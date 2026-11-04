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Hiába a kilométeres dugók az M1-esen, mégsem ülnek át vonatra az autósok: miért szívnak inkább a sztrádán?
Bár az M1-es autópálya több mint egy éve tartó felújítása miatt mindennaposak a többórás torlódások, sem az utazók, sem a fuvarozók nem pártoltak át tömegesen a vasútra. Az adatokból jól látszik, hogy a közúti és a vasúti közlekedés iránt egyaránt folyamatosan nő az igény, jelenleg azonban mindkét hálózat a kapacitása határait súrolja a Budapest és Győr közötti szakaszon. A nemzetközi példák is azt igazolják, hogy megbízható vasúti háttér nélkül még a legnagyobb dugók sem ösztönzik az embereket az autó elhagyására.
A terelések miatt főként a főváros felé rendszeresek a torlódások, csúcsidőben az utazási idő akár két-három órával is megnőhet. A kialakult helyzet kiváló alkalmat kínált volna a vasút számára, hogy gyors és pontos alternatívaként pozicionálja magát. A MÁV azonban meg sem próbált PR-kampányt építeni erre, amiben komoly szerepet játszhatott, hogy a sztrádával párhuzamos 1-es vasúti fővonalon a korábbi 90 százalékos menetrendszerűség 70 százalék környékére zuhant, így mindennapossá váltak a késések - írta a G7.
A közúti forgalmi adatok alapján a terelések egyáltalán nem riasztották el a teherforgalmat. Míg a közúti áruszállítás volumene országosan csökkent, az M1-es érintett szakaszain évről évre nőtt a kamionok száma. A személyautók esetében a 2026-os adatok azt mutatják, hogy a kevésbé problémás Tata–Győr-szakaszon tovább emelkedett a forgalom, a Bicske és az M0-s közötti, torlódásokkal leginkább sújtott részen viszont az autósok egyre inkább a párhuzamos útvonalakra, főleg az 1-es főútra menekültek.
A vasúton szintén érzékelhető a forgalom bővülése, bár az országbérletek bevezetése óta nehezebb pontos utasszámokat mérni. A Budapest és Győr közötti InterCity-járatokon érezhetően nőttek a helyjegyeladások, az igazi terhelést azonban az elővárosi közlekedés jelenti. A MÁV tapasztalatai szerint a 2026. szeptemberi tanévkezdés óta kiemelkedően magas az utasforgalom a Budapest környéki vonalakon, a Bicske és Kelenföld közötti személyvonatokon reggel és délután is gyakori a túlzsúfoltság. Jól látható, hogy a vasúti forgalom fellendülése nem feltétlenül az autósok átpártolásából, hanem az általános utazási igény növekedéséből fakad.
A helyzet érdemi javulására még sokat kell várni. Ha az autópálya-koncessziós szerződések körüli esetleges változások nem írják át a terveket, az M1-es kétszer három sávosra bővítése 2028–2029-re készülhet el, ami enyhíthet a közúti nyomáson. A vasút esetében viszont sokkal távolabbi a megoldás, hiszen bár az 1-es vonal ma az ország legjobb állapotú, helyenként 140–160 kilométer/órás sebességet is lehetővé tevő pályája, az érdemi kapacitásbővítést jelentő nagy sebességű vasútvonal átadása legkorábban 2050 körül várható.
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A külföldi példák ráadásul azt mutatják, hogy egy autópálya-felújítás önmagában kevés a tartós szemléletváltáshoz. Csehországban a Prága és Brno közötti autópálya korszerűsítésekor a cseh vasúttársaság különjáratokat indított, amelyek kezdetben rendkívül népszerűek voltak. Később azonban a vasúti vágányzárak és a szűkös kapacitás miatt a menetrend tarthatatlanná vált, a kereslet visszaesett, a járatokat pedig megszüntették. Hasonló kudarccal zárult egy osztrák próbálkozás is, amikor az A10-es autópálya 2023-ban indult felújításakor hiába sűrítették a vonatokat és a buszokat, a rengeteg dugó és a jó szervezés ellenére is csak nagyon kevesen döntöttek a közösségi közlekedés mellett.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
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