2026. október 23. péntek Gyöngyi
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tőzsdei pénzügyi növekedést ábrázoló diagram sötét háttér előtt.
Megtakarítás

Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken

Pénzcentrum
2026. október 23. 10:33 2 perc

Gyengüléssel kezdték a pénteki kereskedést az európai tőzsdék, miután csütörtökön jelentős eladási hullám söpört végig az amerikai technológiai szektoron. A mesterségesintelligencia-beruházásokkal kapcsolatos aggodalmak különösen a Nasdaqot sújtották, péntek délelőtt azonban az amerikai határidős indexek már vegyes képet mutattak.  Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az európai Stoxx 600 index péntek reggel 0,19 százalékkal került lejjebb. A nagyobb európai piacok közül a német DAX 0,4 százalékot veszített értékéből, a francia CAC 40 0,25, a brit FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal gyengült. Az amerikai piacnyitás előtt az S&P 500 határidős jegyzése stagnált, a Dow Jones határidős indexe 120 pontos, azaz 0,23 százalékos csökkenést, míg a Nasdaq-100 határidős kontraktusa 0,25 százalékos emelkedést vetített előre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ázsiában vegyesen alakult a kereskedés. A kínai CSI 300 1,71 százalékos felülteljesítésével emelkedett ki a mezőnyből, a dél-koreai Kospi pedig 0,3 százalékkal erősödött. A japán Nikkei 225 ezzel szemben 0,34 százalékot esett, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig lényegében az előző napi zárószintjén fejezte be a kereskedést.

Nagyot estek az amerikai technológiai részvények

A pénteki kereskedést jelentős tengerentúli esés előzte meg. Csütörtökön az S&P 500 1,2 százalékkal csökkent, ezzel július óta a leggyengébb napját zárta. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite 2,6 százalékot zuhant, amire június óta nem volt példa. A Dow Jones ugyanakkor minimális emelkedéssel tudta befejezni a napot.

Az eladási hullámot a mesterségesintelligencia-beruházásokat övező aggodalmak váltották ki, amelyek az amerikai technológiai szektort összességében 3 százalékos mínuszba húzták. A blue chip techpapírok közül az Nvidia árfolyama 4,4, az Alphabeté 3,2 százalékkal esett, míg az AMD 8,1 százalékot veszített az értékéből.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #tech #megtakarítás #tőzsde #részvények #részvénypiac #mesterséges intelligencia #gazdasági hírek #részvényárfolyam #amerikai tőzsde #nvidia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:48
12:28
12:17
12:02
11:47
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
október 22. 13:44 Tovább esik a forint: több mint egy évtizede nem látott fordulat rázza meg a piacokat
október 22. 10:33 Hirtelen szakadt be az OTP a nyitásban – Eladási hullám söpör végig az európai tőzsdéken
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 22. 17:00
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 22. 14:46
Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást
Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit ne...
Holdblog  |  2026. október 22. 12:00
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Szavazz ezen a linken két kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait!...
Kasza Elliott-tal  |  2026. október 21. 11:57
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
iO Charts  |  2026. október 21. 08:01
Személyes inflációkalkulátor: számold ki a saját inflációd
Itt a személyes inflációkalkulátor, ami az előző cikkben bemutatott, általános inflációkalkulátort e...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 22.
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
2026. október 23.
Elárulta a kertész, mit érdemes ültetni a sírra Mindenszentekkor: a legdrágább a magyal, az árvácska jóval olcsóbban megúszható
2026. október 22.
Hogyan hat a bankszámla-költségekre a tranzakciós illeték 2027-től várható módosítása
2026. október 22.
Donald Trump kitüntetése és milliárdos üzletek miatt robbant ki a botrány a sportvilágban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 23. péntek
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2
6 napja
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
3
4 napja
Mindenkit érintő változás jön az adózásban januártól: közel kétmillió magyar járhat jól az új rendszerrel
4
3 hete
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
5
6 napja
Nem semmi mázli a régiségvásáron: kiderült, hogy a 10 ezer forintért vásárolt festmény valójában több száz milliót ér
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 23. 12:17
Ebben az 5 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet a budapesti járvány, itt vannak a friss számok
Pénzcentrum  |  2026. október 23. 11:32
Árulja dél-spanyolországi villáját Sydney van den Bosch családja: ennyiért válnának meg az impozáns ingatlantól
Agrárszektor  |  2026. október 23. 12:37
Durva, mire keltek ma reggel a magyarok: itt már fagyott is