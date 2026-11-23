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Betelt a pohár a méregdrága albérletek miatt: radikális szigorítások indultak a turistalakások ellen
Barcelonában hetekig sátraztak a főtéren a megfizethető lakhatást követelő tüntetők. A tiltakozás kérdése Budapesten is ismerős: hogyan maradhat otthona a helyieknek egy város, ahol egyre több lakás szolgálja a turistákat? Terézváros után az I. kerület is szigorít a rövid távú lakáskiadás szabályain, a turisztikai vezetés pedig március végéig kérne időt a fővárosi szabályozás rendezésére. De mire elég a turistalakások korlátozása? Daniel Pardo Ribacoba, a turizmus visszafogásáért küzdő barcelonai ABDT szóvivője szerint a probléma nem oldható meg pusztán az Airbnb-k ügyének rendezésével: ahhoz is hozzá kell nyúlni, mennyire függ a város gazdasága a turizmustól.
Negyvenhét napig állt a lakhatási tiltakozók sátortábora Barcelona egyik legfontosabb közterén, a Plaça de Catalunyán. A szeptember végén kezdődött megmozdulás résztvevői a lakások drágulása és a megfizethető albérletek hiánya ellen tiltakoztak. A tábor idővel nemcsak demonstrációs helyszín lett: hajléktalan és más kiszolgáltatott helyzetű embereknek is menedéket adott. Amikor november 16-án hajnalban a rendőrség kiürítette a teret, mintegy százötven sátor és csaknem háromszáz ember volt ott.
A városvezetés biztonsági, közegészségügyi és együttélési szempontokkal indokolta a fellépést. A tiltakozók ezzel szemben azt kifogásolták, hogy előzetes figyelmeztetés és közvetítés nélkül számolták fel a tábort. Egy részük ezután a Barceloneta tengerpartjára költözött: a tér kiürítésével ugyanis a lakhatási problémájuk nem oldódott meg.
A barcelonai sátortábor nem csak turisták elleni demonstráció volt, a középpontjában az állt, hogy egyre nehezebb megfizethető otthont találni a városban. Ez a kérdés ad magyar aktualitást is a történetnek: hogyan lehet úgy fogadni a látogatókat, hogy közben a város a benne élők számára is otthon maradjon?
Budapest is keresi a határait
A magyar fővárosban már nem pusztán elméleti vita zajlik a rövid távú lakáskiadás korlátozásáról. Terézvárosban 2026. január 1-jétől betiltották az Airbnb-típusú lakáskiadást, november 19-én pedig az I. kerület is szigorításról döntött. A budai Várban 2028 elejétől teljes tilalom lép életbe; a kerület más részein a társasházakban működő szálláshelyeknek a lakóközösség hozzájárulására lesz szükségük.
Közben országos szinten újabb haladék körvonalazódik. A novemberben megjelent törvényjavaslat a budapesti új magán- és egyéb szálláshelyek nyilvántartásba vételét korlátozó moratórium végét 2026. december 31-ről 2027. március 31-re tolná ki. Ez nem a már működő turistalakások általános betiltása, hanem az új belépők előtti ideiglenes korlát fenntartása lenne.
A hosszabbítást Csendes Olivér, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnök-vezérigazgatója is támogatja: meglátása szerint hosszú távon szabályozott, kiszámítható piacra van szükség, és előrehaladott egyeztetések zajlanak a fővárossal, illetve a szakmai szervezetekkel. A március végi határidő tehát további időt adna a szabályozás rendezésére.
Mit tanulhat Budapest Barcelonától?
Barcelonában sátrat vertek a lakhatási válság ellen tiltakozók, Budapesten újabb kerület korlátozza a turistalakásokat. A vita mindkét városban arról szól, marad-e hely a helyieknek. Daniel Pardo Ribacoba, a turizmus visszafogásáért küzdő barcelonai városrészek szövetsége, az ABDT (Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic) szóvivője szerint a szálláskiadás szigorítása csak az első lépés: a város turizmustól való függőségét is csökkenteni kell.
Szerintem nem önmagában a turisták száma a legnagyobb probléma, hanem az, hogy Barcelona gazdasága túlságosan függ a turizmustól. Egyre több üzlet és szolgáltatás áll át a turisták kiszolgálására, miközben háttérbe szorulnak a helyiek igényei és más gazdasági tevékenységek. Ezért nem egyszerűen kevesebb turistát szeretnék látni, hanem azt, hogy kisebb szerepe legyen a turizmusnak a város életében.
Nem tartom jó megoldásnak, hogy a turistákat a belvárosból más negyedekbe tereljék, vagy a nyári forgalmat szétterítsék az egész évre. Ezzel nem szüntetik meg a problémát, csak több városrészre és hosszabb időszakra terjesztik ki. Szerintem ez valójában a további növekedést szolgálja, nem a helyiek helyzetén javít.
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A megoldás véleménye szerint összetett, és jól átgondolt stratégia kell mögé:
A kiutat a turisztikai tevékenység visszafogásában és más ágazatok támogatásában látom. Barcelona környékén például komoly hagyománya van az élelmiszer-termelésnek, de az egészségügyben, az oktatásban, az energetikai átállásban és a lakóépületek klímaváltozáshoz való alkalmazkodását segítő korszerűsítésében is lenne lehetőség. A várost a lakói érdekében kellene irányítani, nem magánérdekek mentén.
Azt sem fogadom el, hogy a turizmus mindenkinek jólétet teremt. Sokan éppen az alacsony béreket és a rossz munkakörülményeket tapasztalják meg belőle, miközben a haszon keveseknél összpontosul. Amikor azt hallom, hogy a turizmusból élünk, fontosnak tartom hozzátenni: sokan szenvednek is tőle, munkavállalóként is.
Arról is kérdeztük Daniel Pardo Ribacobát, mit tanulhat Budapest a barcelonai tapasztalatokból.
Budapest helyzetét nem ismerem eléggé, de azt tanácsolnám, hogy ne várják meg, amíg igazán súlyossá válik a probléma. A turizmus növekedése magától nem áll meg, ezért érdemes időben korlátokat szabni neki, és közben más gazdasági ágazatokat erősíteni. Az Airbnb-k korlátozását vagy betiltását jó kiindulópontnak tartom, de ennél átfogóbb lépésekre van szükség.
Képek: Gosztola Judit
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