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Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát

Pénzcentrum
2026. november 9. 17:22 4 perc

Erőteljes emelkedés bontakozott ki hétfőn a részvénypiacokon, miközben az amerikai–iráni megállapodás reménye meredeken lejjebb nyomta az olaj árát. A tengerentúlon a Nasdaq vezette az erősödést, a budapesti tőzsdén az OTP húzta az indexet. Az Nvidia ugyanakkor nagyot esett a Jensen Huang vezérigazgató körüli botrányról szóló hírek hatására.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az amerikai nyitást követően a Nasdaq már 2,1 százalékos, az S&P 500 1,6 százalékos, a Dow Jones pedig 1,3 százalékos pluszban járt hétfő délután. A Brent olaj hordónkénti ára a legutóbbi beszámoló szerint 94 dollár alá süllyedt, amire augusztus vége óta nem volt példa. Budapesten a délutáni adatok alapján az OTP 3,3 százalékos emelkedése támogatta a BUX 1,2 százalékos erősödését.

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Az általános részvénypiaci lendületből az Nvidia kimaradt. A papír a nyitást követően 6,5 százalékot zuhant, így április eleje óta nem látott mélypontra került. A befektetőket a vezérigazgatóval kapcsolatos hírek és a vállalatvezetés körüli bizonytalanság aggasztotta.

Európában már kora délutánra széles körű emelkedés alakult ki. A német DAX 1,1, a francia CAC 40 és a brit FTSE 100 egyaránt 0,8 százalékos pluszban állt. Az olasz FTSE MIB 2,1 százalékkal, a spanyol IBEX 35 pedig 1,6 százalékkal került feljebb, miközben az összeurópai Stoxx 600 egy százalékot erősödött. Az UniCredit részvénye a gyorsjelentés közzététele után 5,6 százalékot ugrott.

A magyar vezető részvények közül délután a Richter 0,4 százalékos pluszban járt, a Magyar Telekom stagnált, a Mol viszont 1,1 százalékot veszített értékéből. A BUX ezzel az európai mezőny jobban teljesítő indexei közé tartozott.

Az energiapiacon nemcsak az olaj lett olcsóbb. A múlt heti 13,3 százalékos Brent-áresést hétfőn újabb meredek csökkenés követte, amely a délután folyamán az 5 százalékot is meghaladta. Az európai földgázpiacon irányadó holland TTF határidős jegyzése kora délután 1,9 százalékos eséssel 85 euró alá került, október 20-a óta a legalacsonyabb szintre.

Az iráni megállapodás reménye mozgatja az olajpiacot

Az olajár esését és az európai tőzsdék erősödését az amerikai–iráni tárgyalásokról érkező kedvező értesülések kísérték. Ezek szerint Irán kész lehet lemondani a Hormuzi-szoros ellenőrzésére és az áthaladó hajók megadóztatására vonatkozó követeléseiről.

A készülő egyezség alapján Washington feloldaná az Iránnal szembeni tengeri és gazdasági blokádot, Teherán pedig beszüntetné a Perzsa-öböl menti országok hajói és olajszállító tankerei elleni támadásokat. A megállapodás részeként 8 milliárd dollárnyi, Katarban befagyasztott iráni pénzeszközt is felszabadíthatnának. Az értesülések szerint a javaslatot Katar miniszterelnöke hétfői washingtoni találkozójukon terjesztheti Donald Trump elé.

A Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállítása érdemben enyhíthetné az olajellátással kapcsolatos aggodalmakat. Ez csökkenthetné az árakba beépült geopolitikai kockázati felárat, vagyis azt a többletet, amelyet a piac az esetleges szállítási fennakadások miatt fizet.

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Végleges megállapodás ugyanakkor még nincs. Az amerikai kormányzaton belül is vannak ellenzői az egyezségnek, Irán pedig továbbra sem hajlandó tárgyalni nukleáris programjáról. Közben a katonai összecsapások sem szűntek meg, a beszámolók szerint az amerikai erők az éjszaka folyamán csapást mértek az iráni Kesm-szigetre, és a Hormuzi-szorosban egy tartályhajót is találat ért.

Rekordnyereséggel gyorsítana az UniCredit

Az UniCredit harmadik negyedéves nettó nyeresége éves összevetésben 24 százalékkal, 3,3 milliárd euróra nőtt, meghaladva a 2,8 milliárd eurós elemzői várakozást. A bevétel 12 százalékkal emelkedett, miközben a költségek csökkentek. A bank javította éves előrejelzését is, így az egyszeri tételektől tisztított 2026-os profit jóval meghaladhatja a korábban várt 11,5 milliárd eurót.

Andrea Orcel vezérigazgató közlése szerint a Commerzbank feletti tényleges irányítás megszerzéséhez szükséges fennmaradó hatósági engedélyek november végére érkezhetnek meg. Az UniCredit ezt követően rendkívüli közgyűlést kezdeményezne, hogy új részvényesi képviselőket válasszanak a német bank felügyelőbizottságába. Az új irányítási rendszer 2027 első negyedévére állhatna fel.

Az olasz bank egyelőre nem tervezi átlépni az 50 százalékos tulajdoni küszöböt, mert az a Commerzbank lengyel leányvállalatára, az mBankra vonatkozó kötelező vételi ajánlatot vonna maga után. A teljes felvásárlás és a német HVB-vel való egyesülés csak 2028 után várható.

Vezetői bizonytalanság az Nvidiánál, gyorsjelentés előtt a Richter

Az Nvidiát a Jensen Huang magánéletével kapcsolatos botrányról és az ehhez társuló nemzetbiztonsági aggályokról szóló beszámolók terhelték. Ezek szerint az igazgatóság vizsgálatot indított, a befektetők pedig már a vezérigazgató esetleges távozásának következményeit mérlegelik. További bizonytalanságot jelenthet a Huang családjához kapcsolódó, több mint 130 milliárd dollár értékű Nvidia-részvény sorsa egy esetleges válás esetén.

A hazai piacon kedden a Richter kerülhet előtérbe. A gyógyszergyártó várhatóan tőzsdenyitás előtt teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését. Az elemzői várakozások alapján a vállalat bevétele és eredménye egyaránt növekedhetett.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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