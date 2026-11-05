Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizák előző esti jegyzéséhez képest.
Özönlenek Magyarországra külföldről a használt autók: nem győzik behozni őket, ezek a legkeresettebbek
Októberben a DataHouse adatai szerint 14 195 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami közel 13 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 12 589-es értékét. A havi behozatal mértéke immár június óta korábban szinte elérhetetlennek tűnő 14 ezres szint felett mozog – egyetlen kivétel a hagyományosan gyengébbnek számító augusztus volt a maga szintén jelentős, 13 ezres darabszámával.
„Idén eddig negyedével több használt autó áramlott be az országba, mint egy évvel korábban – mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Mindez egy három éve kezdődött növekedési folyamat újabb állomását jelenti. A Covid-időszakot követő egy-másfél évben a behozatalra még a fokozatos visszaesés volt a jellemző, ami jórészt az autóipart sújtó chiphiányra volt visszavezethető. Az újautópiac ellátási zavarai (és a kapcsolódó árrobbanás) miatt külföldön is sok vásárló fordult a használtautó-piac felé, ami miatt ezek a járművek is jelentősen megdrágultak. Az ezt követő inflációs időszak megélhetési bizonytalanságai miatt is sok hazai vásárló halasztotta el óvatosságból a vásárlást. 2023 közepén fordult meg fokozatosan a trend: a reálbérek ismét növekedni kezdtek, majd idén április után a jelentősen kedvezőbbé váló euróárfolyam újabb komoly ösztönzést jelentett a hazai vásárlóknak arra, hogy a nagyságrendekkel nagyobb kínálatot nyújtó külföldi piacokon válogassanak.”
A jelenlegi folyamatokra alapozva a JóAutók.hu arra számít, hogy éves szinten a tavalyi 128 ezer helyett idén már közel 160 ezer használt személyautót importálnak majd az országba - írja közleményében a cég.
Az importált személyautók népszerűségi listájának első két helyét a Volkswagen foglalja el a Golf és a Passat modellekkel – e két típus teszi ki az összes beáramló autó 6,1 százalékát. A harmadik helyen az Opel Astra áll, melyet a Ford Focus, az Audi A4 és a Skoda Octavia követ. Az első tíz helyen a Tesla két modelljével is feltűnik: a hetedik helyen álló Model 3 és a jelenleg tizedik legnépszerűbb Model Y együttesen közel 3 százalékát teszi ki a behozott használt autóknak.
A használtautó-import mennyisége 2026 első tíz hónapjában összesen 133 703 darab volt, ami 24,7 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 107 185-ös értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma is két számjegyű mértékben növekedett: a 118 782-es mennyiség 11,3 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 106 756-os darabszámot.
Bővült a használtautó-kínálat októberben, miközben csökkent a vásárlók közötti verseny.
Hiába a kilométeres dugók az M1-esen, mégsem ülnek át vonatra az autósok: miért szívnak inkább a sztrádán?
Bár az M1-es autópálya több mint egy éve tartó felújítása miatt mindennaposak a többórás torlódások, sem az utazók, sem a fuvarozók nem pártoltak át tömegesen...
Brutál leépítést jelentett be a Mercedes és a Volkswagen beszállítója: 5 gyárat zárnak be, rengetegen kerülnek utcára
Komoly leépítést és gyárbezárásokat jelentett be a német Schaeffler autóipari beszállító, amely európai szinten 3460 munkahelyet szüntet meg, és öt telephelyét végleg bezárja.
Újabb jelentős drágulás jöhet a magyarországi benzinkutakon, különösen a dízelautósoknak kell felkészülniük a kedvezőtlen változásra.
Új tiltótábla jöhet a magyar utakon: itt vannak a tervezett KRESZ-változás részletei, ekkor élesedne a rollerszigor
A javaslatban szerepel a 14 éves alsó korhatár, a kötelező bukósisakviselés és a sebességkorlátozás, valamint egy új, elektromos rollerek behajtását tiltó közlekedési tábla is megjelenhet...
Tesla, Dacia, Hyundai, BYD is fennakadt a teszten: iskolatáska fényvisszaverője zavarta meg a vészfékezőt, a szervizben kérdezz rá a szoftverfrissítésre
Komoly hiányosságokat tártak fel autók éjszakai tesztelése során.
Itt a döntés, így alakul a benzin és a gázolj ára november elején: erre jobb, ha készülnek az autósok
Hétfőre mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, a gázolaj ára eközben nem változott.
Vészhelyzeti intézkedés jöhet az autópályákon: 80 km/órás sebességkorlátozást fontolgatnak az üzemanyag-helyzet miatt
Az üzemanyag-ellátás nehézségei miatt Svájcban már azt is vizsgálják, hogy 80 km/órára csökkentsék az autópályákon megengedett legnagyobb sebességet.
Egy hónapja maradt 32 ezer autósnak: november 30-ig le kell cserélniük a rendszámot, utána bevonhatják a forgalmit
November 30-ig le kell cserélni a plug-in hibrid autók zöld rendszámát. Október elején még 32 325 ilyen autó futott. Aki lekési a határidőt, annak bevonhatják...
Autósok, figyelem! Novembertől többszáz eurós bírságot kaphat, aki nyári gumival lépi át a határt – országonként mutatjuk a szabályokat
November 1-jétől Ausztriában, Csehországban és Szerbiában is élnek a téli előírások. Nyári gumival bírság járhat – mutatjuk, hol mennyi.
A döntősök fennmaradó öt helyét a szélesebb közönségnek szánt, megfizethetőbb elektromos kisautók foglalják el.
Éles az átlagsebesség-mérő traffipax rendszer Magyarországon: mikor jöhetnek az első bírságok az autósoknak?
Bár a jelenlegi jogszabályok még nem teszik lehetővé a bírságolást, már javában zajlik az átlagsebességet mérő kamerarendszerek tesztelése a hazai autópályákon.
December 1-jétől megszűnik a kiragasztható autópálya-matricák árusítása Ausztriában.
Több mint egy évtizede nem látott mértékű, 5,9 milliárd eurós üzemi veszteséget könyvelt el a Volkswagen a harmadik negyedévben.
Bejelentette Magyar Péter: jön a szigor az elektromos rollerekre, életkori korlátozást is bevezetnek
A szabályozás a teljesítményük alapján két csoportra osztja a járműveket: a legfeljebb 25 km/órás sebességre képes, kis teljesítményű rollereket 14 éves kortól lehet majd vezetni.
Megindul a drágulás a hazai kutakon: brutális áremelés jöhet egy héten belül a benzinnél, gázolajnál
Hetekig nem változtak az üzemanyagárak, a következő időszakban a benzin akár 10, a dízel pedig 20 forinttal is drágulhat literenként.
Szerdán jelentősen megugrottak az olajárak, miután a húszi lázadók rakétacsapást mértek Szaúd-Arábia legnagyobb finomítójára.
Súlyos tízezreket fizetnek a magyar autósok a biztosításra: kiderült, melyik márkákra a legolcsóbb a kötelező
Hamarosan indul az évvégi kgfb-kampány, több ezer forintot lehet spórolni