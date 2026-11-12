Megállapodást kötött a regionális BKK létrehozásáról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Karácsony Gergely főpolgármester.
Kamerás parkolásellenőrzés jöhet Budapesten: nem lesz kibúvó, sokkal gyorsabban kiküldhetik a bírságot
Egész Budapestre kiterjeszthetik azt a kamerás parkolásellenőrző rendszert, amely a Belvárosban már 2023 óta működik. A technológia a többszörösére gyorsítja a munkát, így jóval hatékonyabbá teheti a főváros több mint 110 ezer fizetős parkolóhelyének felügyeletét - jelentette a HVG.
Az V. kerületben jelenleg egyetlen autóval és öt elektromos rollerrel végzik a díjfizetés ellenőrzését. A járművekre szerelt infravörös kamerák 99 százalékos pontossággal dolgoznak, így sötétben is hibátlanul működnek, és akkor is gond nélkül leolvassák a rendszámokat, ha az autók alig 10-15 centiméterre állnak egymástól. A módszer nagyságrendekkel hatékonyabb a hagyományos, gyalogos felügyeletnél, hiszen a rolleres megoldás hétszer, az autós pedig ötször gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé. A modernizációnak és a parkolóhelyekre telepített szenzoroknak köszönhetően a kerületben a korábbi 28-ról 20 főre csökkenthették az ellenőrök számát - írja a 24.hu.
A nagyjából 15 millió forintból kiépített belvárosi rendszer komoly bevételeket termelt, hiszen az elmúlt évben mintegy 105 ezer pótdíjat szabtak ki, a parkolási díjakból és büntetésekből pedig összesen bruttó 4,28 milliárd forint folyt be a kasszába.
A folyamat teljes automatizálását azonban jelenleg még jogi akadályok fékezik. A hatályos előírások szerint a fizetési felszólítást tartalmazó mikuláscsomagot továbbra is fizikailag kell elhelyezni a szélvédőn. Ha ezt a kötelezettséget megszüntetnék – ahogy például a gyorshajtási bírságoknál már bevett gyakorlat az elektronikus kézbesítés –, a kamerás autók megállás nélkül, folyamatosan ellenőrizhetnék a parkoló járműveket.
Bár a főváros tervezi a jól bevált módszer kiterjesztését, a megvalósítás pontos ütemezése egyelőre kérdéses. Budapest egészében komoly kihívást jelent a rendszer kiépítése, mivel a kerületenként eltérő terepviszonyok és környezeti adottságok jelentősen megnehezítik a hatalmas parkolási hálózat egységes ellenőrzését.
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Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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