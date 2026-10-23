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Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
Gyengüléssel kezdték a pénteki kereskedést az európai tőzsdék, miután csütörtökön jelentős eladási hullám söpört végig az amerikai technológiai szektoron. A mesterségesintelligencia-beruházásokkal kapcsolatos aggodalmak különösen a Nasdaqot sújtották, péntek délelőtt azonban az amerikai határidős indexek már vegyes képet mutattak. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az európai Stoxx 600 index péntek reggel 0,19 százalékkal került lejjebb. A nagyobb európai piacok közül a német DAX 0,4 százalékot veszített értékéből, a francia CAC 40 0,25, a brit FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal gyengült. Az amerikai piacnyitás előtt az S&P 500 határidős jegyzése stagnált, a Dow Jones határidős indexe 120 pontos, azaz 0,23 százalékos csökkenést, míg a Nasdaq-100 határidős kontraktusa 0,25 százalékos emelkedést vetített előre.
Ázsiában vegyesen alakult a kereskedés. A kínai CSI 300 1,71 százalékos felülteljesítésével emelkedett ki a mezőnyből, a dél-koreai Kospi pedig 0,3 százalékkal erősödött. A japán Nikkei 225 ezzel szemben 0,34 százalékot esett, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig lényegében az előző napi zárószintjén fejezte be a kereskedést.
Nagyot estek az amerikai technológiai részvények
A pénteki kereskedést jelentős tengerentúli esés előzte meg. Csütörtökön az S&P 500 1,2 százalékkal csökkent, ezzel július óta a leggyengébb napját zárta. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite 2,6 százalékot zuhant, amire június óta nem volt példa. A Dow Jones ugyanakkor minimális emelkedéssel tudta befejezni a napot.
Az eladási hullámot a mesterségesintelligencia-beruházásokat övező aggodalmak váltották ki, amelyek az amerikai technológiai szektort összességében 3 százalékos mínuszba húzták. A blue chip techpapírok közül az Nvidia árfolyama 4,4, az Alphabeté 3,2 százalékkal esett, míg az AMD 8,1 százalékot veszített az értékéből.
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