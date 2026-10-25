Nem mindennapi látvány Debrecenben: jávorszarvas kószált egy lakóövezetben + Videó

Debrecen lakott területére tévedt egy jávorszarvas a napokban, ez pedig ismét rávilágít arra a tendenciára, hogy egyre több vadon élő állat jelenik meg a nagyvárosokban. A szakemberek szerint az ember közelségét jól tűrő fajokat a könnyen elérhető táplálék, a víz és a megfelelő búvóhelyek vonzzák a településekre.

A vasárnap reggeli esetről egy helyi közösségi csoportban tettek közzé fotót, amelyen jól látható, amint a jávorszarvas a debreceni lakóházak között kóborol. Ez nem egyedülálló jelenség a városban, hiszen az elmúlt időszakban egyre gyakrabban bukkannak fel vadállatok a beépített övezetekben. Az Ispotály utcai lakóparkban például nemrég egy rókát fotóztak le, a Nagyerdei körúton vaddisznókat láttak, a Vértesi úton pedig egy őz és egy róka esett bele egy mély gödörbe.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy nem mindennapi látványban lehetett részük azoknak, akik a Nyírszőlős melletti elkerülő úton jártak október elején: ott szintén egy hatalmas termetű jávorszarvas tűnt fel az út közelében.

A jávorszarvas Európa északi és északkeleti részén őshonos, de az elterjedési területe az utóbbi évtizedekben nyugatabbra is terjeszkedett. Lengyelországban például több olyan területet is újra benépesített, ahol korábban hiányzott. A Magyarországhoz legközelebbi állandó állományok Szlovákia, illetve Ausztria északi részén találhatók.