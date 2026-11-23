Súlyosan megsérült a mozdonyvezető, miután egy személyvonat kamionnal ütközött össze hétfő délelőtt a sumonyi vasúti átjáróban. A baleset következtében a Bz motorvonat kisiklott, hat utas pedig vélhetően könnyebb sérüléseket szenvedett.

Hétfőn 11:55 körül baleset történt a Baranya vármegyei Sumony vasútállomás előtti vasúti átjáróban, ahol egy személyvonat és egy kamion ütközött össze. A történtekről Vitézy Dávid számolt be közösségi oldalán.

Tájékoztatása szerint az ütközés következtében a Bz motorvonat kisiklott. A mozdonyvezető súlyos sérüléseket szenvedett, ugyanakkor magánál van. A vonaton utazók közül hatan vélhetően könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet.

A buszos pótlás megszervezése folyamatban van. A baleset körülményeit a MÁV, a hatóságok, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet is vizsgálja.

A politikus bejegyzésében hangsúlyozta: most a legfontosabb a sérültek állapotának javulása, és mielőbbi felépülést kívánt az érintetteknek.