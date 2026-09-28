2026. szeptember 28. hétfő Vencel
13 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
SalsoMaggiore, Párma, Olaszország - 2011. május 11: Egy Mercedes - Benz Black Torpedo 1935-ös Mercedes - Benz Black Torpedo 1935-ös emblémájának részlete az Emilia-Romagna régióban.Nagyon sekély DOF, széles rekesz.
Világ

Váratlan csapás érte a Mercedest: leállt a legmodernebb gyár, még a bezárás is asztalon van

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 18:46

Alkatrészhiány miatt átmenetileg leállt a Mercedes-Benz legmodernebb, sindelfingeni üzemének termelése, ahol a márka luxusmodelljei készülnek. A rövid távú fennakadás különösen érzékeny időszakban érte a vállalatot, amely a magas németországi gyártási költségek miatt drasztikus költségcsökkentésre kényszerül, és már a hazai telephelyek bezárását sem tartja kizártnak - írta a HNA.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A stuttgarti székhelyű autógyártó a napokban egy teljes műszakot kényszerült törölni a Factory 56 nevű csarnokban. Ebben a 2020-ban átadott egységben szerelik össze a cég legjövedelmezőbb modelljeit, köztük az S-osztályt, a Maybach típusokat, valamint az elektromos EQS-t. A vállalat szóvivője megerősítette a leállás tényét, azt azonban nem árulta el, pontosan melyik alkatrész vagy beszállító okozta a problémát. A termelés a tervek szerint gyorsan visszaáll a normál ütemre, de arról nem adtak tájékoztatást, hogy a kiesés miatt csúszik-e az új autók kiszállítása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár egyetlen műszak kiesése önmagában nem okoz drámai fennakadást, az eset jól mutatja a modern autógyártás ellátási láncainak sérülékenységét. A probléma ráadásul a lehető legrosszabbkor jött a Mercedes számára. A vállalat – a német autóipar egészéhez hasonlóan – hatalmas nyomás alatt áll, mivel a hazai munkaerőköltségek jóval magasabbak a nemzetközi versenytársakénál, miközben a kínai gyártók egyre nagyobb teret nyernek a piacon.

Kapcsolódó cikkeink:

A helyzet komolyságát jelzi, hogy a vezetőség és az üzemi tanács jelenleg is sorsdöntő tárgyalásokat folytat a németországi gyártás jövőjéről. Michael Schiebe termelési igazgató a dolgozók előtt egyértelművé tette, hogy ha nem sikerül érdemben faragni a kiadásokból, a legrosszabb forgatókönyv szerint akár két németországi telephely – egy jármű-összeszerelő és egy alkatrészgyártó üzem – bezárása is napirendre kerülhet.

A hazai gyárak versenyképességének megmentése érdekében a vezetőség jelentős engedményeket vár az alkalmazottaktól. A követelések között szerepel a heti munkaidő 35-ről 38 órára történő megemelése extra fizetés nélkül, emellett a nyári és karácsonyi pótlékok, valamint a nyereségrészesedés megvágása is felmerült. Az IG Metall szakszervezet és a munkavállalói képviselők határozottan elutasítják a fizetetlen túlmunkát, a Mercedes azonban figyelmeztetett, hogy a bérköltségek csökkentése nélkül elkerülhetetlenné válhat a termelés külföldre telepítése.
Címlapkép: Getty Images
#szakszervezet #leállás #németország #munkaidő #autógyár #világ #tárgyalás #autóipar #bezárás #munkahelyek #mercedes-benz
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:05
18:46
18:32
18:21
18:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 28.
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
2026. szeptember 27.
Akár napi 18 ezer forintot is fizetnek ezért az idénymunkáért itthon: mégis lasszóval kell fogni az embereket
2026. szeptember 28.
Ebben már utolértük és le is hagytuk Nyugat-Európa nagy részét: meglepő lista élmezőnyébe került Magyarország
2026. szeptember 28.
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
2026. szeptember 28.
Atyaég, mit tesz a fiatalok agyával a telefonos fizetés: fájdalmas dolgot azonosítottak svéd és holland kutatók
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 28. hétfő
Vencel
40. hét
Szeptember 28.
Veszettség elleni világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
2 hete
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
2 hete
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
2 hete
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
5
4 napja
Riasztotta Európát a CIA: orosz támadás jöhet, három országot külön is figyelmeztettek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 28. 19:05
Ebben már utolértük és le is hagytuk Nyugat-Európa nagy részét: meglepő lista élmezőnyébe került Magyarország
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 28. 17:57
Kvíz: Emlékszel még, ki kicsoda a Szentírásban? Teszteld, mennyire ismered jól a bibliai történeteket!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 28. 18:33
Ezért tűnt el közel 250 millió köbméter víz a Balatonból: itt az igazság