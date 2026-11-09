Ennyibe kerül manapság a boldog nyugdíjas kor: sok idős még mindig nem tudja – ez a legfontosabb tényező

35,1 millió forint. A magyar középkorúak szerint átlagosan ekkora megtaka-rításra lenne szükségük ahhoz, hogy nyugdíjasként is anyagi biztonságban élhessenek, miközben 53 szá-zalékuk attól tart, hogy időskorában nem lesz elegendő jövedelme a megélhetéshez – derül ki a K&H biztos jövő kutatás 2026 második negyedéves eredményeiből. Az anyagi biztonság mellett azonban az egészség, a közösségi élet és a másokért végzett tevékenység is fontos része a tartalmas nyugdíjas éveknek.

„A K&H biztos jövő kutatás eredményei rávilágítanak, hogy az időskori anyagi biztonság megteremtése már évtizedekkel a nyugdíjba vonulás előtt komoly tervezést igényel.” - írja közleményében a bank. Aki 30 éves korától 65 éves koráig szeretné összegyűjteni a kutatásban megjelölt 35,1 millió forintos megtakarítást, annak hozamok nélkül számolva havonta mintegy 84 ezer forintot kellene félretennie.

A nélkülözéstől való félelem ugyanakkor az előző évhez képest valamelyest enyhült: a tavalyi 58 százalékról öt százalékponttal, 53 százalékra mérséklődött azok aránya, akik attól tartanak, hogy időskorukban anyagi nehézségekkel kell majd szembenézniük. A javulás ellenére még mindig sokan aggódnak a nyugdíjas éveik miatt.

De a pénzügyi biztonság önmagában elegendő a boldog időskorhoz?

A válaszhoz az anyagiakon túl az emberi kapcsolatok és a közösséghez tartozás szerepét is érdemes megvizsgálni. Egy 2021-ben megjelent hazai tanulmány1 70–96 évesek körében végzett kis létszámú vizsgálata a pszichés közérzetre is kiterjedt, ezen belül a pozitív érzelmek – például a boldogság és a vidámság – megélésére. Bár a kutatók nem publikáltak külön eredményeket arról, milyen gyakran tapasztalták ezeket az érzéseket a résztvevők, de az élettel való elégedettséget mérték.

A résztvevők közel kétharmada (64,6 százaléka) naponta beszélgetett a szomszédaival, 31 százalékuk a barátaival, 27,4 százalékuk pedig a rokonaival találkozott. A kutatás összefüggést talált az élettel való elégedettség és a magány között: az elégedettebb idősek kevésbé érezték magukat magányosnak.

Van, aki nyugdíjasként fedezte fel újra a festészet örömét, és kiállításokon mutatja be alkotásait; mások rendszeres élménytúrákat szerveznek, vagy nyugdíjasközösségeket vezetnek, magányos időseket segítenek. Megint más sportegyesületi munkájával, nordic walking oktatóként segíti a közösséget.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„A nyugdíjas évekre való felkészülésnek fontos része az anyagi biztonság megteremtése, de z egészség megőrzése, a közösséghez tartozás és az, hogy továbbra is hasznosnak érezzük magunkat, szintén hozzájárul a jó életminőséghez. A másokért végzett tevékenység ráadásul nemcsak az egyén, hanem az egész közösség számára értéket teremt.” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a vállalat kommunikációs vezetője.

A pályázatra olyan nyugdíjas státuszú önkéntesek jelölhetők, akik Magyarországon bejegyzett nyugdíjas, civil vagy egyházi szervezetekben, időseket ellátó szociális intézményekben, illetve helyi közösségi programokban végeznek önkéntes munkát. Idén 25 nyugdíjas önkéntes részesül elismerésben, fejenként bruttó 100 ezer forint értékű utalvány formájában, a jelölő szervezetek pedig egyenként bruttó 635 ezer forintos támogatást kapnak.