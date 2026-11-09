A melegvíz előállítása egész évben része a háztartások energiafogyasztásának.
Ennyibe kerül manapság a boldog nyugdíjas kor: sok idős még mindig nem tudja – ez a legfontosabb tényező
35,1 millió forint. A magyar középkorúak szerint átlagosan ekkora megtaka-rításra lenne szükségük ahhoz, hogy nyugdíjasként is anyagi biztonságban élhessenek, miközben 53 szá-zalékuk attól tart, hogy időskorában nem lesz elegendő jövedelme a megélhetéshez – derül ki a K&H biztos jövő kutatás 2026 második negyedéves eredményeiből. Az anyagi biztonság mellett azonban az egészség, a közösségi élet és a másokért végzett tevékenység is fontos része a tartalmas nyugdíjas éveknek.
„A K&H biztos jövő kutatás eredményei rávilágítanak, hogy az időskori anyagi biztonság megteremtése már évtizedekkel a nyugdíjba vonulás előtt komoly tervezést igényel.” - írja közleményében a bank. Aki 30 éves korától 65 éves koráig szeretné összegyűjteni a kutatásban megjelölt 35,1 millió forintos megtakarítást, annak hozamok nélkül számolva havonta mintegy 84 ezer forintot kellene félretennie.
A nélkülözéstől való félelem ugyanakkor az előző évhez képest valamelyest enyhült: a tavalyi 58 százalékról öt százalékponttal, 53 százalékra mérséklődött azok aránya, akik attól tartanak, hogy időskorukban anyagi nehézségekkel kell majd szembenézniük. A javulás ellenére még mindig sokan aggódnak a nyugdíjas éveik miatt.
De a pénzügyi biztonság önmagában elegendő a boldog időskorhoz?
A válaszhoz az anyagiakon túl az emberi kapcsolatok és a közösséghez tartozás szerepét is érdemes megvizsgálni. Egy 2021-ben megjelent hazai tanulmány1 70–96 évesek körében végzett kis létszámú vizsgálata a pszichés közérzetre is kiterjedt, ezen belül a pozitív érzelmek – például a boldogság és a vidámság – megélésére. Bár a kutatók nem publikáltak külön eredményeket arról, milyen gyakran tapasztalták ezeket az érzéseket a résztvevők, de az élettel való elégedettséget mérték.
A résztvevők közel kétharmada (64,6 százaléka) naponta beszélgetett a szomszédaival, 31 százalékuk a barátaival, 27,4 százalékuk pedig a rokonaival találkozott. A kutatás összefüggést talált az élettel való elégedettség és a magány között: az elégedettebb idősek kevésbé érezték magukat magányosnak.
Van, aki nyugdíjasként fedezte fel újra a festészet örömét, és kiállításokon mutatja be alkotásait; mások rendszeres élménytúrákat szerveznek, vagy nyugdíjasközösségeket vezetnek, magányos időseket segítenek. Megint más sportegyesületi munkájával, nordic walking oktatóként segíti a közösséget.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
„A nyugdíjas évekre való felkészülésnek fontos része az anyagi biztonság megteremtése, de z egészség megőrzése, a közösséghez tartozás és az, hogy továbbra is hasznosnak érezzük magunkat, szintén hozzájárul a jó életminőséghez. A másokért végzett tevékenység ráadásul nemcsak az egyén, hanem az egész közösség számára értéket teremt.” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a vállalat kommunikációs vezetője.
A pályázatra olyan nyugdíjas státuszú önkéntesek jelölhetők, akik Magyarországon bejegyzett nyugdíjas, civil vagy egyházi szervezetekben, időseket ellátó szociális intézményekben, illetve helyi közösségi programokban végeznek önkéntes munkát. Idén 25 nyugdíjas önkéntes részesül elismerésben, fejenként bruttó 100 ezer forint értékű utalvány formájában, a jelölő szervezetek pedig egyenként bruttó 635 ezer forintos támogatást kapnak.
Most közölte a minisztérium: közeleg a határidő, rengeteg magyar idős nem kaphat nyugdíjat, ha ezt nem végzik el
A november eleji adatok szerint még mintegy 29 500 állampolgár nem igényelt új igazolványt.
Borzasztóan kevés: kiderült, ennyi nyugdíjat kap Fodor Zsóka – nyugdíjas otthonba költözhet élete utolsó éveire
Fodor Zsóka 84 évesen is színpadra áll. Nem csak a szerep miatt. A nyugdíja ugyanis „borzasztóan kevés”, korábban azt mondta, a rezsije a háromszorosát viszi...
A NYOK szerint már nem elég az inflációkövető emelés: 2028-tól a bérek növekedését is figyelembe vennék.
Jó hírt kaptak a szolgálati járandóságban részesülők, de van egy bökkenő: még évekig várhatnak a teljes könnyítésre
2027-től többet kereshetnek a szolgálati járandóság mellett, de a 15 százalékos levonást csak egy évvel később törlik el.
A minimálnyugdíj 120 ezer forintra emelkedik, a 146 ezer forint alatti ellátásokat sávosan kiegészítik, és bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát is.
Az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslatok nyomán 2027-től jelentősen módosulnak a megváltozott munkaképességűek ellátásai, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szabályai.
Már minden kilencedik hagyatéki eljárásban szerepet kap az elhunyt végakarata, és öt év alatt 35 százalékkal nőtt az ilyen ügyek száma.
Spórolni kényszerül a nyugdíjasok kétharmada, időben csak minden hatodik tett félre: így kerülheted el, hogy te is erre a sorsra juss
Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá.
Farkas András nyugdíjszakértő szerint a tartós megoldást egy olyan új, sávos emelési rendszer jelentené.
Hozzányúl az állam a magánnyugdíj rendszeréhez: így ösztönöznék a befizetéseket, ezzel most sokan járhatnak jól Németországban
A reform lényeges pontja, hogy befizetésarányos támogatást vezetnek be: a német állam a kisebb összegű befizetésekhez nagyobb arányban járul hozzá.
Nagy bajban a magyar nyugdíjrendszer: milliók nyugdíjas évei kerülhetnek veszélybe, elkerülhetetlen az átfogó reform
A magyar nyugdíjrendszer egyre kevésbé képes megőrizni az idősek életszínvonalát, miközben a finanszírozása is komoly kihívások elé néz
Álnyomozók és „csalipénz”, így működik az új átverés: több mint 100 milliót akartak kicsalni egy 74 éves nyugdíjastól
Álnyomozók hetekig manipuláltak egy 74 éves férfit, és több mint 100 milliót kértek tőle. Ezekkel a trükkökkel vadásznak most a csalók, beszéljünk róla idős szüleinkkel...
Rengeteg nyugdíjas kap vásárlási utalványt novemberben: mutatjuk, kik jogosultak rá és hogyan lehet átvenni
A támogatás nemcsak a 65 év feletti nyugdíjasoknak járhat, hanem bizonyos megváltozott munkaképességű ellátásban részesülőknek is.
Meglepő lehet, de a dolgozó nyugdíjasokat nem kizárólag anyagi megfontolások motiválják.
Sok nyugdíjas foghatja a fejét 2027-ben: ők lesznek a kormány nyugdíjreformjának legnagyobb vesztesei
Sokan elesnek a beígért egynegyed havi nyugdíjtól 2027-ben, cserébe a kormány 120 ezer forintra növeli a minimálnyugdíjat, és egyes nyugdíjasok SZÉP-kártyát is kapnak.
Lesz-e 14 havi nyugdíj 2027-ben? Kiderült az igazság: erre számíthatnak a magyar idősek februárban, nekik jár a juttatás
Összegyűjtöttük, hogy a 2027. évi költségvetés alapján mire számíthatnak a magyar idősek jövő februárban, kinek járhat 14 havi nyugdíj 2027-ben.
Komoly összegeket bukhat, aki benézi ezt a lépést a nyugdíjba vonulás előtt: fontos döntés vár az idősekre
Sok magánnyugdíjpénztári tagnak érdemes lehet visszalépnie az állami nyugdíjrendszerbe a nyugdíjba vonulás előtt.
Újabb bejelentés tett Magyar Péter: jöhet a 3%-os nyugdíjemelés 2027-ben, lesz 14. havi nyugdíj is és érkezik a nyugdíjas SZÉP-kártya
Kiderült, mekkora inflációval számol a kormány a következő évben, ami meghatározza a jövő évi nyugdíjemelést.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.