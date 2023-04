Dízelbotrány: magyaroknak is milliós kártérítés járhat a gyártóktól, itt az érintett autók listája

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kártérítést követelhetnek az érintett autótulajdonosok a Mercedes-Benztől a dízelbotrány miatt - derült ki az Európai Bíróság ítéletéből. 2015-ben derült ki, hogy több nagy autógyártó is trükközött a dízeles modellek kibocsátási tesztjein, ezt követően robbant a botrány. Korábban a Pénzcentrum egyik olvasója is sikeresen perelte a Volkswagent, a cég ki is fizette a milliós kártérítését - amiben végül peren kívül egyeztek meg.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK