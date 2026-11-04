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Súlyos leépítésbe kezd a BMW: 8000 munkahelyet szüntetnek meg, csökken a bevétel és a profit is
Jelentősen visszaesett a BMW árbevétele és profitja a harmadik negyedévben, elsősorban a kínai piac gyengélkedése és a vállalati átalakítások költségei miatt. A német autógyártó rontotta éves előrejelzését, miközben felgyorsítja a technológiai generációváltást, a radikális szerkezetátalakítás részeként pedig nyolcezer munkahelyet szüntet meg Németországban - írta a Portfolio.
A vállalat összesen 551 075 autót értékesített a negyedévben, ami 6,3 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A visszaesés legfőbb oka a kínai piac gyengélkedése, ahol a negyedével zuhantak az eladások. Ezt a kiesést az európai 2,6 és az amerikai 2,5 százalékos növekedés sem tudta ellensúlyozni. Az alternatív hajtású járművek térnyerése ugyanakkor stabil maradt, a tisztán elektromos modellek ugyanis a globális értékesítés 20 százalékát, a plug-in hibridekkel együtt pedig a 27,4 százalékát tették ki.
A gyengébb értékesítési adatok a pénzügyi mutatókon is meglátszanak. A negyedéves árbevétel közel 6 százalékkal, 30,45 milliárd euróra, míg a nettó profit csaknem 15 százalékkal, 1,45 milliárd euróra esett vissza.
Az autóipari üzletág különösen megszenvedte a kiélezett kínai versenyt és a szűkülő volument, így az üzemi eredménye majdnem 40 százalékkal zuhant, az üzemi eredményhányad pedig 5,2 százalékról 3,4 százalékra zsugorodott. A kedvezőtlen folyamatok hatására a cég öt hónapon belül már másodszor rontotta éves előrejelzését. Az autóeladásokban immár 5 és 10 százalék közötti éves visszaeséssel számolnak, az üzemi marzsot pedig a korábbi várakozásokkal ellentétben már csak 0 százalék körülire várják.
A rontott kilátások hátterében a negyedik negyedévre várt jelentős átalakítási költségek is meghúzódnak. A vállalat a tervezettnél gyorsabban vezeti ki a régebbi technológiákat, hogy felgyorsítsa a Neue Klasse modellgeneráció gyártásának felfuttatását, amelytől a következő években a jövedelmezőség javulását várják. Ez a határozott szerkezetátalakítás vezet a nyolcezer németországi munkahely megszüntetéséhez is. A felfutó új gyártásnak ugyanakkor kiemelt hazai vonatkozása is van, hiszen a debreceni üzemben idén szeptember óta már három műszakban készül az iX3. A modell piaci fogadtatása kedvező, a BMW beszámolója szerint Európában egy év alatt százezer megrendelés érkezett rá.
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