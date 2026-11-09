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Autópálya matrica 2027: itt a hivatalos árlista, ennyivel drágul jövőre az éves, a havi és a vármegyei matrica
Megvannak a 2027-es autópályamatrica-árak. Az országos éves matrica 62 560 forintba kerül. A bírság viszont jóval nagyobbat ugrik, mint maguk a díjak.
Nyilvánosak a 2027-es autópálya-matrica árak: a díjak minden kategóriában és minden matricatípusnál nagyjából 1,3 százalékkal emelkednek a 2026-os szinthez képest. Az autópályamatrica.hu által közzétett árlista szerint a személyautósok (D1 kategória) jövőre 62 560 forintot fizetnek az országos éves matricáért, ami 800 forinttal több az idei 61 760 forintnál.
A drágulás tehát mérsékelt, a büntetéseknél azonban más a helyzet: a pótdíj alapösszege 2027. január 1-jétől 28 150 forintra nő, ami közel 5,7 százalékos emelés. A díjakat továbbra is a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet szabályozza. Alább összegyűjtöttük az összes 2027-es árat, a változásokat és a legfontosabb érvényességi szabályokat.
Autópálya matrica árak 2027: a teljes árlista
A személyautósok (D1 kategória) 2027-ben 62 560 forintért vehetik meg az országos éves matricát. Ha valaki csak egy vármegyében közlekedik, 7280 forintért juthat hozzá a vármegyei éves matricához. Rövidebb időre is van megoldás: a havi matrica 11 320, a 10 napos 6990, a napi 5630 forintba kerül.
A D2-es kategóriába tartozó kisbuszok, egyterűek és lakóautók tulajdonosai többet fizetnek. Nekik 88 790 forint az országos éves, 14 560 forint a vármegyei matrica. A havi D2-es matrica 16 030, a 10 napos 10 170, a napi 7990 forint.
A motorosok (D1M) rövid távú matricái a személyautós díj felébe kerülnek: a napi 2810, a 10 napos 3490, a havi 5660 forint. Az utánfutók (U kategória) ugyanannyit fizetnek, mint a személyautók. Az alábbi táblázat a 2027-es bruttó (áfás) árakat tartalmazza, kényelmi díj nélkül.
|Kategória
|Napi
|10 napos
|Havi
|Éves országos
|Éves vármegyei
|Regionális (M1) éves
|D1M (motor)
|2 810 Ft
|3 490 Ft
|5 660 Ft
|62 560 Ft*
|7 280 Ft*
|15 000 Ft
|D1 (személyautó)
|5 630 Ft
|6 990 Ft
|11 320 Ft
|62 560 Ft
|7 280 Ft
|15 000 Ft
|D2 (kisbusz, egyterű, lakóautó)
|7 990 Ft
|10 170 Ft
|16 030 Ft
|88 790 Ft
|14 560 Ft
|30 000 Ft
|U (utánfutó)
|5 630 Ft
|6 990 Ft
|11 320 Ft
|62 560 Ft
|7 280 Ft
|15 000 Ft
*A motorosok országos és vármegyei éves matricája D1 kategóriában kapható.
Ennyivel drágul a matrica 2027-ben
A 2027-es drágulás szerény, az emelés mértéke matricatípustól függően 1,2 és 1,4 százalék között mozog. Forintban ez legfeljebb néhány száz forintot jelent. A legtöbbet a D2-es kategória országos éves matricájának vásárlói fizetik rá: ők 1140 forinttal adnak ki többet, mint idén.
A személyautósok 800 forinttal fizetnek többet az országos éves matricáért, a vármegyei matrica pedig mindössze 90 forinttal drágul. A rövid távú matricáknál még kisebb a különbség: a napi és a 10 napos D1-es matrica 80 forinttal, a havi 150 forinttal kerül többe. A motorosok napi matricája 40 forinttal drágul.
Egy kivétel van: a 2026-ban bevezetett regionális M1-matrica ára nem változik, a D1-es és U kategóriában jövőre is 15 000 forint.. A legnépszerűbb termékeknél forintban így néz ki az emelés a 2026-os árakhoz képest:
|Matricatípus
|2026
|2027
|Változás
|Éves országos – D1
|61 760 Ft
|62 560 Ft
|+800 Ft
|Éves országos – D2
|87 650 Ft
|88 790 Ft
|+1 140 Ft
|Éves vármegyei – D1
|7 190 Ft
|7 280 Ft
|+90 Ft
|Éves vármegyei – D2
|14 370 Ft
|14 560 Ft
|+190 Ft
|Havi – D1
|11 170 Ft
|11 320 Ft
|+150 Ft
|Havi – D2
|15 820 Ft
|16 030 Ft
|+210 Ft
|10 napos – D1
|6 910 Ft
|6 990 Ft
|+80 Ft
|10 napos – D2
|10 040 Ft
|10 170 Ft
|+130 Ft
|Napi – D1
|5 550 Ft
|5 630 Ft
|+80 Ft
|Napi – D1M
|2 770 Ft
|2 810 Ft
|+40 Ft
Regionális M1-matrica 2027-ben is marad
A tavaly bevezetett regionális éves matrica 2027-ben is elérhető. Érvényessége 2027. január 1-jétől 2028. január 31-ig tart. Nem csak az M1-esen használható: Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye összes díjköteles útszakaszára érvényes. Ára D1 és U kategóriában 15 000, D2 kategóriában 30 000 forint.
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A regionális matricát bárki megvásárolhatja, nincs lakcím- vagy rendszámfeltétel. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint „az M1 regionális e-matrica mindenki számára elérhető”, ahogy korábbi cikkünkben is megírtuk. A négy vármegyei matrica együtt 29 120 forintba kerülne, a regionális matricával tehát D1 kategóriában 14 120 forint spórolható meg.
Meddig érvényesek az egyes matricák?
- Napi matrica: a vásárlás napján 23:59-ig, elővásárlásnál a kiválasztott napon 0:00 és 23:59 között.
- 10 napos matrica: a kezdőnaptól számított 10 egymást követő naptári napig, a 10. nap 23:59-ig.
- Havi matrica: a kezdőnaptól a következő hónap azonos napjának 23:59-ig. Ha ilyen nap nincs, a hónap utolsó napjáig.
- Éves országos és vármegyei matrica: 2027. január 1-jétől 2028. január 31. 23:59-ig. Év közbeni vásárlásnál a vásárlás pillanatától érvényes. Vármegyei matricából egyszerre több is megvehető.
Fontos: a matricát a díjköteles útra hajtás előtt kell megvenni. Az autópályára hajtás után 60 perc türelmi idő áll rendelkezésre a vásárlásra. Banki átutalásnál az érvényesség akkor kezdődik, amikor az összeg megérkezik.
Pótdíj 2027: a bírság jobban drágul, mint a matrica
A matrica nélküli autózás 2027. január 1-jétől drágább lesz. A pótdíj minden kategóriában (D1, D1M, D2, U) egységes:
|2026
|2027
|Pótdíj 60 napon belüli fizetéssel
|26 640 Ft
|28 150 Ft
|Pótdíj 60 napon túli fizetéssel
|91 780 Ft
|96 970 Ft
|Pótdíjkülönbözet (rossz kategória) 60 napon belül
|14 900 Ft
|15 740 Ft
|Pótdíjkülönbözet 60 napon túl
|47 180 Ft
|49 840 Ft
Pótdíjkülönbözetet akkor kell fizetni, ha valaki rossz kategóriájú matricát vett. Például D2-es járműre D1-es matricát, vagy motorra D1-es, D2-es vagy U matricát.
A pótdíj kiváltható: a fizetési felszólítás után a jármű kategóriájának megfelelő országos éves matrica teljes áron megvásárolható helyette. Ez azonban nem automatikus, személyesen vagy írásban kell kérelmezni.
Kinek jár kedvezményes vagy ingyenes matrica?
A díjmentességre és a kedvezményekre (például nagycsaládosoknak, mozgáskorlátozottaknak) vonatkozó szabályokat korábbi cikkünkben részletesen összefoglaltuk.
Hol érdemes megvenni a 2027-es matricát?
Az e-matrica megvásárolható a Magyar Közút Útdíj Üzletágának felületén (nemzetiutdij.hu), mobilalkalmazásokban és benzinkutakon is. A viszonteladóknál kényelmi díj is felmerülhet, ezért érdemes összevetni a lehetőségeket. Ebben a cikkünkben megmutattuk, hogyan lehet kényelmi díj nélkül vásárolni. A 2027-es éves matricák elővásárlásával azonban nem kell kapkodni, ugyanis az idei éves matrica 2027. január 31-ig érvényes.
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