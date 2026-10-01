Busás végkielégítést kap a Mercedes gyártól az a melós, aki önként mond fel: ezeket a részlegeket érinti a leépítés

A Mercedes-Benz idén decemberben újabb önkéntes távozási programot indít a németországi szellemi dolgozók és vezetők számára, hogy ellensúlyozza a kínai piac beszakadása miatt kieső profitot. A szigorodó költségcsökkentési intézkedések részeként drasztikusan visszavágják a home office lehetőségét, a magas németországi bérköltségek miatt pedig akár két helyi gyár bezárása is felmerült, miközben a jóval olcsóbban termelő magyarországi üzem szerepe egyre inkább felértékelődik.

A stuttgarti központú autóipari óriás a 2026 decemberében induló végkielégítési programjával az úgynevezett indirekt területeket célozza meg. Az ajánlat az adminisztráción, a fejlesztésen és a pénzügyi területen dolgozókat érinti, de most először a magasabb beosztású vezetőkre is kiterjed. A távozás feltétele továbbra is a kettős önkéntesség elve, vagyis a munkaviszony megszüntetéséhez a dolgozó és a vállalat közös megegyezése szükséges. A 2026 márciusában lezárult előző szakaszban mintegy 5500 munkavállaló élt a sokszor több százezer eurós végkielégítés lehetőségével, az új kör célkitűzéseit azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra a több mint 100 ezer embert foglalkoztató németországi bázison.

A szigorú lépések hátterében elsősorban a távol-keleti, különösen a kínai piac gyengélkedése áll. Bár Észak-Amerikában és Európában enyhén nőttek az eladások, 2026 második negyedévében Kínában 30 százalékkal zuhant a személyautó-értékesítés. Ez súlyos nyomot hagy a vállalat pénzügyein, a konszern nyeresége ugyanis 2025-ben csaknem a felére, 10,4 milliárdról 5,3 milliárd euróra esett vissza, idén az első negyedévben pedig további 17,2 százalékos csökkenést könyveltek el - írta meg a Világgazdaság.

A költségoptimalizálás a mindennapi munkavégzést is átalakítja. A csökkenő profitra hivatkozva a vezetőség a nagyobb személyes jelenléttől várja a hatékonyság javulását, ezért jelentősen megszigorították a távmunka szabályait, így a németországi irodai dolgozóknak a jövőben ismét heti négy napot bent kell tölteniük a munkahelyükön.

A németországi munkavállalókra nehezedő nyomást tovább fokozza, hogy Michael Schiebe termelési igazgató nemrég kilátásba helyezte akár két helyi üzem bezárását is, amennyiben nem sikerül lefaragni a bérköltségeket és megőrizni a hosszú távú versenyképességet. A menedzsment és a dolgozók közötti viták során egyre többször hivatkozási alap a kecskeméti Mercedes-gyár, ahol nemrég évi 400 ezer járműre növelték a gyártókapacitást. A vezető egyértelművé tette, hogy a magyarországi termelés mintegy 70 százalékkal olcsóbb a németországinál, ami az alacsonyabb bér- és energiaköltségeknek, a hosszabb munkaidőnek, valamint a kevesebb szabadnapnak és betegszabadságnak köszönhető.