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Már minden 9. új autó kínai márkától jön Magyarországra: megindult a drasztikus átrendeződés?
Már minden kilencedik új autó kínai márkához kötődik Magyarországon: 2026 első kilenc hónapjában több mint 12 ezer ilyen jármű kapott rendszámot. A BYD és a Chery uralja a mezőnyt, a modellek versenyében pedig szintén a Chery egyik szabadidő-autója végzett az élen.
A kínai autómárkák 2026 első kilenc hónapjában összesen 12 143 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami a teljes, 108 422 darabos piac 11,2 százalékát jelenti. Vagyis minden kilencedik új autó kínai márkához tartozott. A mezőny élén a BYD és a Chery állt, de az MG, az Omoda és a Jaecoo is jelentős darabszámot ért el.
A legnépszerűbb kínai gyártó egyértelműen a BYD volt: január és szeptember között 3482 autója kapott magyar rendszámot. Ez a kínai márkák összesített forgalomba helyezésének 28,7 százaléka, a teljes újautó-piacnak pedig 3,2 százaléka.
A második helyen a Chery végzett 2902 autóval, amivel a kínai márkák között 23,9 százalékos részesedést szerzett. A két gyártó együtt 6384 autót értékesített, vagyis a kínai márkák összes forgalomba helyezésének több mint felét adta.
A harmadik helyezett MG 1730 autóval zárta az első kilenc hónapot. Szorosan mögötte következett az Omoda 1653, majd a Jaecoo 1260 forgalomba helyezéssel. Ez a három márka együttesen 4643 autót tett ki, így a kínai gyártók teljesítményének jelentős részét adták.
A mezőny következő szereplője a Geely volt 577 autóval, míg a Leapmotor 238, a Dongfeng pedig 131 forgalomba helyezést ért el. A további márkák egyelőre jóval kisebb darabszámmal szerepeltek a magyar piacon: az Xpeng 62, a Forthing 43, a Nio 29, a BAIC 18, a Voyah 16, a Xiaomi pedig mindössze két autót regisztrált.
Ezek most a legkelendőbb kínai autók
A kínai autómárkák modelljei közül 2026 első kilenc hónapjában a Chery Tiggo 8 volt a legnépszerűbb Magyarországon: 1047 darabot helyeztek forgalomba belőle. A második helyen az Omoda 5 végzett 1004 autóval, a harmadik pedig a Chery Tiggo 7 lett 926 darabbal. A dobogós modellek között tehát két Chery-típus is szerepelt, miközben az Omoda 5 mindössze 43 autóval maradt el az első helyezettől.
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A toplista élmezőnyében szoros verseny alakult ki: a negyedik helyezett BYD Seal U-ból 902, az ötödik Jaecoo 7-ből pedig 901 darab került forgalomba. Az MG ZS 875 autóval a hatodik helyet szerezte meg, míg a BYD Atto 2-ből 833 darabot regisztráltak. Ez is mutatja, hogy a kínai márkák magyarországi kínálatában a szabadidő-autók meghatározó szerepet töltenek be.
A 15-ös toplistán a Chery szerepelt a legtöbb modellel: a Tiggo 8, a Tiggo 7, a Tiggo 4 és a Tiggo 9 egyaránt bekerült a legnépszerűbb típusok közé. A BYD négy modellel képviseltette magát, a Seal U, az Atto 2, az Atto 3, a Dolphin Surf és a Sealion 7 közül azonban valójában öt típus szerepel a felsorolásban. Az MG ZS és az MG3, valamint az Omoda 5 és az Omoda 9 szintén felkerült a listára, a Geely Starray pedig 517 darabbal a nyolcadik helyet szerezte meg.
A rangsor végén a BYD Sealion 7 áll 359 forgalomba helyezéssel, előtte az Omoda 9 végzett 429, az MG3 pedig 439 darabbal. A BYD Dolphin Surf 452 autóval a 12. helyet foglalja el. A 15 modell együttesen 10 106 forgalomba helyezést jelent, ami a kínai márkák teljes, 12 143 darabos forgalmának mintegy 83,2 százaléka. Ez arra utal, hogy a kínai gyártók magyarországi jelenléte egyelőre viszonylag kevés, nagyobb darabszámban értékesített típusra koncentrálódik.
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