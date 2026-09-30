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Autó

8000 munkahelyet szüntetne meg a BMW: előre menekül a német autóóriás, gigászi terveket vázoltak

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 15:42

A BMW új stratégiát mutatott be a befektetőknek, amellyel a helyi termelés bővítésével, költségcsökkentéssel és új modellek bevezetésével kívánja helyreállítani megcsappant jövedelmezőségét, miután a kínai piachoz kapcsolódó sorozatos gyenge eredmények megrengették a vállalatot.

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A müncheni prémiumgyártó részvényei az elmúlt egy évben több mint harmadával estek, és hat és fél éves mélypontra süllyedtek. A cég tavaly júniusban adott ki sokkszerű eredményfigyelmeztetést – alig három év alatt a harmadikat –, amelynek hátterében a kínai piac gyengélkedése állt. Ez jól tükrözi az európai autógyártók előtt álló kihívásokat, hiszen a kínai értékesítés visszaesése és az amerikai vámok egyaránt nyomás alatt tartják az ágazatot - írja a Reuters.

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A válság kezelésére a BMW mintegy 8000 németországi munkahely megszüntetését célzó leépítési programot indított, a Volkswagen és a Mercedes-Benz hasonló lépéseit követve. A vállalat a müncheni befektetői napon mutatta be részletes talpraállási tervét.

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A Bernstein elemzői szerint a BMW középtávon, 2028-ra 3-5 százalékos árbevétel-arányos üzemi eredményt céloz meg az autóipari divízióban, majd a 2030-as évek elejére 8-10 százalékra kívánja visszaemelni az üzemi marzsot – szemben a legutóbbi, mindössze 2,3 százalékos értékkel.

A stratégia sarokköve a Neue Klasse modellcsalád, élén az elektromos iX3 szabadidő-autóval. A BMW emellett megerősítette, hogy 2027-től az X7 fölé pozicionált luxus-SUV-t is piacra dob, emellett bővíti az M és Alpina modellkínálatát. A cég mintegy 2 milliárd eurót fektet a következő generációs 3-as sorozat németországi gyártásába.

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Stephen Reitman, a Bernstein elemzője kiemelte, hogy a BMW nem csupán költségcsökkentésben gondolkodik, hanem innovatív termékekkel is növekedést kíván elérni. Az európai és amerikai üzemek teljes kapacitással működnek, így Kína az a terület, ahol a termelés kiigazítására és a kapacitások rugalmas alakítására van szükség. A cég részvényei a bejelentés napján 1,4 százalékos pluszban álltak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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