Váratlan csapás érte a Mercedest: leállt a legmodernebb gyár, még a bezárás is asztalon van

Alkatrészhiány miatt átmenetileg leállt a Mercedes-Benz legmodernebb, sindelfingeni üzemének termelése, ahol a márka luxusmodelljei készülnek. A rövid távú fennakadás különösen érzékeny időszakban érte a vállalatot, amely a magas németországi gyártási költségek miatt drasztikus költségcsökkentésre kényszerül, és már a hazai telephelyek bezárását sem tartja kizártnak - írta a HNA.

A stuttgarti székhelyű autógyártó a napokban egy teljes műszakot kényszerült törölni a Factory 56 nevű csarnokban. Ebben a 2020-ban átadott egységben szerelik össze a cég legjövedelmezőbb modelljeit, köztük az S-osztályt, a Maybach típusokat, valamint az elektromos EQS-t. A vállalat szóvivője megerősítette a leállás tényét, azt azonban nem árulta el, pontosan melyik alkatrész vagy beszállító okozta a problémát. A termelés a tervek szerint gyorsan visszaáll a normál ütemre, de arról nem adtak tájékoztatást, hogy a kiesés miatt csúszik-e az új autók kiszállítása.

Bár egyetlen műszak kiesése önmagában nem okoz drámai fennakadást, az eset jól mutatja a modern autógyártás ellátási láncainak sérülékenységét. A probléma ráadásul a lehető legrosszabbkor jött a Mercedes számára. A vállalat – a német autóipar egészéhez hasonlóan – hatalmas nyomás alatt áll, mivel a hazai munkaerőköltségek jóval magasabbak a nemzetközi versenytársakénál, miközben a kínai gyártók egyre nagyobb teret nyernek a piacon.

A helyzet komolyságát jelzi, hogy a vezetőség és az üzemi tanács jelenleg is sorsdöntő tárgyalásokat folytat a németországi gyártás jövőjéről. Michael Schiebe termelési igazgató a dolgozók előtt egyértelművé tette, hogy ha nem sikerül érdemben faragni a kiadásokból, a legrosszabb forgatókönyv szerint akár két németországi telephely – egy jármű-összeszerelő és egy alkatrészgyártó üzem – bezárása is napirendre kerülhet.

A hazai gyárak versenyképességének megmentése érdekében a vezetőség jelentős engedményeket vár az alkalmazottaktól. A követelések között szerepel a heti munkaidő 35-ről 38 órára történő megemelése extra fizetés nélkül, emellett a nyári és karácsonyi pótlékok, valamint a nyereségrészesedés megvágása is felmerült. Az IG Metall szakszervezet és a munkavállalói képviselők határozottan elutasítják a fizetetlen túlmunkát, a Mercedes azonban figyelmeztetett, hogy a bérköltségek csökkentése nélkül elkerülhetetlenné válhat a termelés külföldre telepítése.