elérhető”, ahogy korábbi cikkünkben is megírtuk. A négy vármegyei matrica együtt 29 120 forintba kerülne, a regionális matricával tehát D1 kategóriában 14 120 forint spórolható meg.

Meddig érvényesek az egyes matricák?

  • Napi matrica: a vásárlás napján 23:59-ig, elővásárlásnál a kiválasztott napon 0:00 és 23:59 között.
  • 10 napos matrica: a kezdőnaptól számított 10 egymást követő naptári napig, a 10. nap 23:59-ig.
  • Havi matrica: a kezdőnaptól a következő hónap azonos napjának 23:59-ig. Ha ilyen nap nincs, a hónap utolsó napjáig.
  • Éves országos és vármegyei matrica: 2027. január 1-jétől 2028. január 31. 23:59-ig. Év közbeni vásárlásnál a vásárlás pillanatától érvényes. Vármegyei matricából egyszerre több is megvehető.

Fontos: a matricát a díjköteles útra hajtás előtt kell megvenni. Az autópályára hajtás után 60 perc türelmi idő áll rendelkezésre a vásárlásra. Banki átutalásnál az érvényesség akkor kezdődik, amikor az összeg megérkezik.

Pótdíj 2027: a bírság jobban drágul, mint a matrica

A matrica nélküli autózás 2027. január 1-jétől drágább lesz. A pótdíj minden kategóriában (D1, D1M, D2, U) egységes:

  2026 2027
Pótdíj 60 napon belüli fizetéssel 26 640 Ft 28 150 Ft
Pótdíj 60 napon túli fizetéssel 91 780 Ft 96 970 Ft
Pótdíjkülönbözet (rossz kategória) 60 napon belül 14 900 Ft 15 740 Ft
Pótdíjkülönbözet 60 napon túl 47 180 Ft 49 840 Ft

Pótdíjkülönbözetet akkor kell fizetni, ha valaki rossz kategóriájú matricát vett. Például D2-es járműre D1-es matricát, vagy motorra D1-es, D2-es vagy U matricát.

A pótdíj kiváltható: a fizetési felszólítás után a jármű kategóriájának megfelelő országos éves matrica teljes áron megvásárolható helyette. Ez azonban nem automatikus, személyesen vagy írásban kell kérelmezni.

Kinek jár kedvezményes vagy ingyenes matrica?

A díjmentességre és a kedvezményekre (például nagycsaládosoknak, mozgáskorlátozottaknak) vonatkozó szabályokat korábbi cikkünkben részletesen összefoglaltuk.

Hol érdemes megvenni a 2027-es matricát?

Az e-matrica megvásárolható a Magyar Közút Útdíj Üzletágának felületén (nemzetiutdij.hu), mobilalkalmazásokban és benzinkutakon is. A viszonteladóknál kényelmi díj is felmerülhet, ezért érdemes összevetni a lehetőségeket. Ebben a cikkünkben megmutattuk, hogyan lehet kényelmi díj nélkül vásárolni. A 2027-es éves matricák elővásárlásával azonban nem kell kapkodni, ugyanis az idei éves matrica 2027. január 31-ig érvényes.
Címlapkép: Getty Images
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