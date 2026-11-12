2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. július 8. A parkolás üzemeltetés munkatársa a parkoló autókat ellenőrzi egy rendszám felismerésen alapuló automatizált parkolást ellenőrző járműből a főváros V. kerületében 2026. július 8-án. Július elsejétől kizárólag
Autó

Kamerás parkolásellenőrzés jöhet Budapesten: nem lesz kibúvó, sokkal gyorsabban kiküldhetik a bírságot

Pénzcentrum
2026. november 12. 15:30 2 perc

Egész Budapestre kiterjeszthetik azt a kamerás parkolásellenőrző rendszert, amely a Belvárosban már 2023 óta működik. A technológia a többszörösére gyorsítja a munkát, így jóval hatékonyabbá teheti a főváros több mint 110 ezer fizetős parkolóhelyének felügyeletét - jelentette a HVG.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az V. kerületben jelenleg egyetlen autóval és öt elektromos rollerrel végzik a díjfizetés ellenőrzését. A járművekre szerelt infravörös kamerák 99 százalékos pontossággal dolgoznak, így sötétben is hibátlanul működnek, és akkor is gond nélkül leolvassák a rendszámokat, ha az autók alig 10-15 centiméterre állnak egymástól. A módszer nagyságrendekkel hatékonyabb a hagyományos, gyalogos felügyeletnél, hiszen a rolleres megoldás hétszer, az autós pedig ötször gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé. A modernizációnak és a parkolóhelyekre telepített szenzoroknak köszönhetően a kerületben a korábbi 28-ról 20 főre csökkenthették az ellenőrök számát - írja a 24.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nagyjából 15 millió forintból kiépített belvárosi rendszer komoly bevételeket termelt, hiszen az elmúlt évben mintegy 105 ezer pótdíjat szabtak ki, a parkolási díjakból és büntetésekből pedig összesen bruttó 4,28 milliárd forint folyt be a kasszába.

Kapcsolódó cikkeink:

A folyamat teljes automatizálását azonban jelenleg még jogi akadályok fékezik. A hatályos előírások szerint a fizetési felszólítást tartalmazó mikuláscsomagot továbbra is fizikailag kell elhelyezni a szélvédőn. Ha ezt a kötelezettséget megszüntetnék – ahogy például a gyorshajtási bírságoknál már bevett gyakorlat az elektronikus kézbesítés –, a kamerás autók megállás nélkül, folyamatosan ellenőrizhetnék a parkoló járműveket.

Bár a főváros tervezi a jól bevált módszer kiterjesztését, a megvalósítás pontos ütemezése egyelőre kérdéses. Budapest egészében komoly kihívást jelent a rendszer kiépítése, mivel a kerületenként eltérő terepviszonyok és környezeti adottságok jelentősen megnehezítik a hatalmas parkolási hálózat egységes ellenőrzését.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#ellenőrzés #autó #Budapest #parkolás #bírság #technológia #főváros #belváros #automatizáció #autósok #fizetős parkolás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:34
16:17
16:10
15:58
15:52
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 12. 13:49 Hirtelen fordulat a piacon: magához tért a forint a dollár másfél éves csúcsa után
november 12. 10:38 Hatalmas bejelentést tett a Richter, történelmi csúcsra lőtt ki az árfolyam, földbe állt az Nvidia
november 11. 18:37 Nagy fordulat a tőzsdéken: kilőtt a Mol és az OTP, de újabb viharfelhők gyülekeznek
november 11. 13:28 Újabb nyomás alatt a forint: az amerikai döntések miatt elszabadult a dollár árfolyama
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 12.
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 11.
Az árrésstop kivezetésével jöhet a dinamikus árazás az élelmiszerboltokban: nagyot nézhetnek a vásárlók a kasszáknál
2026. november 12.
Összeszedtük a történelem legmeghökkentőbb lottóbotrányait: elképesztő, mi mindenre voltak képesek ezeken a sorsolásokon
2026. november 12.
Mennyit kell befektetni, hogy havi 200 ezer forintot keress a tőzsdén? Meglepő, mekkora vagyonnal sikerülhet
2026. november 12.
Nyugdíjemelés 2027: itt a kalkulátor, pontosan ennyi plusz pénz érkezik januárban - Sok nyugdíjasnak nem 3%, hanem ennél is több emelés jár jövőre
NAPTÁR
Tovább
2026. november 12. csütörtök
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Meglépték: jön a hatósági üzemanyagár, erre kell készülni a kutakon
2
1 hónapja
Aláírták a törvényt, végre olcsóbb lehet a benzin, gázolaj: árplafont és adóváltozásokat is bevezetnek
3
3 hete
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
4
2 hete
Ennyi volt, lehúzza a rolót az Audi-gyár egyik beszállítója: az egész üzemet beszántják 2026 végén
5
2 hete
Vészhelyzeti intézkedés jöhet az autópályákon: 80 km/órás sebességkorlátozást fontolgatnak az üzemanyag-helyzet miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási ág
a biztosítások kockázati ismérvek szerinti csoportosítása. Két ága van: a nem-életbiztosítás és az életbiztosítás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 16:17
Tovább dagad az Nvidia-botrány: lemondott a kémügybe keveredett vezér, esik a részvény
Pénzcentrum  |  2026. november 12. 16:10
Itt vannak a részletek: így változik a szívhangrendelet, ezt kell tudni a vény nélküli esemény utáni tablettáról
Agrárszektor  |  2026. november 12. 15:28
Figyelmeztet a meteorológia: jobb, ha mind felkészülünk arra, ami jön