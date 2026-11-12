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Sötétben fényvisszaverő mellényt viselő gyerek. Az iskolások biztonsága a sötét városi utcákon. Biztonságos hazajutás este vagy éjszaka. A gyerekek ruháján és hátizsákján lévő fényvisszaverő csíkok. Alkonyatkor sétáló fiú.
Autó

Télen majdnem a duplájára ugrik a gázolások száma Magyarországon: egy apró mulasztás is életveszélyes lehet

Pénzcentrum
2026. november 12. 16:34 4 perc

A téli hónapokban jelentősen megnő a gyalogosbalesetek száma Magyarországon: decemberben csaknem kétszer annyi gyalogost ütnek el a járművezetők, mint júliusban. Egy friss kutatás szerint az autósok közel kétharmadával előfordult már, hogy sötétben vagy szürkületben túl későn vett észre egy másik közlekedőt, minden ötödik sofőr pedig gyermek esetében is tapasztalt ilyet. Miközben a magyarok többsége tisztában van a fényvisszaverő eszközök jelentőségével, a gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel közlekedők 42 százaléka soha nem használ ilyen kiegészítőt.

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A sötétben nehezen észrevehető részletek megfelelő fényvisszaverő felülettel sokkal könnyebben felismerhetővé válnak. Ennek különösen nagy a jelentősége ősszel és télen, amikor a gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek gyakran már sötétben indulnak haza a munkahelyükről vagy az iskolából.

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A figyelemfelhívás indokoltságát az Allianz Hungária Zrt. friss kutatása is alátámasztja. A válaszadók 55 százaléka szerint sötétben a fényvisszaverő elemek teszik leginkább észrevehetővé a gyalogosokat. Ezzel szemben a gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel közlekedők 42 százaléka saját bevallása szerint soha, további 22 százaléka pedig csak alkalmanként használ fényvisszaverő vagy világító eszközt.

Azok között, akik nem, vagy csak ritkán használnak ilyen kiegészítőket, 27 százalék azért mellőzi őket, mert nincs nála, 25 százalék a megfelelő közvilágításra hagyatkozik, 19 százalék pedig úgy gondolja, hogy külön eszköz nélkül is jól látható. Az eredmények szerint tehát nem feltétlenül az ismeretek hiányoznak: sokkal inkább az jelent kihívást, hogy a láthatóságra való odafigyelés a mindennapi közlekedés természetes részévé váljon. A gyakoribb használat egyik akadálya egyszerűen az, hogy nincs kéznél láthatósági eszköz, vagy nem gondolunk rá indulás előtt. 

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Különösen veszélyben vannak a gyerekek

Különösen fontos lenne a tudatos felkészülés a gyermekek esetében. A 18 év alatti gyermeket nevelő válaszadóknak mindössze 26 százaléka számolt be arról, hogy gyermeke rendszeresen visel fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőt sötétben, illetve szürkületben. További 30 százalék szerint ez csak alkalmanként történik meg, 22 százalék egyáltalán nem használ ilyen eszközt.

A láthatóság azonban nem kizárólag a gyalogosokon múlik. Az Allianz kutatásában az autóvezetők közel kétharmada számolt be arról, hogy sötétben vagy szürkületben előfordult már vele: csak későn vett észre egy másik közlekedőt.

Gyalogosan közlekedő gyermek esetében ez az arány 20, felnőtt gyalogosnál 29, kerékpárosoknál 27 százalék volt. Ráadásul az autóvezetők 44 százalékának az elmúlt egy évben legalább egyszer hirtelen kellett fékeznie vagy irányt változtatnia valakinek vagy valaminek a késői észlelése miatt.

 

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A rendőrség által összesített KSH-adatok még világosabban mutatják a probléma súlyát. A 2019-2025 közötti időszakban regisztrált közel 14 ezer gyalogoselütés 69 százalékát a járművezetők okozták. Az általuk okozott esetek száma ráadásul a téli hónapokban meredeken emelkedik: míg júliusban átlagosan 93, decemberben már 177 ilyen baleset történt. A gyalogosok saját hibájából bekövetkező balesetek száma szintén nő télen, de jóval kisebb mértékben.

Figyelemre méltó, hogy a járművezetők által okozott gyalogoselütéseknek mindössze 10 százalékánál jelölték meg kiváltó okként a sebesség nem megfelelő megválasztását. A téli többlet tehát nem magyarázható pusztán a gyorshajtással: az elsőbbségadás elmulasztása, a figyelmetlenség és a megváltozott látási viszonyokhoz való nem megfelelő alkalmazkodás megelőzése is kulcsfontosságú.

A sebességnek ugyanakkor a következmények súlyosságában is nagy szerepe van: a halálos kimenetelű, járművezetők által okozott gyalogosbalesetek 29 százalékánál szerepelt a kiváltó okok között.

Ősszel kevesebb a baleset, de súlyosabb lehet a következmény 

A közúti balesetek összesített száma jellemzően nyáron tetőzik, a halálos kimenetelű eseteké azonban más mintázatot mutat. A 2019–2025 közötti adatok alapján októberben átlagosan 50 halálos baleset történt havonta, szemben a júliusi 44-gyel, miközben az összes személysérüléses baleset száma októberben alacsonyabb volt. Az adatok önmagukban nem bizonyítják, hogy mindez a korai sötétedés következménye, de jól érzékeltetik az őszi közlekedésbiztonsági kockázatok súlyát.

Különösen sérülékenyek az idősebb gyalogosok. A 65 év felettiek a 2019–2025 közötti összes közúti baleseti sérült mintegy 15 százalékát adták, a halálos gyalogoselütések áldozatainak azonban már közel 43 százalékát. A korai sötétedés, a romló látási viszonyok és a lassabb mozgás együttesen még nagyobb odafigyelést indokolnak az idősebb közlekedők környezetében.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
28 perce
Ezért "szuper" hogy már szinte az összes autó magas építésű SUV mert ezek maguk alá gyűrik a gyalogost/kerékpárost ahelyett hogy a motorháztetőre dobnák és így felnőtteknél 2-3x-os, gyerekeknél 8x-os a halálos baleset valószínűsége ahhoz képest mint amikor hagyományos szedán gázol. MInél többet beszélnek az autógyárak a biztonságról, annál gyilkosabb járműveket szabadítanak a társadalomra.
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